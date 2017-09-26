Сьогодні ми згадуємо у молитвах невинних жертв, — Президент до українців у зв’язку з 76-ми роковинами трагедії Бабиного Яру

«Сьогодні, як і щороку у цей день, вшановуємо пам’ять про трагедію Бабиного Яру — масове вбивство мирного населення нацистськими окупантами у місті Києві. Ми згадуємо у молитвах невинних жертв, чиї імена — відомі і невідомі — назавжди закарбовані на кривавих сторінках історії Другої світової війни та Голокосту 1», — про це йдеться у зверненні Петра Порошенка до українців, яке поширила прес-служба Глави держави.

«Урочище Бабин Яр стало місцем вічного спокою для понад ста тисяч представників різних національностей — євреїв, українців, ромів та багатьох інших, а отже — місцем нашої спільної пам’яті, спонуканням до збереження миру та міжетнічної злагоди у світі.

Сьогодні вся Україна — від кордону, який єднає нас із демократичною Європою, до кордону, який відділяє від країни-агресора, — є територією толерантності, поваги до життя й гідності кожної людини, вільного розвитку представників різних етносів і віросповідань.

Засвоївши гіркі уроки минулого, Україна та увесь цивілізований світ єдині у своєму прагненні вберегти людство від свавілля тоталітарних режимів і гарантувати право народів на безпечне й гідне життя.

Вічна пам’ять невинно убієнним у Бабиному Яру, усім жертвам нацизму.

Пам’ятаємо і не допустимо. Ніколи більше!», — написав Президент.