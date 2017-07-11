В УАПЦ обіцяють з’ясувати ситуацію з виділенням майна Мстиславу (Гуку)

15 липня 2017, 15:07 | УАПЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріархія УАПЦ опублікувала офіційну заяву щодо інформації, яку поширила низка ЗМІ про маєтності скандально відомого владики Мстислава (Гука) та про їх продаж. Вивчити це питання доручили контрольно-ревізійній комісії Тернопільської єпархії УАПЦ. В разі потреби, буде скликаний Патріарший суд.

«Благасловляється контрольно-ревізійній комісії Тернопільської єпархії УАПЦ встановити достовірність публікації про колишнього керуючого Тернопільською єпархією Мстислава (Гука)», ‑ йдеться в заяві.

Свої рішення комісія має надіслати Архиєрейському Собору та Патріаршій Раді.

Як повідомили в Патріархії УАПЦ, інформацію про ситуацію навколо виділення землі, старого костелу для монастиря та двох веж XVII-XIX ст., що знаходяться поблизу с. Нирків, Заліщицького району, Тернорпільської області, дізналися із повідомлень ЗМІ. 

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теги до статті:Мстислав (Гук),УАПЦ
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Останні коментарі

  • enzian | 15 липня 2017, 14:07

    Думок, може, й багато, а от кричущі факти співпраці "УПЦ МП" з агресором та його колаборантами приховати не вдасться.

  • Fr. Valerii | 15 липня 2017, 10:29

    Виявилось, що ця інформація не є правдивою. Сруктури "лднр" вели мову про це, але на цей момент громади УГКЦ ані в "днр" ані в "лнр" статути не переєстрували.

  • Fr. Valerii | 14 липня 2017, 23:20

    А що робити з громадами УГКЦ в Донецьку і Луганську, які переєстрували статути у відповідних "міністерствах" "днр" і "лнр"?

  • Оленка | 14 липня 2017, 20:53

    Архієпископ конфліктуючої конфесії та один, не відомо чи заангажований, працівник Національного інституту. Але ж можна знайти ще безліч таких самих експертів, що співатимуть зовсім іншу пісню. Хіба

  • Ігор Мицько | 13 липня 2017, 20:37

    І що?

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