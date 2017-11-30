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«Москва вирішила схитрувати», - богослов про «оновлений» статус УПЦ (МП)
30 листопада 2017, 18:50 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
Сьогодні на Соборі РПЦ після виступу митрополита Київського Онуфрія (Березовського) було прийнято одноголосне рішення про внесення поправок до Статуту РПЦ в ті його частини, які регулюють положення УПЦ. Низка ЗМІ тут же вибухнула переможними реляціями про велику перемогу і про надання УПЦ якогось нового статусу, самостійності, незалежності.
Однак насправді все не так райдужно. Магістр богослов’я, викладач Київської Духовної Академії Ілля Бей проаналізував усі пункти, які стосуються статусу УПЦ, і зробив висновок:
«Москва хоче замилити очі київській владі. Саме з такою метою в оновленому статуті РПЦ з'являється пункт «4. Органами церковної влади і управління Української Православної Церкви є її Собор і Синод, очолювані її Предстоятелем, що носить титул «Блаженніший митрополит Київський і всієї України». Центр управління Української Православної Церкви знаходиться в місті Києві». Очевидно, РПЦ хоче обійти вимоги законопроекту № 5309 (щодо назви релігійних організацій, що входять в структуру релігійної організації, керівний центр якої знаходиться в державі, визнаної державою-агресором)… Москва не тільки не дала Києву цим рішенням нічого нового, але і вирішила схитрувати. У положенні УПЦ в рамках РПЦ власне не відбулося ніяких важливих змін. З одного боку, Москва зробила вигляд, що повернула Києву відібране після 1990 року, присвятивши УПЦ навіть окрему главу в своєму Статуті, з іншого боку, в сьогоднішньому рішенні явно прочитується наступне: «Дамо хохлам подумати, що центр прийняття рішень типу у них в Києві».
Детальніше читайте в коментарі Іллі БЕЯ; «ВСЕ ОДНО З МОСКВОЮ. РПЦ ВНЕСЛА КОСМЕТИЧНІ ПРАВКИ ДО СВОГО СТАТУТУ»
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