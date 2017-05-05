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Скандального владику Мстислава (Гука) (УАПЦ) не прийняли у Хмельницькому
8 травня 2017, 17:50 | УАПЦ | 0 | | Код для блогу | |
Переглянути рішення про призначення єпископа Мстислава (Гука) керуючим Хмельницькою єпархією постановили в УАПЦ після того, як його не прийняло єпархіяльне духовенство.
Рішення про це призначення було прийняте на Архиєрейському Соборі УАПЦ 4 травня 2017 р.
Про це кореспонденту РІСУ повідомив 8 травня 2017 р. Предстоятель УАПЦ Макарій (Малетич).
«Наказ буде скасований, раз священики не дали згоду – у них у Хмельницькому були збори і вони прийняли таке рішення», – розповів Предстоятель УАПЦ.
Нагадаємо, що владику Мстислава (Гука) 6 грудня вивели з числа єпископів УАПЦ через його нічні гуляння зі священиками в одному з тернопільських барів. Та вже у 2017-му його вирішили призначити керуючим Хмельницькою єпархією УАПЦ. Остання протягом тривалого часу була без архиєрея.
«Був задум, що він має там відремонтувати історичні приміщення, які належать церкві. Але якщо духовенство його не прийняло, то владика Мстислав буде служити там, куди його призначить Собор. Треба буде призначити його до котрогось із монастирів», – зазначає владика Макарій (Малетич).
До слова, на Пасху владика Мстислав (Гук) служив у Кам’янці-Подільському. Також мав служіння на Дніпропетровщині.
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