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Врятувати нерядового Бахова
14 листопада 2017, 12:54 | Колонка Тетяни Деркач | | 0 | | Код для блогу | |
Тетяна ДЕРКАЧ
У Хмельницькій області сталась трагедія: знайшли повішеним місцевого священика УПЦ (МП). Але горе перетворилось на цирк, який у нас в таких випадках називають «на дроті».
Про подію однією з перших повідомила РІСУ:
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Сьогодні вранці, 25 жовтня, у селі Балабанівка Новоушицького району, що на Хмельниччині, знайшли повішеним священика-монаха Паісія Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ (МП). Така інформація з’явилася у мережі.
У Кам’янець-Подільській єпархії кореспонденту РІСУ підтвердили повідомлення про трагічну смерть священнослужителя.
«На місці події зараз працюють правоохоронці, тому не не можемо давати жодних коментарів», - сказав секретар єпархії протоєрей Олексій Миханчук.
Священнослужитель зазначив, що загиблий був порядною людино, йому було 69 років, 3 місяці назад він вийшов за штат Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ (МП).
А далі з новиною почали відбуватись якісь просто демонічні трансформації.
Нікому не відомий сайт «Повінь» починає підкидати читачам смажені подробиці.
Як бачимо, тут в якості дійової особи з’являється головний юрист Київської митрополії УПЦ (МП) протоієрей Олександр Бахов, який начебто дає коментар, де натякає на зв'язок смерті священика з його «антирозкольницькою» діяльністю.
Уже цю новину підхоплює відомий антиукраїнський сайт «Політнавігатор». За авторством якогось начебто киянина Максима Карпенка виходить таке повідомлення (мовою оригіналу):
На «Повінь» тут уже посилань немає, тільки на РІСУ. До того ж «неофіційний коментар Бахова» виглядає як частина новини саме РІСУ.
І завдяки «Політнавігатору» новина потрапляє на сайт «Царград», який фінансується російським церковним меценатом Костянтином Малофеєвим.
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В Хмельницкой области украинские нацисты повесили священника УПЦ
Тело священнослужителя, критиковавшего украинских экстремистов, нашли повешенным.
В Хмельницкой области найдено тело убитого отца Паисия, священника Каменец-Подольской епархии Украинской Православной Церкви.
Как думают соратники священника, он не мог самостоятельно наложить на себя руки. По словам главы юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерея Александра Бахова, покойный был непримиримым противником событий, происходящих в области, не мог спокойно смотреть на происходящее.
"Видимо, об этом узнали и те, кто против Православия на Хмельниччине", - сказал Бахов.
Ранее в Хмельницкой области украинскими нацистами много раз предпринимались попытки захватов православных храмов.
З «Царграда» новину про священика, повішеного нацистами, підхоплює купа ресурсів. Наприклад, на «Ньюс-фронті» зробили кричущий заголовок «ОУНовцев подозревают в убийстве священника Московского патриархата на Западной Украине» та уже підключили прихожан: «Не решаясь сказать об этом открыто, прихожане храма, где служил покойный считают, что его убили члены ОУН — экстремистской националистической организации Украины, запрещенной в России».
Ось так пропагандистські штани легким рухом руки перетворились на елегантні шорти. Коментарі на тому ж «Політнавігатрі» свідчать, що провокація досягла мети..
І все б нічого, але раптом сам отець Олександр Бахов у себе на фейсбук-сторінці робить заяву, що насправді він ніяких офіційних коментарів нікому не давав!
Але резонанс від події був такий, що довелось підключати апологетів. На сайті «Расколам.нєт» з’являється досить сумбурний допис зі спробою знайти винних у «дискредитації голови юрвідділу УПЦ». Як на мене, краще б вони цього не робили.
Як йдеться у цьому тексті, винна в усьому РІСУ, а причиною для дискредитації Бахова є його… антиуніатська діяльність! І як наслідок – РІСУ підкидає інформацію радикальним російським сайтам! Фейк про повішення нацистами ченця за його антирозкольницьку діяльність організували ті, хто хотів помститися Бахову за його антиуніатську діяльність. Як каже наша молодь – феєричний фейспалм.
Але емоції в сторону. Пропоную уважніше придивитись до «першоджерел». Почнемо з «Повіні». Залишимо за дужками пунктуацію та стилістику.
«Однак він залишився при храмі і продовжив послушническую життя».
Пропоную просто вбити в гугл транслейт російське словосполучення «послушническую жизнь». Будете здивовані: видасть оце саме «послушніческую життя».
Тобто, текст в «Повіні» написано російською мовою, перекладено через автоперекладач, і не дуже ретельно відредаговано. Ще один доказ цього припущення – у фразі «головою юридичного відділу УПЦ протоієреєм Олександром Баховым» прізвище написано російською мовою. Про всяк випадок скрінимо й це:
Наступний фрагмент:
«Всі жителі, а їх не більше трьох сотень, знали про принципової позиції отця Паїсія». Це калька з російської «знали о принципиальной позиции».
А де ж оригінал останньої фрази? А у «Політнавігаторі». Там навіть кому пропустили в останньому реченні, як і в «Повені».
Отже, вкид з «повішенням українськими нацистами православного священика», де новина за ланцюговою реакцією перетворюється на фільм жахів з життя укронацистів, організували явно не «уніати», проти яких виступав Бахов. А ті самі «радикальні російські сайти», на яких потім стався вибух ненависті проти українців. В УПЦ МП очевидно дуже неприємно здивовані, як машина фейків може підім'яти під себе навіть «своїх». Проте не бажають помічати свої власні «фейкомети» типу СПЖ. Так що в цьому випадку вийшло те, що називається «не рий іншому яму». Чи говорив комусь в приватних розмовах щось пан Бахов – невідомо. Але все, на що спромоглись в УПЦ у спробі врятувати репутацію Бахова – це підставити РІСУ як «виробника провокації». І спроба виявилась настільки недолугою, що уже ні у кого не виникає сумнів: першоджерело фейку – всередині УПЦ (МП). Просто ніхто не очікував, що професійні брехуни в черговий раз розіпнуть хлопчика в трусиках на біґборді.
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Точка зору
14 листопада 2017, 12:54 | Колонка Тетяни Деркач | |
У Хмельницькій області сталась трагедія: знайшли повішеним місцевого священика УПЦ (МП). Але горе перетворилось на цирк, який у нас в таких випадках називають «на дроті».
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