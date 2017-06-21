Тернопільською єпархією УАПЦ знову керуватиме Предстоятель Макарій (Малетич)

У Тернопільській єпархії Української Автокефальної Православної Церкви чергова кадрова ротація. Відтепер нею тимчасово керуватиме Предстоятель УАПЦ митрополит Макарій (Малетич). Таке рішення прийняв Архиєрейський Собор, який відбувся 23 червня у Києві у приміщенні Патріархії УАПЦ.

Як вже інформувала РІСУ, після відсторонення правлячого архиєрея Мстислава (Гука) за негідну поведінку, керівництво Тернопільською єпархією змінювалося кілька разів.

До останнього часу нею керував єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор (Бедь). Очільником Тернопільської єпархії його рекомендували призначити священнослужителі на своїх зборах, які відбулися у Тернополі 15 червня. Він мав унормувати єпархіальне життя і передати документацію наступнику.

Однак єпископ Віктор (Бедь) через стан здоров’я, яке погіршилось після нещодавньої смерті мами, 23 червня не приїхав до Києва на Собор. Тому питання про призначення його керуючим Тернопільською єпархією учасники засідання зняли з порядку денного.

Відмовився від керівництва єпархією і архимандрит Даниїл (Тарнавський). Його кандидатуру на вікарного єпископа Тернопільської єпархії УАПЦ 15 червня погодили збори духовенства. Напередодні Архиєрейського Собору УАПЦ архимендрит подав офіційну заяву про виведення себе за штат Київської єпархії.

Відтак згідно канонів УАПЦ єпархією доручили опікуватися Предстоятелю Макарію (Малетичу).

«Ахриєрейський Собор доручив мені керувати єпархією і Тернопільською і Хмельницькою, - заявив Митрополит Макарій. - Скільки часу це триватиме ще не визначено. Далі будемо зустрічатися із священниками, розмовляти, шукати компромыс. У нас соборноправність. У нас перед тим, як когось призначити треба вислухати думки інших».

Нагадаємо, що Тернопільською єпархією УАПЦ після відсторонення архиєпископа Мстислава (Гука) спершу керував Івано-Франківський митрополит Андрій (Абрамчук), згодом єпархію очолив єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор (Бедь).

4 травня 2017 року Архиєрейський собор УАПЦ звільнив єпископа Віктора (Бедя) від керівництва Тернопільською єпархією і нею тимчосово керував Предстоятель УАПЦ Макарій. 15 червня збори священиків єпархії проголосували за повернення єпископа Віктора (Бедя) на кафедру.