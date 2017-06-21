- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Тернопільською єпархією УАПЦ знову керуватиме Предстоятель Макарій (Малетич)
26 червня 2017, 11:36 | УАПЦ | 0 | | Код для блогу | |
У Тернопільській єпархії Української Автокефальної Православної Церкви чергова кадрова ротація. Відтепер нею тимчасово керуватиме Предстоятель УАПЦ митрополит Макарій (Малетич). Таке рішення прийняв Архиєрейський Собор, який відбувся 23 червня у Києві у приміщенні Патріархії УАПЦ.
Як вже інформувала РІСУ, після відсторонення правлячого архиєрея Мстислава (Гука) за негідну поведінку, керівництво Тернопільською єпархією змінювалося кілька разів.
До останнього часу нею керував єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор (Бедь). Очільником Тернопільської єпархії його рекомендували призначити священнослужителі на своїх зборах, які відбулися у Тернополі 15 червня. Він мав унормувати єпархіальне життя і передати документацію наступнику.
Однак єпископ Віктор (Бедь) через стан здоров’я, яке погіршилось після нещодавньої смерті мами, 23 червня не приїхав до Києва на Собор. Тому питання про призначення його керуючим Тернопільською єпархією учасники засідання зняли з порядку денного.
Відмовився від керівництва єпархією і архимандрит Даниїл (Тарнавський). Його кандидатуру на вікарного єпископа Тернопільської єпархії УАПЦ 15 червня погодили збори духовенства. Напередодні Архиєрейського Собору УАПЦ архимендрит подав офіційну заяву про виведення себе за штат Київської єпархії.
Відтак згідно канонів УАПЦ єпархією доручили опікуватися Предстоятелю Макарію (Малетичу).
«Ахриєрейський Собор доручив мені керувати єпархією і Тернопільською і Хмельницькою, - заявив Митрополит Макарій. - Скільки часу це триватиме ще не визначено. Далі будемо зустрічатися із священниками, розмовляти, шукати компромыс. У нас соборноправність. У нас перед тим, як когось призначити треба вислухати думки інших».
Нагадаємо, що Тернопільською єпархією УАПЦ після відсторонення архиєпископа Мстислава (Гука) спершу керував Івано-Франківський митрополит Андрій (Абрамчук), згодом єпархію очолив єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор (Бедь).
4 травня 2017 року Архиєрейський собор УАПЦ звільнив єпископа Віктора (Бедя) від керівництва Тернопільською єпархією і нею тимчосово керував Предстоятель УАПЦ Макарій. 15 червня збори священиків єпархії проголосували за повернення єпископа Віктора (Бедя) на кафедру.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
На Полтавщині історичний храм облаштували під сільський будинок культури | 26 червня 2017, 15:04 | Реставрація, збереження культурної спадщини
УГКЦ є носій видимої і повної єдності Церкви, а не перешкода екуменізму, - Патріарх Святослав кардиналу Коху у Ватикані | 26 червня 2017, 13:51 | Міжцерковні стосунки |
Тернопільською єпархією УАПЦ знову керуватиме Предстоятель Макарій (Малетич) | 26 червня 2017, 11:36 | УАПЦ |
Папа Римський зустрівся з королем Нідерландів та передав йому історичний жезл | 26 червня 2017, 11:13 | Світові |
Посол України обговорив з главою Кіпрської Православної Церкви питання співробітництва | 26 червня 2017, 11:01 | Міжнародні відносини
Останні коментарі
- 26 червня 2017, 10:47
"прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі. |
- 25 червня 2017, 20:55
До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови. |
- 25 червня 2017, 20:24 |
- 25 червня 2017, 10:42
Росіянам потрібно негайно вчити в школах пекінський діалект китайської мови. |
- 23 червня 2017, 11:20 |
Популярні статті місяця
8 червня 2017, 09:57 | Колонка Катерини Щоткіної | | 15 червня 2017, 15:17
15 червня 2017, 10:05 | Міжцерковні стосунки | 15 червня 2017, 14:21
Апостольський Нунцій в Україні зустрівся з представниками УПЦ (МП)
18 червня 2017, 09:38 | Релігійні свята і традиції | 20 червня 2017, 17:59
8 червня 2017, 10:53 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 00:09
8 червня 2017, 12:22 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 12:46
В УПЦ (МП) погрожують греко-католикам дзеркальною відповіддю за храм у Коломиї
Коментарі