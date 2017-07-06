На Одещині суд захистив права громади УПЦ КП

6 липня 2017, 10:47 | Юриспруденція | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Апеляційному суді Одеської області 4 липня розглядалася апеляційна скарга представників ТОВ «Мега Івест», які вимагали скасувати рішення Білгород-Дністровської міської ради про виділення землі для будівництва церкви Київського Патріархату. Про це повідомляє сайт 048 UA.

Ще у 2008 році цю ділянку виділили в оренду для ТОВ «Мега Івест», проте договір втратив чинність у 2010 році, а на останній сесії Білгород-Дністровської міської ради депутати прийняли рішення про виділення землі в оренду для будівництва храму УПЦ КП.

На засідання прийшов патріотичний актив, а також єпископ Одеський і Балтський УПЦ КП Марк (Гринчевський).

Представник «Мега Інвест» заявила, що рішення Білгород-Дністровської міської ради є незаконним, так як сесія пройшла з порушеннями регламенту. Однак факти не було надано.

У зв'язку з цим суддівська колегія прийняла рішення про відмову в апеляції. Таким чином, храм УПЦ Київського Патріархату буде зведений в місті.

Нагадуємо, що 28 червня громада УПЦ КП організувала у Білгороді-Дністровському хресну ходу, щоби привернути увагу до порушення своїх прав.

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теги до статті:Земельно-майнові конфлікти,Судочинство,УПЦ КП на Одещині
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    Останні коментарі

    • Halo | 6 липня 2017, 15:26

      Ця вимога принижує хрест, (та й сакральну символіку інших релігій), бо ставить їх в одну категорію із символом розбещення. Щодо соцмереж, то рекомендацію, як з ними поводитися, на мою думку, дав вже

    • enzian | 6 липня 2017, 11:28

      Без брехні та лицемірства існування "УПЦ МП" просто не є можливим.

    • enzian | 6 липня 2017, 11:27

      Далі треба повиносити причандалля, зняти вивіску і передати приміщення Верховній Раді для її потреб. Не завадило б ще прибрати москвославний МАФ біля фундаментів Десятинної церкви.

    • S.Melnyk | 5 липня 2017, 17:26

      А хто тим попам дозволив розпоряджатися природніми ресурсами? Чи вони власники цих територій? А баптистам і не потрібно дозволів на публічну релігійну діяльність - закон вимагає лише повідомити.

    • Aquinatus | 5 липня 2017, 11:08

      В требниках нет чина избавления схизматиками через окропление водой от духа этносов и инакомыслящих! Там есть только три сина приёма инославных в Православие

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