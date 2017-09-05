Президент не підпише церковний законопроект № 4511

7 вересня 2017, 12:19 | Законодавство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент України Петро Порошенко під час щорічного Послання до Верховної Ради про  внутрішнє та зовнішнє становище України у 2017 році заявив, що не підпише «законопроект, який зобов’язує погоджувати кандидатури священиків та єпископів з державною владою».

Петро Порошенко у Верховній Раді

Гарант Конституції вважає, що цим не повинна займатись Держава. Відносно інших законодавчих актів, що регулюють державно-церковні стосунки, Президент зазначив, що він готовий до дискусій по цих питаннях, однак нагадав про надто велику делікатність та чутливість цієї теми, інформує кореспондент РІСУ Дмитро Горєвой.

Нагадаємо, законопроект № 4511 створює нові умови для функціонування конфесій, центри яких знаходяться в країні-агресорі. Так запроваджується підписання додаткових договорів між Державою та релігійними організаціями такої конфесії. Зокрема, встановлюється обов`язковим погодження кандидатів на вищі церковні посади та запрошених іноземних релігійних діячів з державними органами. Також в разі виявлення факту співпраці представників громади з терористами, Держава лишає за собою право припинити діяльність такої громади.

Цей законопроект критикується за надмірне втручання органів державної влади у внутрішнє життя конфесій. Однак його метою є захист національних інтересів України через законодавче встановлення особливого статусу релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі-агресор, що, на думку авторів законопроекту, створить можливість уповноваженим державним органам України своєчасно виявляти та належним чином реагувати на потенційні деструктивні впливи зовнішніх чинників з використанням релігійних факторів і впливів на громадськість, а також порушень територіальної цілісності і державного суверенітету України.

Один зі співавторів законопроекту № 4511 депутат Дмитро Тимчук заявив: «Все, що ми хочемо від цієї Церкви [УПЦ (МП)] зазначеним законопроектом – це змусити її взяти на себе зобов'язання не здійснювати антиукраїнську діяльність в Україні».

Нагадаємо, що Президент України сьогодні під час щорічного Послання до Парламенту заявив про підтримку ідеї визнання автокефалії Українського православ’я

Фото з офіційного твітера Президента України

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки,Законопроект 4511,Петро Порошенко,Релігійне законодавство
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