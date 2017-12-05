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В УПЦ (МП) прокоментували участь Путіна на Архиєрейському Соборі в Москві
5 грудня 2017, 16:02 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
На прес-конференції «Перспективи українського православ`я», яку проводив УНІАН в Києві 5 грудня 2017 р. голова Інформаційного синодального відділу УПЦ (МП) архиєпископ Климент (Вечеря) прокоментував участь президента РФ В. Путіна в Архиєрейському Соборі РПЦ. В заході також взяли участь голова юридичного управління УПЦ (МП) прот. Олександр Бахов та заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків прот. Микола Данилевич.
Відповідаючи на питання присутніх, архиєпископ Климент розповів про участь у Соборі російського президента. Так, 1 грудня перед учасниками Собору виступив Президент РФ Володимир Путін. На питання, чи протестував єпископат УПЦ (МП) проти війни перед Путіним, як це було під час відмови єпископату УПЦ (МП) встати у Парламенті під час вшанування загиблих українських військовослужбовцями, речник митрополії зазначив, що українські архиєреї не брали участі у цій зустрічі.
Також на питання, чи протестував єпископат УПЦ (МП) проти порушення Росією територіальної цілісності України, а саме анексії АР Крим, владика не надав відповіді. Замість цього він нагадав, що УПЦ (МП) підтримує територіальну цілісність України, про що зазначено у відповідних документах. На уточнення, чи значить, що єпископат УПЦ (МП) мав можливість виступити з протестом перед російським президентом, проте цієї можливості не використав, архиєпископ Климент назвав це «некоректним питанням».
Речник УПЦ (МП) також зауважив, що на Соборі підкреслили роль Церкви у звільненні військовополонених, а також звернули увагу на важливість «подолання кризи на Сході України». Мається на увазі пункт 27 Постанови Архиєрейського Собору РПЦ, де, зокрема, війна на Сході України йменується «братовбивчою ворожнечею».
Всього на Соборі були присутніми 56 з 85 архиєреїв УПЦ (МП).
Нагадаємо, що 30 листопада 2017 р. під час Архиєрейського Собору РПЦ в Москві було ухвалено рішення щодо зміни Статуту РПЦ. Так, зокрема, пункти щодо УПЦ (МП) винесли в окремих розділ. Проте експерти стверджують, що ці правки носять косметичний характер та ніяк не збільшують права УПЦ (МП).
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