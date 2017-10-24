На Хмельниччині знайшли повішеним єромонаха УПЦ (МП)

25 жовтня 2017, 12:20 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Сьогодні вранці, 25 жовтня, у селі Балабанівка Новоушицького району, що на Хмельниччині, знайшли повішеним священика-монаха Паісія Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ (МП). Така інформація з’явилася у мережі.

У Кам’янець-Подільській єпархії кореспонденту РІСУ підтвердили повідомлення про трагічну смерть священнослужителя.

«На місці події зараз працюють правоохоронці, тому не не можемо давати жодних коментарів», - сказав секретар єпархії протоєрей Олексій Миханчук.

Священнослужитель зазначив, що загиблий був порядною людино, йому було 69 років, 3 місяці назад він вийшов за штат Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ (МП).

 

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    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 14:24

      Р. Р. S. Водночас тут наша, християн, - і саме як етично-світоглядна - позиція, мабуть, має бути такою: "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 14:20

      Разом з тим тут наша, християн, - і саме як етично-світоглядна - позиція, мабуть, має бути такою: "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

    • Василий Петров | 25 жовтня 2017, 12:25

      Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое, Матфея 13:52. Т.о. какие бы не были даны обещания в любви к Богу Отцу,

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 11:42

      Р. S. Але, з іншого боку, "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

    • Василий Петров | 25 жовтня 2017, 11:30

      Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься, Матфея 12:36-37. Или говоря уже обычным языком:

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