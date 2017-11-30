Архиєрейський Собор виділив УПЦ (МП) окрему главу в статуті Московського Патріархату

30 листопада 2017, 16:22 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Архиєрейський Собор, що проходить в Москві, у четвер зробив крок у наданні більшої самостійності Української Православної Церкви (УПЦ) Московського Патріархату.

"Учасники Собору одноголосно підтримали прохання митрополита Київського і всієї України Онуфрія виділити для УПЦ окрему главу в статуті Московського Патріархату", - повідомили журналістам в прес-службі форуму, пише Інтерфакс.

Ця ініціатива була підтримана учасниками Собору. Крім того, тепер в статуті Московського Патріархату буде прописано, що центр управління УПЦ перебуває Києві. Нарешті, Загальноцерковний суд відтепер буде поширюватися на всю територію Московського Патріархату за винятком України.

Як пояснили в прес-службі Собору, "ці поправки, по суті, зафіксували те, що і так мало місце на практиці".

При цьому рішення Помісного і Архієрейського Соборів є обов'язковими для УПЦ (МП).

 

Система Orphus
теги до статті:Архиєрейський собор РПЦ,УПЦ (МП)
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Михаил | 30 листопада 2017, 16:13

      Все эти поправки Собор принял. Кроме того, теперь на УПЦ даже не будут распространяться решения Общецерковного Суда РПЦ. Абсолютная независимость во всем! Непонятно, зачем РПЦ иметь в своём составе

    • enzian | 30 листопада 2017, 14:45

      Так треба було вже самому Путлєру доповідати. І отримати від нього належні інструкції.

    • velovs@ukr.net | 30 листопада 2017, 12:29

      Іншими словами, внаслідок остаточного й завершального виконання Тілом Христовим цього Великого доручення Свого Глави й Господа Ісуса з Назарету - "отже, йдіть [по всьому світу], і зробіть учнями

    • velovs@ukr.net | 30 листопада 2017, 10:11

      "Ідейна парадигма Реформації – готовність і спроможність Церков до постійного оновлення власного церковного та ширшого громадянського життя – залишається напрочуд актуальною сьогодні»." Й

    • Михаил | 30 листопада 2017, 02:07

      Почему каждый, считающий себя ученым, не боится и не стыдится вещать всякие глупости, в которых он ничего не понимает. Причём сегодня будет говорить одно, а завтра, открыв новые законы физики и

    Популярні статті місяця