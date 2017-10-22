«Україна вкотре відчуває себе в лабетах смерті і нікому не потрібною», - Глава УГКЦ

Україна сьогодні спливає кров'ю. Десятки тисяч вдів і матерів оплакують своїх синів. Укотре знову Україна відчуває себе в лабетах смерті і нікому не потрібною, ні Заходу, ні Сходу. Усі сприймають нас як проблему, для котрої не знаходять розв'язку. Але сьогодні Христос мовить до нас: не плачте! Вставайте! Я є вашим виходом і надією! Боротися і перемагати – це наш вихід.

Про це сказав 22 жовтня Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час проповіді до вірних у Манчестері, де на запрошення владики Гліба (Лончини), єпарха єпархії Пресвятої родини в Лондоні, перебуває з офіційним душпастирським візитом до Великобританії.

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, Патріарх Святослав привітав із 60-річчям створення екзархату та єпархії Пресвятої родини УГКЦ у Великобританії. «Ми бачимо, що тих 60 років були непростими. Проте ці роки були досвідом того, що Господь Бог є з нами в кожній, навіть найважчій хвилині нашого буття: церковного і національного, Він навідався до народу свого. Він був, є і буде з нами!» – сказав Предстоятель УГКЦ.

Духовний лідер українських греко-католиків провів паралель біблійної історії міста Наїн з історією громади УГКЦ у Великобританії. «Після Другої світової війни, будучи заручниками війни, яка несла смерть, багато синів і дочок нашої землі потрапили на цей туманний Альбіон... Хто мав їм допомогти? Мені розповідали, що наші люди були змушені раз на тиждень іти до поліції отримувати печатку в документи, здається, аж до 67 року. Наших людей навіть не називали українцями, бо казали, що такої держави, як Україна, не існує», – розповів Блаженніший Святослав.

Ті бійці, продовжив Предстоятель, за вільну незалежну Україну, здавалося б, втратили будь-яку надію на волю, на здійснення того, за що вони платили своєю кров'ю, за що померли у нерівній боротьбі сотні синів і дочок нашої української землі. «Але, гадаю, гуртуючись довкола своїх українських церков, вони чули цей голос: не плач! Кажу тобі, встань! І вони встали, жили, творили і залишили нам сьогодні у спадок чудові храми, культуру, витвори мистецтва, залишили своїх нащадків і залишили нам свою мрію про вільну незалежну Україну. Воскреслий Христос нам її подарував. Наші українці в Британії співали: Христос воскрес, воскресне й Україна. І так сталося», – відзначив проповідник.

«Нехай буде благословен Господь, який для нашого народу тут об'явив себе як вихід з безвиході, рукою допомоги там, де ніхто з людей тої допомоги не хотів дати», – сказав архиєрей.

Глава Церкви передав сердечний привіт від братів і сестер з України, від матірньої землі. «Святкуючи цей ювілей, ми відчуваємо, що Бог навідався до народу свого. Він є сьогодні з нами і буде повіки», – наголосив на завершення Глава Церкви.

Нагадаємо, офіційний візит Глави УГКЦ до Великобританії триває з 19 по 31 жовтня 2017 року.