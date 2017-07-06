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На Одещині суд захистив права громади УПЦ КП
6 липня 2017, 10:47 | Юриспруденція | 0 | | Код для блогу | |
В Апеляційному суді Одеської області 4 липня розглядалася апеляційна скарга представників ТОВ «Мега Івест», які вимагали скасувати рішення Білгород-Дністровської міської ради про виділення землі для будівництва церкви Київського Патріархату. Про це повідомляє сайт 048 UA.
Ще у 2008 році цю ділянку виділили в оренду для ТОВ «Мега Івест», проте договір втратив чинність у 2010 році, а на останній сесії Білгород-Дністровської міської ради депутати прийняли рішення про виділення землі в оренду для будівництва храму УПЦ КП.
На засідання прийшов патріотичний актив, а також єпископ Одеський і Балтський УПЦ КП Марк (Гринчевський).
Представник «Мега Інвест» заявила, що рішення Білгород-Дністровської міської ради є незаконним, так як сесія пройшла з порушеннями регламенту. Однак факти не було надано.
У зв'язку з цим суддівська колегія прийняла рішення про відмову в апеляції. Таким чином, храм УПЦ Київського Патріархату буде зведений в місті.
Нагадуємо, що 28 червня громада УПЦ КП організувала у Білгороді-Дністровському хресну ходу, щоби привернути увагу до порушення своїх прав.
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- 6 липня 2017, 15:26
Ця вимога принижує хрест, (та й сакральну символіку інших релігій), бо ставить їх в одну категорію із символом розбещення. Щодо соцмереж, то рекомендацію, як з ними поводитися, на мою думку, дав вже |
- 6 липня 2017, 11:28
Без брехні та лицемірства існування "УПЦ МП" просто не є можливим. |
- 6 липня 2017, 11:27
Далі треба повиносити причандалля, зняти вивіску і передати приміщення Верховній Раді для її потреб. Не завадило б ще прибрати москвославний МАФ біля фундаментів Десятинної церкви. |
- 5 липня 2017, 17:26
А хто тим попам дозволив розпоряджатися природніми ресурсами? Чи вони власники цих територій? А баптистам і не потрібно дозволів на публічну релігійну діяльність - закон вимагає лише повідомити. |
- 5 липня 2017, 11:08
В требниках нет чина избавления схизматиками через окропление водой от духа этносов и инакомыслящих! Там есть только три сина приёма инославных в Православие |
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