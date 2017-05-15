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Ми хочемо, щоби ця Церква не займалась антиукраїнською діяльністю, - Тимчук про законопроект №4511
16 травня 2017, 18:02 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Народний депутат ВР Дмитро Тимчук запевняє, що законопроект № 4511 «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких перебувають в державі, яка визнана ВРУ державою-агресором», співавтором якого він є, у першу чергу спрямований на те, щоби зобов’язати УПЦ (МП) припинити антиукраїнську діяльність.
Про це депутат написав у себе на Фейсбуці.
«Путінські ідеологи зробили вже чимало для того, щоб цей законопроект провалити. До слова, крім лише однієї церкви в особі УПЦ МП ніхто в Україні особливо цим законопроектом не засмутився, а створеним ажіотажем УПЦ МП сама підтвердила своє усвідомлення, що Росія - агресор, адже в законопроекті немає жодної згадки ні про УПЦ МП, ні про іншу Церкву - йдеться про «віртуальні» релігійні структури, які управляються з держави-агресора. Так що вітаємо з прозрінням, панове релігійні діячі на ставці ФСБ. На злодієві шапка горить» , - пише він.
На його думку, критики законопроекту наголошують на тому, що держава, мовляв, втручається у справи Церкви, проте не згадують про його істинну суть.
«Суть же в тому, що задовго до агресії Росії парафії однієї з релігійних організацій в Україні з центром у Москві по суті були і є абсолютно легальними майданчиками путінської машини зомбування. З початком агресії вони залишаються розсадниками українофобії та антиукраїнської пропаганди в нашій країні. Храми і монастирі цієї Церкви на Донбасі з перших днів агресії були перевалочними базами і складами зброї терористів і російських окупантів, а священнослужителі цієї Церкви не тільки воювали, а й очолювали терористичні банди, вбивали українців. Це, на думку критиканів законопроекту, очевидно, не "втручання» Церкви в справи держави.
До слова, ця Церква і зараз, на четвертому році війни, ніяк не прокоментувала події на Донбасі зі своєю активною участю, не кажучи вже про вибачення перед українцями.
Все, що ми хочемо від цієї Церкви зазначеним законопроектом - це змусити її взяти на себе зобов'язання не здійснювати антиукраїнську діяльність в Україні. Але московські попи в своїй сатанинської злості готові захлинутися слиною від однієї думки про те, що їм доведеться дати таку обіцянку», - заявив Дмитро Тимчук.
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