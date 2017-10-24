На Хмельниччині знайшли повішеним єромонаха УПЦ (МП)

Сьогодні вранці, 25 жовтня, у селі Балабанівка Новоушицького району, що на Хмельниччині, знайшли повішеним священика-монаха Паісія Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ (МП). Така інформація з’явилася у мережі.

У Кам’янець-Подільській єпархії кореспонденту РІСУ підтвердили повідомлення про трагічну смерть священнослужителя.

«На місці події зараз працюють правоохоронці, тому не не можемо давати жодних коментарів», - сказав секретар єпархії протоєрей Олексій Миханчук.

Священнослужитель зазначив, що загиблий був порядною людино, йому було 69 років, 3 місяці назад він вийшов за штат Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ (МП).