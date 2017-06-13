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Тернопільське духовенство УАПЦ хоче, щоби єпископ Віктор (Бедь) керував їхньою єпархією
16 червня 2017, 11:20 | УАПЦ | 0 | | Код для блогу | |
15 червня відбулися єпархіальні збори Тернопільській єпархії УАПЦ під головуванням Митрополита Галицького, керуючого Івано-Франківською єпархією УАПЦ Андрія (Абрамчука). Участь у засіданні також взяли єрархи та священики УАПЦ.
Як повідомили РІСУ у прес-службі УАПЦ, духовенство єпархії прийняло рішення просити церковне керівництво тимчасово залишити на посаді керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ єпископа Мукачівського і Карпатського УАПЦ Віктора (Бедя).
Це прохання відтак має розглянути Архиєрейський Собор, дату проведеня якого ще не визначили.
Священнослужителі також погодили кандидатуру вікарного єпископа Тернопільської єпархії УАПЦ – архимандрита Даниїла Тарнавського.
Предстоятель УАПЦ Макарій (Малетич) висловив вдячність зборам духовенства Тернопільської єпархії.
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- 15 червня 2017, 15:17 |
- 15 червня 2017, 15:08
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик |
- 15 червня 2017, 14:59
Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки , |
- 15 червня 2017, 14:40
А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене |
- 15 червня 2017, 14:26
Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі. |
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