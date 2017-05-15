УПЦ (МП) готує акції протесту по всій Україні

Вірні УПЦ (МП) по всій Україні протестують проти запланованого на 18 травня прийняття у Верховній Раді законопроектів № 4128 та № 4511. Про це повідомив Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП), зібравши інформацію з прес-служб своїх єпархій.

Прийняття законопроектів №4128 та №4511, на переконання УПЦ (МП), суперечать нормам Конституції та міжнародного права у сфері гарантії свободи віросповідання.

Зараз активно збираються підписи вірних УПЦ (МП) до нардепів із закликом не голосувати за ці два законопроекти.

До народних депутатів також звернулися архиєреї Української Православної Церкви (Московського Патріархату) з усієї України із закликом «припинити законодавче свавілля та зупинити дискримінацію, як УПЦ, так й інших Церков».

Як йдеться у повідомленні УПЦ (МП), понад 52 тисяч віруючих УПЦ (МП) Одещини тільки за один день підписали звернення до народних депутатів України від цього регіону, щоб вони не голосували у Верховній Раді за антицерковні закони. Віряни виступають категорично проти втручання у внутрішню діяльність Церкви державою.

Збір підписів з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела (УПЦ (МП)) розпочався 14 травня і буде продовжений до вечора 15 травня, після чого всі зібрані підписи будуть передані до Києва народним депутатам України.

До віруючих Запорізької єпархії УПЦ (МП) із закликом збирати підписи проти прийняття законопроектів та звершити цими днями подвиг посту та молитви звернувся митрополит Лука. Він наголосив, що такими своїми діями, як лобіювання антицерковних законопроектів, «деякі «слуги народу» намагаються втягти не тільки нашу Церкву, але і нашу Батьківщину Україну у вир міжконфесійної війни».

Сайт Запорізької єпархії УПЦ (МП) поширив заклик до віруючих прийти на молитовне стояння 17 травня о 17:00 на пл. Фестивальну у Запоріжжі.

Також, звертаючись до своєї пастви, керуючий Кіровоградською єпархією УПЦ (МП) архиєпископ Іоасаф зазначив, що «прийняттям цих законопроектів Україна повертається у тоталітарне радянське минуле, коли держава повністю контролювала Церкву». «Це суперечить фундаментальним принципам свободи віросповідання, гарантованих Конституцією України та міжнародними законодавчо-правовими актами, прийнятими нею», – наголосив він.

Під час недільної проповіді єпископ Вознесенський і Первомайський Алексій УПЦ (МП) звернувся до вірян з такими словами: «Сьогодні ми збираємо підписи проти антицерковних законопроектів, які хочуть прийняти у Верховній Раді України. Наші обранці, які зрадили Бога і свій народ, хочуть прийняти закони, згідно з якими усе має належати державі, щоб представники влади ставили на кафедри архиєреїв, священнослужителів в храми». У зв’язку з цим він благословив до 18 травня зібрати підписи під зверненням до народних депутатів України та щодня звершувати молитовне правило та накласти на себе піст.

Довідка РІСУ: Йдеться про законопроект № 4128 "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо зміни релігійними громадами підлеглості), в якому прописаний чіткий механізм, за яким релігійна громада може змінити свою підлеглість тій чи іншій парафії.

Одним із авторів цього законопроекту є релігієзнавець, народний депутат фракції "Народний фронт", член Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Віктор Єленський.

«Закон передбачає, що людина, не залежно від її віросповідання, має право перейти на іншу віру. Будь вона, православним, католиком, вона може стати буддистом і навпаки. Або, наприклад, людина ходить у церкву під Московським Патріархатом, а хоче під Київським, – пояснив народний депутат і додав, що це право, на зміну релігії, записано в усіх документах, які стосуються свободи совісті і переконань. Також це право передбачається і в українському законі свободи совісті, але яким чином можна зробити перехід – не прописано».

Таким чином, наголошує автор, законопроект №4128 має на меті прописати ці правила більш конкретно.

"Цей законопроект не був спрямований конкретно проти Московського Патріархату чи проти Київського, чи проти католиків. Але ясно, що у нас є чимало громад в Україні, де віруючі не хочуть бути у Московському Патріархаті. Коли цей закон був поданий, проти нього єдиним фронтом виступила Московська Патріархія, персонально Патріарх Кирил, його заступники, дуже жорстко керівництво УПЦ Московського Патріархату, "Опоблок", пан Новінський", – прокоментував В.Єленський.

Законопроект № 4511 – це проект Закону про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, поданий народними депутатами України Петренком О.М., Бригинцем О.М., Левусом А.М., Висоцьком С.В., Медуницею О.В., Артюшенком І.А., Тимчуком Д.Б., Тимошенком Ю.В. та іншими.