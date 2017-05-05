У Тернопільській єпархії УАПЦ знову змінюють очільника

9 травня 2017, 10:50 | УАПЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор (Бедь) більше не очолює Тернопільську єпархію УАПЦ. Обговорення кандидатур нового керуючого єпархією відбудеться 10 травня 2017 р.

Про це кореспонденту РІСУ повідомив Предстоятель УАПЦ Митрополит Макарій (Малетич).

Фото з архіву

Такі рішення прийняв Архиєрейський собор УАПЦ 4 травня. Причину звільнення єпископа Віктора (Бедя) від керівництва Тернопільською єпархією Предстоятель УАПЦ також пояснив.

«Владика Віктор (Бедь) вмішувався у справи усієї Церкви, за що покараний. Але якщо він покається: напише прохання, що більше того не буде робити…» – зазначає Митрополит Макарій. Тоді, вочевидь, покарання з владики знімуть, але до Тернополя його уже не повернуть».

«У Тернопільській єпархії мають знайти собі кандидата у єпископи, якого буде висвячено. Тимчасово керівництво єпархією я взяв на себе», – говорить владика Макарій.

Віктора (Бедя) призначили керуючим до Тернополя рішенням Архиєрейського собору УАПЦ 6 грудня 2016 р. після того, як відсторонили архиєпископа Мстислава (Гука) за його нічні гуляння зі священниками у барі.

Кореспондент РІСУ 8 травня упродовж дня намагався зв’язатися з владикою Віктором (Бедем), телефонуючи йому на мобільний. Утім слухавку спершу підняв інший чоловік, який представився секретарем єпископа і попросив зателефонувати після обіду. У домовлений час журналіст знову телефонував, однак безрезультатно.

Як стало відомо РІСУ з джерел в УАПЦ, духовенство Тернопільської єпархії УАПЦ критично сприйняло рішення відсторонити владику Віктора (Бедя) і вимагало залишити його керуючим у Тернополі. Місцеві священики, як повідомило джерело в УАПЦ, задоволені активною діяльністю вказаного єпископа. Тому виникли певні суперечності. Зрештою, ситуацію у Тернопільській єпархії УАПЦ врегулювали таким чином, що духовенство запропонує своїх кандидатів на єпископа для Тернополя під час єпархіяльних зборів. Їх і призначили на 10 травня.

До слова, згаданого вище архиєпископа Мстислава (Гука) Архиєрейський собор УАПЦ 4 травня запропонував призначити керуючим Хмельницькою єпархією, але тамтешнє духовенство його не прийняло.

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теги до статті:Віктор (Бедь),Макарій (Малетич),УАПЦ на Тернопільщині
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