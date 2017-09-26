Предстоятелі УПЦ КП та УПЦ (МП) вшанували жертв Бабиного Яру

30 вересня 2017, 11:53 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

З нагоди 76-ої річниці трагедії Бабиного Яру 29 вересня відбулося вшанування загиблих. Разом з Президентом України та іншими двними чиновниками участь у заході взяли представники різних конфесій, зокрема, Предстоятель УПЦ КП, Патріарх Філарет та Митрополит Онуфрій, Глава УПЦ (МП), секретар Синоду УГКЦ, єпископ Богдан (Дзюрах).

 

Як інформує прес-служба УПЦ КП, разом з Патріархом Філаретом у загальнодержавних жалобних заходах, які проходили цього дня у історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр», взяв участь і Патріарший намісник, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній. Від УПЦ (МП) присутніми також були вікарії Київської Митрополії архієпископ Обухівський Іона та єпископ Бородянський Варсонофій. Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

 

На вшануванні жертв трагедії також були присутні Президент України Петро Порошенко, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, члени Уряду, Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, інші представники державної влади, високоповажні гості, громадські та релігійні діячі.

 

Учасники церемонії вшанували пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру хвилиною мовчання.

Довідка РІСУ:

29 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві в Бабиному Яру почались масові розстріли мирного населення міста - за два дні було вбито 33 771 тисячі євреїв. До 1943 року Бабин Яр став місцем розстрілу до 200 000 чоловік.

 

Перший розстріл відбувся 27 вересня — були знищені 752 пацієнта психіатричної лікарні ім. Івана Павлова, яка знаходилась поблизу Бабиного Яру. Цього ж дня німецьким комендантом міста було видано наказ усім євреям разом з речами з'явитись 29 вересня з документами і цінними речами в збірний пункт біля Бабиного Яру для евакуації.

 

Зранку 29 вересня понад 30 тисяч євреїв прибули на північну околицю Києва невеликими групами. Їх розстрілювали по 30-40 чоловік і скидали в рів. Після того як він наповнювався 2-3 рядами тіл, мертвих присипали землею.

 

Протягом 1941-43 років у Бабиному Яру було розстріляно 621 члена Організації українських націоналістів, 100 матросів Дніпровського загону Пінської воєнної флотилії, знищено 5 циганських таборів. 

 

 

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теги до статті:Бабин яр,Богдан (Дзюрах),Онуфрій (Березовський),Філарет (Денисенко)
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