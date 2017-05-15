Патріарх Кіріл хоче, щоб весь світ засудив нові «антицерковні» законопроекти України

17 травня 2017, 12:31 | Законодавство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх Кіріл вже вдруге виступив з критикою ініціатив українського Парламенту. Московський Патріарх вважає неприпустимим прийняття законопроектів № 4128 та № 4511. З проханням виступити проти них він звернувся до членів Норманської четвірки: Президентів України, Франції і Росії та канцлера Німеччини. Також Предстоятель РПЦ відправив таке ж звернення Папі Римському, Патріархам Помісних Церков, генсекам ООН на Всесвітньої Ради Церков.

В офіційному повідомленні на сайті Московської Патріархії зазначається, що законопроектом № 4128 начебто буде дозволено «всім мешканцям населеного пункту (а можливо і приїжджим) претендувати на належність до громади». Однак з самого тексту закону чітко видно, що належність до громади визначається участю у релігійному житті парафії. Більше того, комітетом з питань культури і духовності запропоновано додатковий запобіжник. Так, всі зміни до статутів ухвалюються керівним органом громади. Тобто ніякі «фіктивні референдуми» не матимуть юридичної сили.

Законопроекту № 4511 Московський Патріарх приписує те, чого в ньому немає. Зокрема, Патріарх Кіріл каже «законопроект надасть урядовим органам світської держави широкі повноваження у сфері контролю внутрішнього життя релігійних громад: затверджувати призначення керівних кадрів громад», однак такої норми в законі немає. Закон передбачає погодження з органами влади керівників центральних та регіональних центрів, тобто керівників єпархій – архієреїв, а не членів окремих парафій.

Нагадаємо, що УПЦ (МП) 18 травня готує акції протесту по всій Україні проти прийняття нововведень до релігійного законодавства. З детальним аналізом зазначених законопроектів можна ознайомитись на сайті РІСУ

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теги до статті:Законодавство,Кирил (Гундяєв),Релігійне законодавство
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Останні коментарі

  • Стефан | 17 травня 2017, 01:56

    КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими

  • Георгий Ткач | 16 травня 2017, 18:38

    Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи

  • jenifer | 14 травня 2017, 04:40

    Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому

  • Стефан | 12 травня 2017, 00:59

    Підтримується, культивується, насаджується тотально і повсюдно совкова, колгоспна брехня, лицемірство, підлість, тупість, боягузтво. Для ілюстрації, сказаного. 1. Представляють "захід", як

  • Стефан | 11 травня 2017, 20:19

    Підтримується, культивується, насаджується тотально і повсюдно совкова, колгоспна брехня, лицемірство, підлість, тупість, боягузтво. Для ілюстрації, сказаного. 1. Представляють "захід", як

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