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Предстоятель УАПЦ «не тримається за крісло» і хоче єдиної Церкви
4 серпня 2017, 13:10 | УАПЦ | 0 | | Код для блогу | |
Митрополит Макарій в інтерв’ю «Духовній величі Львова» розповів про сьогоднішню непросту ситуацію всередині УАПЦ: розпалюється скандал навколо руїн Червоногородського замку, гучні події за участю архиєпископа Мстислава (Гука), Чернівецька єпархія на чолі із архиєпископом Германом відмовилась від поминання Предстоятеля й ініціює Помісний Собор стосовно питання відставки владики Макарія.
Щодо скандалу навколо комплексу будівель у Червоногородці, то 10 серпня Митрополит Макарій планує зібрати Архиєрейський Собор, Патріарший суд: «Будемо щось вирішувати. Запрошуємо до Києва його (владику Мстислава- ред.) і теперішніх власників руїн замку, будемо слухати. Три тижні працювала єпархіальна рада Тернопільської єпархії і ревізійна комісія, нічого так і не довідалися».
Собор, як стверджує митрополит Макарій, згідно зі статутом, офіційно має відбуватись кожні три роки. Тобто, в 2018 році: « Собор буде в будь-якому разі. Я не тримаюсь за Предстоятельство», – наголошує Глава УАПЦ.
Митрополит Макарій стверджує, що владика Мстислав запевняв його, що ТзОВ створюється і вноситься в нього статутний фонд руїни замку для того, щоб, відчуживши руїни замку і ГЕС, отримати кошти на відновлення костелу, зробити там храм і якнайшвидше почати служити: «Я думав, що людям, які носять панагії, – архиєреям, – потрібно вірити. І я вірив. Я вважав, що це добра справа – тому погодився. Річ у тім, що ні Тернопільська єпархія, ні ціла УАПЦ не має стільки коштів, аби реставрувати той костел. Там потрібні мільйони. Хоча, сказати правду, в мене були питання наскільки доцільно відчужувати руїни ГЕС: там багато корисних справ можна було б робити… Але треба було немало коштів вкласти, а у нас їх нема. Але те, що сталось зараз, це вже у жодні рамки не вкладається. Гроші мали піти на реставрацію храму, а вони пішли невідомо куди». За словами Митрополита Макарія, статут УАПЦ прописаний так, що правлячий архиєрей може легко розпоряджатись майном єпархії. І без відома Предстоятеля, і без відома єпархіальної ради.
Неправдою назвав Митрополит те, що начебто був проданий монастир: «Ніякого там монастиря нема… є фінський будиночок, є якась капличка, іконостас, але все це запущено, заросло, там ніхто не живе, нікого не було. Були якісь монахи – два чи три але… ніякого монастиря».
Митрополит Макарій вважає, що цю інформацію підняли до обговорення, аби «вчергове збунтувати громадськість проти УАПЦ».
«Я звик служити, молитись і трудитись, не жити в інтригах. Інтриги – це не для мене. Інтриги не приносять користі душі, не сприяють Спасінню. Інтригам не місце в Церкві, а інтриги, які роблять духовні люди, це неподобство. Щоправда, на жаль, УАПЦ із 1989 року в інтригах жила і живе до сьогоднішнього дня. Вижили. І житимемо далі!», – заявив першоєрарх і продовжив: «Зараз ми близькі до відкриття подвір′я Вселенського Патріархату в Україні, я наполягаю, аби це подвір′я очолював не архимандрит, а архиєрей, щоб ми довкола нього об’єднувались, і буде започатковуватись канонічна Православна Українська Церква. Можливо не всі на це підуть, але я піду. Я за те, щоб входити в єдність із Вселенським Патріархатом через подвір′я, яке має бути відкрите в Україні».
Митрополит наголосив: «Якщо це вдасться, і на ґрунті подвір’я від Вселенського Патріарха буде започаткована канонічна Православна Церква, то думаю, що УАПЦ має деякі, може, невеликі, але переваги, бо зможе швидко, легко і без великих труднощів увійти в єднання із Вселенським Православ′ям… Я хочу об′єднання, хочу єдиної Церкви. Не хочу посад».
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