Патріарх Кіріл хоче, щоб весь світ засудив нові «антицерковні» законопроекти України

Патріарх Кіріл вже вдруге виступив з критикою ініціатив українського Парламенту. Московський Патріарх вважає неприпустимим прийняття законопроектів № 4128 та № 4511. З проханням виступити проти них він звернувся до членів Норманської четвірки: Президентів України, Франції і Росії та канцлера Німеччини. Також Предстоятель РПЦ відправив таке ж звернення Папі Римському, Патріархам Помісних Церков, генсекам ООН на Всесвітньої Ради Церков.

В офіційному повідомленні на сайті Московської Патріархії зазначається, що законопроектом № 4128 начебто буде дозволено «всім мешканцям населеного пункту (а можливо і приїжджим) претендувати на належність до громади». Однак з самого тексту закону чітко видно, що належність до громади визначається участю у релігійному житті парафії. Більше того, комітетом з питань культури і духовності запропоновано додатковий запобіжник. Так, всі зміни до статутів ухвалюються керівним органом громади. Тобто ніякі «фіктивні референдуми» не матимуть юридичної сили.

Законопроекту № 4511 Московський Патріарх приписує те, чого в ньому немає. Зокрема, Патріарх Кіріл каже «законопроект надасть урядовим органам світської держави широкі повноваження у сфері контролю внутрішнього життя релігійних громад: затверджувати призначення керівних кадрів громад», однак такої норми в законі немає. Закон передбачає погодження з органами влади керівників центральних та регіональних центрів, тобто керівників єпархій – архієреїв, а не членів окремих парафій.

Нагадаємо, що УПЦ (МП) 18 травня готує акції протесту по всій Україні проти прийняття нововведень до релігійного законодавства. З детальним аналізом зазначених законопроектів можна ознайомитись на сайті РІСУ.