Сьогодні ми згадуємо у молитвах невинних жертв, — Президент до українців у зв’язку з 76-ми роковинами трагедії Бабиного Яру

29 вересня 2017, 10:40 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Порошенко.jpeg«Сьогодні, як і щороку у цей день, вшановуємо пам’ять про трагедію Бабиного Яру — масове вбивство мирного населення нацистськими окупантами у місті Києві. Ми згадуємо у молитвах невинних жертв, чиї імена — відомі і невідомі — назавжди закарбовані на кривавих сторінках історії Другої світової війни та Голокосту 1», — про це йдеться у зверненні Петра Порошенка до українців, яке поширила прес-служба Глави держави.

«Урочище Бабин Яр стало місцем вічного спокою для понад ста тисяч представників різних національностей — євреїв, українців, ромів та багатьох інших, а отже — місцем нашої спільної пам’яті, спонуканням до збереження миру та міжетнічної злагоди у світі.

Сьогодні вся Україна — від кордону, який єднає нас із демократичною Європою, до кордону, який відділяє від країни-агресора, — є територією толерантності, поваги до життя й гідності кожної людини, вільного розвитку представників різних етносів і віросповідань.

Засвоївши гіркі уроки минулого, Україна та увесь цивілізований світ єдині у своєму прагненні вберегти людство від свавілля тоталітарних режимів і гарантувати право народів на безпечне й гідне життя.

Вічна пам’ять невинно убієнним у Бабиному Яру, усім жертвам нацизму.

Пам’ятаємо і не допустимо. Ніколи більше!», — написав Президент.

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теги до статті:Бабин яр,Петро Порошенко
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    Останні коментарі

    • Ivan Filipovych | 29 вересня 2017, 12:50

      ))) забагато забобонів)))) подивіться фільм "Тіні забутих предків", старий гуцул красиво сказав, що "щєзник" серед людей і чітко показав де його шукати. Ви кожну купюру

    • lfilip56@gmail.com | 29 вересня 2017, 12:33

      netoy_gaidamak яке щастя, що у нас є свобода думки і свобода слова, що є РІЗНІ погляди і оцінки. Ви скільки завгодно можете звинувачувати цих людей в суб,єктивізмі, до речі, і ви тим самим

    • Учкудук | 28 вересня 2017, 23:12

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    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 19:36

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    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 15:05

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