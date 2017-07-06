На Одещині суд захистив права громади УПЦ КП

В Апеляційному суді Одеської області 4 липня розглядалася апеляційна скарга представників ТОВ «Мега Івест», які вимагали скасувати рішення Білгород-Дністровської міської ради про виділення землі для будівництва церкви Київського Патріархату. Про це повідомляє сайт 048 UA.

Ще у 2008 році цю ділянку виділили в оренду для ТОВ «Мега Івест», проте договір втратив чинність у 2010 році, а на останній сесії Білгород-Дністровської міської ради депутати прийняли рішення про виділення землі в оренду для будівництва храму УПЦ КП.

На засідання прийшов патріотичний актив, а також єпископ Одеський і Балтський УПЦ КП Марк (Гринчевський).

Представник «Мега Інвест» заявила, що рішення Білгород-Дністровської міської ради є незаконним, так як сесія пройшла з порушеннями регламенту. Однак факти не було надано.

У зв'язку з цим суддівська колегія прийняла рішення про відмову в апеляції. Таким чином, храм УПЦ Київського Патріархату буде зведений в місті.

Нагадуємо, що 28 червня громада УПЦ КП організувала у Білгороді-Дністровському хресну ходу, щоби привернути увагу до порушення своїх прав.