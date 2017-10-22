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«Україна вкотре відчуває себе в лабетах смерті і нікому не потрібною», - Глава УГКЦ
23 жовтня 2017, 10:41 | Українці поза Україною | 2 | | Код для блогу | |
Україна сьогодні спливає кров'ю. Десятки тисяч вдів і матерів оплакують своїх синів. Укотре знову Україна відчуває себе в лабетах смерті і нікому не потрібною, ні Заходу, ні Сходу. Усі сприймають нас як проблему, для котрої не знаходять розв'язку. Але сьогодні Христос мовить до нас: не плачте! Вставайте! Я є вашим виходом і надією! Боротися і перемагати – це наш вихід.
Про це сказав 22 жовтня Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час проповіді до вірних у Манчестері, де на запрошення владики Гліба (Лончини), єпарха єпархії Пресвятої родини в Лондоні, перебуває з офіційним душпастирським візитом до Великобританії.
За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, Патріарх Святослав привітав із 60-річчям створення екзархату та єпархії Пресвятої родини УГКЦ у Великобританії. «Ми бачимо, що тих 60 років були непростими. Проте ці роки були досвідом того, що Господь Бог є з нами в кожній, навіть найважчій хвилині нашого буття: церковного і національного, Він навідався до народу свого. Він був, є і буде з нами!» – сказав Предстоятель УГКЦ.
Духовний лідер українських греко-католиків провів паралель біблійної історії міста Наїн з історією громади УГКЦ у Великобританії. «Після Другої світової війни, будучи заручниками війни, яка несла смерть, багато синів і дочок нашої землі потрапили на цей туманний Альбіон... Хто мав їм допомогти? Мені розповідали, що наші люди були змушені раз на тиждень іти до поліції отримувати печатку в документи, здається, аж до 67 року. Наших людей навіть не називали українцями, бо казали, що такої держави, як Україна, не існує», – розповів Блаженніший Святослав.
Ті бійці, продовжив Предстоятель, за вільну незалежну Україну, здавалося б, втратили будь-яку надію на волю, на здійснення того, за що вони платили своєю кров'ю, за що померли у нерівній боротьбі сотні синів і дочок нашої української землі. «Але, гадаю, гуртуючись довкола своїх українських церков, вони чули цей голос: не плач! Кажу тобі, встань! І вони встали, жили, творили і залишили нам сьогодні у спадок чудові храми, культуру, витвори мистецтва, залишили своїх нащадків і залишили нам свою мрію про вільну незалежну Україну. Воскреслий Христос нам її подарував. Наші українці в Британії співали: Христос воскрес, воскресне й Україна. І так сталося», – відзначив проповідник.
«Нехай буде благословен Господь, який для нашого народу тут об'явив себе як вихід з безвиході, рукою допомоги там, де ніхто з людей тої допомоги не хотів дати», – сказав архиєрей.
Глава Церкви передав сердечний привіт від братів і сестер з України, від матірньої землі. «Святкуючи цей ювілей, ми відчуваємо, що Бог навідався до народу свого. Він є сьогодні з нами і буде повіки», – наголосив на завершення Глава Церкви.
Нагадаємо, офіційний візит Глави УГКЦ до Великобританії триває з 19 по 31 жовтня 2017 року.
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- 23 жовтня 2017, 11:01| Коментувати коментар
"Ті бійці, продовжив Предстоятель, за вільну незалежну Україну, здавалося б, втратили будь-яку надію на волю, на здійснення того, за що вони платили своєю кров'ю, за що померли у нерівній боротьбі сотні синів і дочок нашої української землі." Разом з тим - я от собі міркую і гадаю, - що не можна геть виключати й відкидати і такої ситуації, що серед цих "бійців за вільну, незалежну Україну", були й такі, що, приміром, до того, як потрапити, скажімо, до лав УПА, служили в колаборантській поліції... І там могли брати участь у кривавих геноцидних та каральних акціях нацистських окупантів... Або - вже як вояки УПА - були причетні до жорстоких масових розправ під час тієї ж Волинської трагедії... Чи, може, були військовослужбовцями дивізії "Галичина" і теж могли мати за собою певний - і також ніяк не праведний "шлейф"...
- 23 жовтня 2017, 13:18| Коментувати коментар
Р. S. Як відомо, Гаагський трибунал засудив деяких сербських та хорватських військових злочинців, котрі брали участь у тій - дуже жорстокій і кровопролитній війні на теренах колишньої Югославії у 90-х рр. ХХ ст. Так от, ще подосі на їхніх батьківщинах, тобто у Сербії та Хорватії, домінуюча місцева суспільна думка й опінія, здебільшого, трактує їх як "національних героїв"...
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