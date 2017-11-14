Врятувати нерядового Бахова

Тетяна ДЕРКАЧ

У Хмельницькій області сталась трагедія: знайшли повішеним місцевого священика УПЦ (МП). Але горе перетворилось на цирк, який у нас в таких випадках називають «на дроті».

Про подію однією з перших повідомила РІСУ:

Сьогодні вранці, 25 жовтня, у селі Балабанівка Новоушицького району, що на Хмельниччині, знайшли повішеним священика-монаха Паісія Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ (МП). Така інформація з’явилася у мережі. У Кам’янець-Подільській єпархії кореспонденту РІСУ підтвердили повідомлення про трагічну смерть священнослужителя. «На місці події зараз працюють правоохоронці, тому не не можемо давати жодних коментарів», - сказав секретар єпархії протоєрей Олексій Миханчук. Священнослужитель зазначив, що загиблий був порядною людино, йому було 69 років, 3 місяці назад він вийшов за штат Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ (МП).

А далі з новиною почали відбуватись якісь просто демонічні трансформації.

Нікому не відомий сайт «Повінь» починає підкидати читачам смажені подробиці.

Вішають або вішаються? На Хмельниччині наклав на себе руки священик Московського патріархату За інформацією Risu.org вранці 25 жовтня в селі Балабанівка Новоушицького району Хмельницької області знайшли повішеним ченця Паїсія Кам’янець-Подільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату УПЦ (МП). Факт трагічної смерті священнослужителя підтверджує Кам’янець-Подільська єпархія. Від великих коментарів представники церкви відмовляються. Вдалося дізнатися велику інформацію тільки в особистій бесіді. Так, секретар єпархії протоієрей Олексій Миханчук висловлюється про загиблого тільки з позитивної сторони. Відзначається, що йому було 69 років, а 3 місяці тому його вивели за штат єпархії. Однак він залишився при храмі і продовжив послушническую життя. При розмові з іншим представником єпархії, головою юридичного відділу УПЦ протоієреєм Олександром Баховым, виникли нові подробиці події. Священик зазначив, що померлий з болем на душі сприймав те, що відбувається в православній церкві. «Всі жителі, а їх не більше трьох сотень, знали про принципової позиції отця Паїсія. Він не міг зі спокійним серцем дивитися на події і постійно говорив про це парафіянам. Мабуть дізналися про це і ті, хто проти православ’я на Хмельниччині». З боку правоохоронців також ніякої інформації. Представники слідчої групи відмовляються від коментарів до повного з’ясування всіх обставин події.

Як бачимо, тут в якості дійової особи з’являється головний юрист Київської митрополії УПЦ (МП) протоієрей Олександр Бахов, який начебто дає коментар, де натякає на зв'язок смерті священика з його «антирозкольницькою» діяльністю.

Уже цю новину підхоплює відомий антиукраїнський сайт «Політнавігатор». За авторством якогось начебто киянина Максима Карпенка виходить таке повідомлення (мовою оригіналу):

В Хмельницкой области нашли повешенным критиковавшего националистов священника УПЦ В Хмельницкой области нашли повешенным священника Каменец-Подольской епархии УПЦ отца Паисия. Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Соратники священника склонны думать, что он не самостоятельно наложил на себя руки. Так, глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов отмечает, что покойный был противником происходящих ныне событий в области. «Все жители, а их не более трех сотен, знали о принципиальной позиции отца Паисия. Он не мог со спокойным сердцем смотреть на происходящее и постоянно говорил об этом прихожанам. Видимо узнали об этом и те, кто против православия на Хмельниччине», — заявил Бахов.

На «Повінь» тут уже посилань немає, тільки на РІСУ. До того ж «неофіційний коментар Бахова» виглядає як частина новини саме РІСУ.

І завдяки «Політнавігатору» новина потрапляє на сайт «Царград», який фінансується російським церковним меценатом Костянтином Малофеєвим.

В Хмельницкой области украинские нацисты повесили священника УПЦ Тело священнослужителя, критиковавшего украинских экстремистов, нашли повешенным. В Хмельницкой области найдено тело убитого отца Паисия, священника Каменец-Подольской епархии Украинской Православной Церкви. Как думают соратники священника, он не мог самостоятельно наложить на себя руки. По словам главы юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерея Александра Бахова, покойный был непримиримым противником событий, происходящих в области, не мог спокойно смотреть на происходящее. "Видимо, об этом узнали и те, кто против Православия на Хмельниччине", - сказал Бахов. Ранее в Хмельницкой области украинскими нацистами много раз предпринимались попытки захватов православных храмов.

З «Царграда» новину про священика, повішеного нацистами, підхоплює купа ресурсів. Наприклад, на «Ньюс-фронті» зробили кричущий заголовок «ОУНовцев подозревают в убийстве священника Московского патриархата на Западной Украине» та уже підключили прихожан: «Не решаясь сказать об этом открыто, прихожане храма, где служил покойный считают, что его убили члены ОУН — экстремистской националистической организации Украины, запрещенной в России».

Ось так пропагандистські штани легким рухом руки перетворились на елегантні шорти. Коментарі на тому ж «Політнавігатрі» свідчать, що провокація досягла мети..

І все б нічого, але раптом сам отець Олександр Бахов у себе на фейсбук-сторінці робить заяву, що насправді він ніяких офіційних коментарів нікому не давав!

Але резонанс від події був такий, що довелось підключати апологетів. На сайті «Расколам.нєт» з’являється досить сумбурний допис зі спробою знайти винних у «дискредитації голови юрвідділу УПЦ». Як на мене, краще б вони цього не робили.

Главу юрвідділу УПЦ намагаються дискредитувати Луцький сайт «Повінь» опублікував фейковий коментар від голови юридичного відділу УПЦ протоієрея Олександра Бахова. Священик нібито висловив думку про насильницьку смерть ченця Кам’янець-Подільської єпархії від рук виступаючих «проти православ’я на Хмельниччині». Про це пише From.ua, посилаючись на сторінку протоієрея Олександра в Facebook. Священик заявив, що не давав жодних коментарів з приводу згаданої смерті будь-яким ЗМІ а також звернувся до адміністрації сайту «Повінь» з вимогою прибрати з відповідної новини коментар, який був поданий від його імені. Публіцист Олександр Єрмоленко, коментуючи ситуацію, зазначив що це не груба помилка журналістів, а свідома провокація проти Бахова і УПЦ в цілому: «Луцький ресурс, повідомляючи про трагічну подію, посилається на дані сайту РІСУ, близького до уніатських кіл. У самій новини «Повіні» міститься груба смислова помилка. Отець Олександр названий главою юридичного відділу Кам’янець-Подільської єпархії, хоча він насправді займає набагато більш високу посаду – голови юридичного відділу Української Православної Церкви. За своєї компетенції він недавно давав вельми хворобливі для УГКЦ коментарі з приводу захоплення уніатами храму УПЦ в Коломиї. Зокрема, Бахов в пух і прах розбив версію протоієрея Ігоря Шабана, голови комісій УГКЦ з питань єдності християн, щодо «випадкового характеру» проникнення уніатського духовенства в Благовіщенську церкву, що їм не належить». У зв’язку з цим, вважає Єрмоленко, і могла бути розіграна наступна комбінація: «Схема проста. На маловідомому місцевому ресурсі розміщується скандальний коментар нібито від імені головного юриста УПЦ. Потім ця інформація підкидається ряду радикальних російських сайтів, які люблять без перевірки розміщувати будь-яку «чорнуху» про Україну. У підсумку йде хвиля «фейків», яку коментують вже відомі українські сайти, які недоброзичливо відноситься до УПЦ. Мета – максимально дискредитувати Бахова як представника УПЦ, який нібито подає неперевірену, тенденційну і націлену на розпалювання міжрелігійної ворожнечі інформацію. Тим самим наноситься удар не тільки по конкретній людині, а й по інформаційній діяльності УПЦ в цілому. В результаті деякі сили можуть отримати в свої руки такий «аргумент» – так як можна вірити повідомленням УПЦ про події в Коломиї, якщо один з її спікерів викритий в створенні «фейків».

Як йдеться у цьому тексті, винна в усьому РІСУ, а причиною для дискредитації Бахова є його… антиуніатська діяльність! І як наслідок – РІСУ підкидає інформацію радикальним російським сайтам! Фейк про повішення нацистами ченця за його антирозкольницьку діяльність організували ті, хто хотів помститися Бахову за його антиуніатську діяльність. Як каже наша молодь – феєричний фейспалм.

Але емоції в сторону. Пропоную уважніше придивитись до «першоджерел». Почнемо з «Повіні». Залишимо за дужками пунктуацію та стилістику.

«Однак він залишився при храмі і продовжив послушническую життя».

Пропоную просто вбити в гугл транслейт російське словосполучення «послушническую жизнь». Будете здивовані: видасть оце саме «послушніческую життя».

Тобто, текст в «Повіні» написано російською мовою, перекладено через автоперекладач, і не дуже ретельно відредаговано. Ще один доказ цього припущення – у фразі «головою юридичного відділу УПЦ протоієреєм Олександром Баховым» прізвище написано російською мовою. Про всяк випадок скрінимо й це:

Наступний фрагмент:

«Всі жителі, а їх не більше трьох сотень, знали про принципової позиції отця Паїсія». Це калька з російської «знали о принципиальной позиции».

А де ж оригінал останньої фрази? А у «Політнавігаторі». Там навіть кому пропустили в останньому реченні, як і в «Повені».

Отже, вкид з «повішенням українськими нацистами православного священика», де новина за ланцюговою реакцією перетворюється на фільм жахів з життя укронацистів, організували явно не «уніати», проти яких виступав Бахов. А ті самі «радикальні російські сайти», на яких потім стався вибух ненависті проти українців. В УПЦ МП очевидно дуже неприємно здивовані, як машина фейків може підім'яти під себе навіть «своїх». Проте не бажають помічати свої власні «фейкомети» типу СПЖ. Так що в цьому випадку вийшло те, що називається «не рий іншому яму». Чи говорив комусь в приватних розмовах щось пан Бахов – невідомо. Але все, на що спромоглись в УПЦ у спробі врятувати репутацію Бахова – це підставити РІСУ як «виробника провокації». І спроба виявилась настільки недолугою, що уже ні у кого не виникає сумнів: першоджерело фейку – всередині УПЦ (МП). Просто ніхто не очікував, що професійні брехуни в черговий раз розіпнуть хлопчика в трусиках на біґборді.