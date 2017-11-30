- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Архиєрейський Собор виділив УПЦ (МП) окрему главу в статуті Московського Патріархату
30 листопада 2017, 16:22 | Міжправославні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Архиєрейський Собор, що проходить в Москві, у четвер зробив крок у наданні більшої самостійності Української Православної Церкви (УПЦ) Московського Патріархату.
"Учасники Собору одноголосно підтримали прохання митрополита Київського і всієї України Онуфрія виділити для УПЦ окрему главу в статуті Московського Патріархату", - повідомили журналістам в прес-службі форуму, пише Інтерфакс.
Ця ініціатива була підтримана учасниками Собору. Крім того, тепер в статуті Московського Патріархату буде прописано, що центр управління УПЦ перебуває Києві. Нарешті, Загальноцерковний суд відтепер буде поширюватися на всю територію Московського Патріархату за винятком України.
Як пояснили в прес-службі Собору, "ці поправки, по суті, зафіксували те, що і так мало місце на практиці".
При цьому рішення Помісного і Архієрейського Соборів є обов'язковими для УПЦ (МП).
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Архиєрейський Собор виділив УПЦ (МП) окрему главу в статуті Московського Патріархату | 30 листопада 2017, 16:22 | Міжправославні стосунки |
Мусульмани сьогодні після заходу сонця починають святкувати День народження пророка Мухаммада - Маулід | 30 листопада 2017, 15:00 | Релігійні свята і традиції |
У Москві Митрополит Онуфрій доповів, як УПЦ (МП) співпрацюватиме з ЗСУ | 30 листопада 2017, 14:42 | УПЦ (МП) |
Управління у справах релігії Туреччини вважає недоречною криптовалюту | 30 листопада 2017, 14:30 | Світові |
Митрополит Онуфрій в Москві просить прописати особливий статус УПЦ (МП) | 30 листопада 2017, 12:38 | УПЦ (МП) |
Останні коментарі
- 30 листопада 2017, 16:13
Все эти поправки Собор принял. Кроме того, теперь на УПЦ даже не будут распространяться решения Общецерковного Суда РПЦ. Абсолютная независимость во всем! Непонятно, зачем РПЦ иметь в своём составе |
- 30 листопада 2017, 14:45
Так треба було вже самому Путлєру доповідати. І отримати від нього належні інструкції. |
- 30 листопада 2017, 12:29
Іншими словами, внаслідок остаточного й завершального виконання Тілом Христовим цього Великого доручення Свого Глави й Господа Ісуса з Назарету - "отже, йдіть [по всьому світу], і зробіть учнями |
- 30 листопада 2017, 10:11
"Ідейна парадигма Реформації – готовність і спроможність Церков до постійного оновлення власного церковного та ширшого громадянського життя – залишається напрочуд актуальною сьогодні»." Й |
- 30 листопада 2017, 02:07
Почему каждый, считающий себя ученым, не боится и не стыдится вещать всякие глупости, в которых он ничего не понимает. Причём сегодня будет говорить одно, а завтра, открыв новые законы физики и |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 15 листопада 2017, 19:58
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
31 жовтня 2017, 10:55 | Релігія і політика | 15 листопада 2017, 11:27
Єпархії УПЦ (МП) на окупованих територіях відмежовуються від України
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 29 листопада 2017, 21:37
1 листопада 2017, 07:41 | Релігійні свята і традиції | 4 листопада 2017, 16:51
1 листопада – День всіх святих за римо-католицьким календарем
24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 26 листопада 2017, 14:08
Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС
Коментарі