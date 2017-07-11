Шукати те, що об’єднує, - єпископ Едвард Кава про історичні рани українців і поляків

Новий єпископ РКЦ в Україні Едаврд Кава поставив собі завдання зціляти спільні історичні рани українців і поляків та прагне стати у цьому питанні лікарем душ.

Про це єрарх розповів у інтерв’ю Твоєму місту.

«Наша історія складна і делікатна. Образно я назвав це раною, спільною для і для українців, і для поляків. Я з польської родини, але народився в Україні, ототожнюю себе з цим народом. Це не мій вибір, це воля Божа. Я її приймаю і за неї дякую. Я хочу бути, перефразовуючи святого Павла, «для українців – українцем, для поляків – поляком»», - сказав він.

.За його словами, на певні історичні теми слід висловлюватися вкрай обережно, бо це дуже делікатна матерія.

«Я виріс у Мостиськах в українському середовищі, ходив до української школи, наші сусіди і друзі батьків – українці. Ми маємо з ними добрі стосунки на всіх рівнях, і я не уявляю, як могло би бути інакше», - зазначив єрарх.

Єпископ Едвард Кава загадав слова Патріарха УГКЦ Святослава про необхідність зведення мостів та пошуку речей, що об’єднують.

«Мене надзвичайно торкнули слова Блаженнішого Святослава, які він виголосив під час моїх свячень, про те, що прийшла нова сторінка історії Церкви в Україні. Я вбачаю в цьому таке велике пророцтво. Блаженніший наголосив на тому, що слід будувати мости. У цьому я бачу своє велике завдання – шукати те, що об’єднує. Це не буде легко, бо є дуже багато людей, які живуть цими зраненнями. І тим паче відчуваю потребу йти до них, їх слухати, з ними бути. Не вказувати нікому на їхню вину, бо я не поставлений, аби судити. Моє завдання – бути лікарем душ», - заявив єпископ.

«Бог дає благодать, щоб зціляти рани. Якщо говорити образно, уявіть, що хвора людина лежить у ліжку, а ти приходиш і кажеш їй: «То тобі за гріхи». Хворому потрібне добре слово: «Брате, я тобі допоможу, ми разом подолаємо цю хворобу, ти станеш на ноги і повернешся до життя». І це його справді підніме та йому допоможе. Ми всі потребуємо такого слова», - додав владика Едвард.