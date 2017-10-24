Глава УГКЦ у Великобританії відвідав громади у Стокпорті і Волвергамптоні

Патріарх Святослав 23 жовтня 2017 року завершив свій тур українськими католицькими парафіями у Великобританії візитом до українських спільнот Стокпорта і Волвергамптона. Візит відбувався у рамках урочистостей з нагоди 60-річчя єпархії УГКЦ у Великобританії, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

У своїй проповіді під час Літургії Блаженніший Святослав говорив про християнську солідарність, гостинність і братню любов, виявлену між українськими католиками в Стокпорті і римо-католицькою парафією Святого Йосифа, яка майже 17 років тому відкрила свої двері для українців.

Глава УГКЦ відслужив Молебень до Матері Божої в церкві Святих Володимира і Ольги. Парафіяни і вірні із сусідніх сіл і міст зібралися разом із парафіяльним священиком д-ром Олександром Лісовським привітати і прийняти Главу Української Греко-Католицької Церкви у своїй парафії. Був також Еліас Матту, Міський голова Волвергамптона. Як йдеться у повідомленні, це була історична подія для спільноти, оскільки від посвячення храму, який був збудований з нагоди Тисячоліття Хрещення України, Глава Церкви відвідав Волвергамптон уперше.

У промові під час перебування в Стокпортівському українському центрі та у Волвергамптонському українському культурному центрі Блаженніший Святослав говорив про важливість зберігати віру і культуру в серці українського життя у Великобританії. Роблячи це, Церква не лише виживе, а й розквітатиме, тому що її багатсво і сила - у її вірних.