- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Предстоятелі УПЦ КП та УПЦ (МП) вшанували жертв Бабиного Яру
30 вересня 2017, 11:53 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
З нагоди 76-ої річниці трагедії Бабиного Яру 29 вересня відбулося вшанування загиблих. Разом з Президентом України та іншими двними чиновниками участь у заході взяли представники різних конфесій, зокрема, Предстоятель УПЦ КП, Патріарх Філарет та Митрополит Онуфрій, Глава УПЦ (МП), секретар Синоду УГКЦ, єпископ Богдан (Дзюрах).
Як інформує прес-служба УПЦ КП, разом з Патріархом Філаретом у загальнодержавних жалобних заходах, які проходили цього дня у історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр», взяв участь і Патріарший намісник, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній. Від УПЦ (МП) присутніми також були вікарії Київської Митрополії архієпископ Обухівський Іона та єпископ Бородянський Варсонофій. Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
На вшануванні жертв трагедії також були присутні Президент України Петро Порошенко, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, члени Уряду, Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, інші представники державної влади, високоповажні гості, громадські та релігійні діячі.
Учасники церемонії вшанували пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру хвилиною мовчання.
29 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві в Бабиному Яру почались масові розстріли мирного населення міста - за два дні було вбито 33 771 тисячі євреїв. До 1943 року Бабин Яр став місцем розстрілу до 200 000 чоловік.
Перший розстріл відбувся 27 вересня — були знищені 752 пацієнта психіатричної лікарні ім. Івана Павлова, яка знаходилась поблизу Бабиного Яру. Цього ж дня німецьким комендантом міста було видано наказ усім євреям разом з речами з'явитись 29 вересня з документами і цінними речами в збірний пункт біля Бабиного Яру для евакуації.
Зранку 29 вересня понад 30 тисяч євреїв прибули на північну околицю Києва невеликими групами. Їх розстрілювали по 30-40 чоловік і скидали в рів. Після того як він наповнювався 2-3 рядами тіл, мертвих присипали землею.
Протягом 1941-43 років у Бабиному Яру було розстріляно 621 члена Організації українських націоналістів, 100 матросів Дніпровського загону Пінської воєнної флотилії, знищено 5 циганських таборів.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Під Кривим рогом розкопали ритуальний курган «Патріарха» | 30 вересня 2017, 13:13 | Історія, археологія |
Предстоятелі УПЦ КП та УПЦ (МП) вшанували жертв Бабиного Яру | 30 вересня 2017, 11:53 | Національно-релігійні питання |
Мешканців Львова запрошують долучитися до поминальної молитви за Героями АТО та Небесної сотні | 30 вересня 2017, 11:22 | Релігія і суспільство |
Сьогодні свято Віри, Надії, Любові і їх матері Софі та День усиновлення | 30 вересня 2017, 07:48 | Релігійні свята і традиції |
Апеляційний суд визнав незаконним передачу храму УПЦ (МП) у селі Кути | 29 вересня 2017, 15:21 | Земельні і мaйнові проблеми |
Останні коментарі
- 30 вересня 2017, 11:59
"Суспільне невдоволення тотальним порушенням Божих Заповідей спонукало вільних гідних особистостей вийти на Майдан" - що призвело до вибухового росту тотальності порушення Божих Заповідей |
- 29 вересня 2017, 23:43
By entering the jurisdiction of the Eccumenical Patriarchate, the UOCofUSA abandoned the church in Ukraine, ignoring the dreams, wishes, and principles of its founders Metropolitan Lypkivsky, |
- 29 вересня 2017, 18:26
Яке поважне зібрання і яким пустим воно зайняте! Зібрання ілюструє ідею, що ніби-то наукою і науковими методами можна створити Соборну Україну та Київську Церкву і для цього треба часто і багато |
- 29 вересня 2017, 15:24
І шо воно значить те "екзарх"? Представник України в Харківській Державі? |
- 29 вересня 2017, 14:44
Т.о. обязанность любого священника заключается в предотвращении и пресечении формальной исповеди кающегося, состоящей из одного лишь перечисление грехов пусть даже и прослезившимся. Невзирая на |
Популярні статті місяця
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 29 вересня 2017, 14:44
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 26 вересня 2017, 13:13
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
Коментарі