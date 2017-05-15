До санкційного списку потрапили релігійні фонди Росії

Президент України 16 травня ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій відносно компаній та осіб, які діють проти України.

Так, зокрема серед юридичних осіб, на які розповсюджуються санкції є Фонд Василя Великого та компанія «Маршал Капітал». Обидві організації належать православному олігарху Костянтину Малофєєву, який фінансував бойовиків на Донбасі. Саме цей фонд привозив в Україну у 2014 р. «Дари Волхів», а в службі охорони реліквії був присутній Ігор Гіркін, який за власним зізнанням «натиснув гачок війни на Донбасі». Цікаво, що під прикриттям святині Малофєєв і його команда проводили перемовини про анексію українського Криму. Також структури олігарха виступали спонсором націоналістичної партії Марін Ле Пен, яка не визнає Крим окупованою Росією територією. Кампаніям Малофєєва заблокували активи та тимчасово (на один рік) обмежили права користуватися та розпоряджатися належним їм майном.

Схожі обмеження торкнулися і «Благодійного фонду Святителя Тіхона», який протягом 2014 р. в активно займався зборами гуманітарної допомоги терористичній організації «ДНР». В мережі навіть є проект їхньої угоди про співпрацю.

Обмежено діяльність також і «Благодійного фонду Новомучеників та сповідників Христових», що зареєстрований на адресу, за якою знаходиться Олександро-Невська Лавра РПЦ у Санкт-Петербурзі. В публічній площині цей фонд відомий тим, що від його імені представлялася Марія Ципко, вона ж солдатська мати, волонтерка, біженка, яка була помічена у крадіжці «гуманітарної допомоги», яку планували передати в так звані «Л/ДНР». Пізніше керівництво фонду заперечило належність Ципко до організації. Сам же фонд займається відновленням храмів в Росії, юридичним супроводом об’єктів, що підпадають під реституцію. Цікаво, що серед проведених заходів на сайті організації вказується хресний хід на Донбасі «з іконою Тіхвінська – Ополченська» та участь у привезенні «Дарів Волхів». Фондом заплановано встановлення каплиці на Саур-могилі, захопленій бойовиками на Донбасі. Цьому фонду не тільки заблокували активи, але й заборонили будь які фінансові операції, в тому числі видачу в Україні готівкових коштів.

Серед списку фізичних осіб, на яких поширюються санкції і орденоносець РПЦ, голова «Союзу православних громадян України» Валерій Кауров, який виступає проти територіальної цілісності України. Він фігурує у зламаній пошті Кирила Фролова, який планував акції громадянської непокори в Україні.