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У Тернопільській єпархії УАПЦ знову змінюють очільника
9 травня 2017, 10:50 | УАПЦ | 0 | | Код для блогу | |
Єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор (Бедь) більше не очолює Тернопільську єпархію УАПЦ. Обговорення кандидатур нового керуючого єпархією відбудеться 10 травня 2017 р.
Про це кореспонденту РІСУ повідомив Предстоятель УАПЦ Митрополит Макарій (Малетич).
Такі рішення прийняв Архиєрейський собор УАПЦ 4 травня. Причину звільнення єпископа Віктора (Бедя) від керівництва Тернопільською єпархією Предстоятель УАПЦ також пояснив.
«Владика Віктор (Бедь) вмішувався у справи усієї Церкви, за що покараний. Але якщо він покається: напише прохання, що більше того не буде робити…» – зазначає Митрополит Макарій. Тоді, вочевидь, покарання з владики знімуть, але до Тернополя його уже не повернуть».
«У Тернопільській єпархії мають знайти собі кандидата у єпископи, якого буде висвячено. Тимчасово керівництво єпархією я взяв на себе», – говорить владика Макарій.
Віктора (Бедя) призначили керуючим до Тернополя рішенням Архиєрейського собору УАПЦ 6 грудня 2016 р. після того, як відсторонили архиєпископа Мстислава (Гука) за його нічні гуляння зі священниками у барі.
Кореспондент РІСУ 8 травня упродовж дня намагався зв’язатися з владикою Віктором (Бедем), телефонуючи йому на мобільний. Утім слухавку спершу підняв інший чоловік, який представився секретарем єпископа і попросив зателефонувати після обіду. У домовлений час журналіст знову телефонував, однак безрезультатно.
Як стало відомо РІСУ з джерел в УАПЦ, духовенство Тернопільської єпархії УАПЦ критично сприйняло рішення відсторонити владику Віктора (Бедя) і вимагало залишити його керуючим у Тернополі. Місцеві священики, як повідомило джерело в УАПЦ, задоволені активною діяльністю вказаного єпископа. Тому виникли певні суперечності. Зрештою, ситуацію у Тернопільській єпархії УАПЦ врегулювали таким чином, що духовенство запропонує своїх кандидатів на єпископа для Тернополя під час єпархіяльних зборів. Їх і призначили на 10 травня.
До слова, згаданого вище архиєпископа Мстислава (Гука) Архиєрейський собор УАПЦ 4 травня запропонував призначити керуючим Хмельницькою єпархією, але тамтешнє духовенство його не прийняло.
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