«Москва вирішила схитрувати», - богослов про «оновлений» статус УПЦ (МП)

30 листопада 2017, 18:50 | УПЦ (МП) | 0 |   | Код для блогу |  | 

Сьогодні на Соборі РПЦ після виступу митрополита Київського Онуфрія (Березовського) було прийнято одноголосне рішення про внесення поправок до Статуту РПЦ в ті його частини, які регулюють положення УПЦ. Низка ЗМІ тут же вибухнула переможними реляціями про велику перемогу і про надання УПЦ якогось нового статусу, самостійності, незалежності.

Однак насправді все не так райдужно. Магістр богослов’я, викладач Київської Духовної Академії Ілля Бей проаналізував усі пункти, які стосуються статусу УПЦ, і зробив висновок:

«Москва хоче замилити очі київській владі. Саме з такою метою в оновленому статуті РПЦ з'являється пункт «4. Органами церковної влади і управління Української Православної Церкви є її Собор і Синод, очолювані її Предстоятелем, що носить титул «Блаженніший митрополит Київський і всієї України». Центр управління Української Православної Церкви знаходиться в місті Києві». Очевидно, РПЦ хоче обійти вимоги законопроекту № 5309 (щодо назви релігійних організацій, що входять в структуру релігійної організації, керівний центр якої знаходиться в державі, визнаної державою-агресором)… Москва не тільки не дала Києву цим рішенням нічого нового, але і вирішила схитрувати. У положенні УПЦ в рамках РПЦ власне не відбулося ніяких важливих змін. З одного боку, Москва зробила вигляд, що повернула Києву відібране після 1990 року, присвятивши УПЦ навіть окрему главу в своєму Статуті, з іншого боку, в сьогоднішньому рішенні явно прочитується наступне: «Дамо хохлам подумати, що центр прийняття рішень типу у них в Києві».

Детальніше читайте в коментарі Іллі БЕЯ; «ВСЕ ОДНО З МОСКВОЮ. РПЦ ВНЕСЛА КОСМЕТИЧНІ ПРАВКИ ДО СВОГО СТАТУТУ»

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теги до статті:Архиерейский Собор РПЦ,УПЦ (МП)
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    Останні коментарі

    • Михаил | 1 грудня 2017, 01:50

      Зоря то врал, что никакого письма не было (хотя сам его привёз в РПЦ), то письмо было, но его не так поняли. В конце концов добредился до того, что письмо было написано Денисенко по просьбе Кирилла,

    • Михаил | 30 листопада 2017, 23:46

      Ну вот, все как я и говорил - Денисенко в своём репертуаре! Не удивил! Сначала написал письмо, потом категорически , с пеной у рта, это отрицал. Теперь говорит, что писал, но его не так поняли.

    • Михаил | 30 листопада 2017, 21:21

      Денисенко в своём репертуаре. То когда-то целовал крест на Соборе и клялся на Евангелии, вернувшись в Киев, уйти в отставку. Потом сказал, что так не было. Теперь письмо написал, а потом скажет, что

    • velovs@ukr.net | 30 листопада 2017, 21:14

      Так насправді ж цей московський церковний "собор" не тільки НЕ РОЗШИРИВ, а якраз НАВПАКИ: ще більше ОБМЕЖИВ т. зв. "самостійність" УПЦ МП!!! Принаймні, так стверджується, зокрема,

    • velovs@ukr.net | 30 листопада 2017, 20:48

      Більше того: так виглядає, що - лише й саме - така (по-своєму) визначна, вольова й цілеспрямована та досвідчена людська й церковна постать, як владика Філарет (Денисенко - так, при всіх його

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