Архиєрейський Собор виділив УПЦ (МП) окрему главу в статуті Московського Патріархату

Архиєрейський Собор, що проходить в Москві, у четвер зробив крок у наданні більшої самостійності Української Православної Церкви (УПЦ) Московського Патріархату.

"Учасники Собору одноголосно підтримали прохання митрополита Київського і всієї України Онуфрія виділити для УПЦ окрему главу в статуті Московського Патріархату", - повідомили журналістам в прес-службі форуму, пише Інтерфакс.

Ця ініціатива була підтримана учасниками Собору. Крім того, тепер в статуті Московського Патріархату буде прописано, що центр управління УПЦ перебуває Києві. Нарешті, Загальноцерковний суд відтепер буде поширюватися на всю територію Московського Патріархату за винятком України.

Як пояснили в прес-службі Собору, "ці поправки, по суті, зафіксували те, що і так мало місце на практиці".

При цьому рішення Помісного і Архієрейського Соборів є обов'язковими для УПЦ (МП).