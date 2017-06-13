Тернопільське духовенство УАПЦ хоче, щоби єпископ Віктор (Бедь) керував їхньою єпархією

16 червня 2017, 11:20 | УАПЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

15 червня відбулися єпархіальні збори Тернопільській єпархії УАПЦ під головуванням Митрополита Галицького, керуючого Івано-Франківською єпархією УАПЦ Андрія (Абрамчука). Участь у засіданні також взяли єрархи та священики УАПЦ.

Як повідомили РІСУ у прес-службі УАПЦ, духовенство єпархії прийняло рішення просити церковне керівництво тимчасово залишити на посаді керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ єпископа Мукачівського і Карпатського УАПЦ Віктора (Бедя).

Це прохання відтак має розглянути Архиєрейський Собор, дату проведеня якого ще не визначили.

Священнослужителі також погодили кандидатуру вікарного єпископа Тернопільської єпархії УАПЦ – архимандрита Даниїла Тарнавського.

Предстоятель УАПЦ Макарій (Малетич) висловив вдячність зборам духовенства Тернопільської єпархії.

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теги до статті:Віктор (Бедь),УАПЦ на Тернопільщині
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    • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

      я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

      Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

    • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

      Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 14:40

      А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене

    • Грицько | 15 червня 2017, 14:26

      Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі.

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