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Сьогодні ми згадуємо у молитвах невинних жертв, — Президент до українців у зв’язку з 76-ми роковинами трагедії Бабиного Яру
29 вересня 2017, 10:40 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
«Сьогодні, як і щороку у цей день, вшановуємо пам’ять про трагедію Бабиного Яру — масове вбивство мирного населення нацистськими окупантами у місті Києві. Ми згадуємо у молитвах невинних жертв, чиї імена — відомі і невідомі — назавжди закарбовані на кривавих сторінках історії Другої світової війни та Голокосту 1», — про це йдеться у зверненні Петра Порошенка до українців, яке поширила прес-служба Глави держави.
«Урочище Бабин Яр стало місцем вічного спокою для понад ста тисяч представників різних національностей — євреїв, українців, ромів та багатьох інших, а отже — місцем нашої спільної пам’яті, спонуканням до збереження миру та міжетнічної злагоди у світі.
Сьогодні вся Україна — від кордону, який єднає нас із демократичною Європою, до кордону, який відділяє від країни-агресора, — є територією толерантності, поваги до життя й гідності кожної людини, вільного розвитку представників різних етносів і віросповідань.
Засвоївши гіркі уроки минулого, Україна та увесь цивілізований світ єдині у своєму прагненні вберегти людство від свавілля тоталітарних режимів і гарантувати право народів на безпечне й гідне життя.
Вічна пам’ять невинно убієнним у Бабиному Яру, усім жертвам нацизму.
Пам’ятаємо і не допустимо. Ніколи більше!», — написав Президент.
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- 29 вересня 2017, 12:50
))) забагато забобонів)))) подивіться фільм "Тіні забутих предків", старий гуцул красиво сказав, що "щєзник" серед людей і чітко показав де його шукати. Ви кожну купюру |
- 29 вересня 2017, 12:33
netoy_gaidamak яке щастя, що у нас є свобода думки і свобода слова, що є РІЗНІ погляди і оцінки. Ви скільки завгодно можете звинувачувати цих людей в суб,єктивізмі, до речі, і ви тим самим |
- 28 вересня 2017, 23:12
А три шістки в біометриці є? Щось ті дві українські церкви спокійно до чіпів відносяться. Невже вони своїми вірними не переймаються. Може вони неспосібні розрізнити знаки часу. |
- 28 вересня 2017, 19:36
И если учесть, что для того, чтобы выяснить объективность обстоятельств приведших ко греху требуется время, можно точно сказать реальная исповедь может состоять из 1-2х максимум 3-х грехов, |
- 28 вересня 2017, 15:05
Иными словами, обычное перечисление грехов пусть даже с заверениями в полном раскаянии никак не может служить основанием для священника поверить в полное раскаяние о содеянном. Для устранения |
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