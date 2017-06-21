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Починається нова сторінка в історії Католицької Церкви в Україні, - Патріарх УГКЦ про висвячення Едварда Кави
21 червня 2017, 13:50 | РКЦ в Україні | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх УГКЦ взяв участь у архиєрейській хіротонії єпископа-номінанта РКЦ в Україні Едварда Кави, яка відбулася сьогодні, 21 червня, у латинській митрополичій базиліці у Львові. Першоєрарх відзначив важливість сьогоднішньої події і назвав її початком нової сторінки Римо-Католицької Церкви в Україні.
«Я думаю, що улюбленою сьогодні відчуває себе уся Католицька Церква в Україні. Ця подія, яка сьогодні відбувається у Львові, ця подія, яка відбудеться у Києві у суботу, дає нам відчуття, що починається нова сторінка в історії Католицької Церкви в Україні. Сторінка, яка буде позначена любов'ю. Любов'ю не тільки Бога до нас, а братньою любов’ю між нами, між тими двома легенями Церкви – Східної та Західної», - заявив Патріарх УГКЦ.
Звертаючись до владики Едварда Кави, Глава УГКЦ наголосив на вагомості єпископського служіння та пригадав слова, які Господь промовив до Мойсея.
«Коли Господь Бог вибирає з-поміж нас свого служителя, свого єпископа, Він наче хоче нам сказати те саме, що колись сказав Мойсеєві біля неопалимої купини: «Тому що голос плачу і крику мого народу дійшов аж до моїх вух, тому я тебе вибрав і покликав».
Дорогий владико, ти є уллюбленцем Божим. Сьогодні Він показує наскільки Він любить тебе і полюбив ще перед сотворенням світу», - зазначив першоєрах.
«Ми приймаємо Вас сьогодні до колегії наслідників апостолів, до нашої спільноти католицьких єпископів України з великою радістю, надією і любов’ю… Ми будемо разом з Вами. Ми сьогодні супроводжуємо Вас молитвою, але ми тільки починаємо це робити і будемо разом з вами пліч-о- пліч крокувати далі разом», - запевнив Патріарх Святослав (Шевчук).
Світлина зі сайту Credo
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