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Президент Порошенко підтримує створення Помісної Церкви в Україні
7 вересня 2017, 12:13 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Голова Держави під час щорічного Послання до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2017 році заявив, що підтримує створення в Україні Автокефальної Церкви.
Петро Порошенко подякував депутатам за минулорічне звернення Парламенту до Константинопольського Патріархату, а також повідомив, що особисто надіслав Патріархові Варфоломію листа з проханням допомогти в утвердженні незалежної Української Церкви.
Президент повідомив Вселенського Патріарха, що «українська влада має серйозне бажання та тверду політичну волю вирішити це питання». На думку Петра Олексійовича, Україна має право на власну незалежну Помісну Православну Церкву, а влада повинна це право захистити.
В той же час Гарант Конституції зауважив, що це не означатиме, що в Україні буде державна Церква або заборона на функціонування інших православних конфесій.
Він також пообіцяв, що в Україні і надалі діятиме свобода віросповідання, і ніхто нікого не змушуватиме до переходу та вибору на користь нової інституції.
Зважаючи на повагу до різних конфесій та задекларованого невтручання в релігійні питання, Президент разом з тим не відкидає необхідності реагування на окремі події в релігійній сфері. Так, він зауважив, що «влада не буде пасивно споглядати, коли інші держави використовують залежні від них релігійні інституції для досягнення своїх геополітичних цілей».
Президент України також наголосив, що частина його Послання, що стосується релігійних питань адресується не тільки Українському Парламенту, але й Вселенській Патріархії. Про це РІСУ повідомив Дмитро Горєвой.
Світлини з Твітера Президента
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