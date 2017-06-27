УПЦ КП у Білгороді-Дністровському хресною ходою нагадала про свої права

29 червня 2017, 09:48 | Свобода совісті | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

exklusiv.gif На День Конституції Одеська єпархія УПЦ КП провела хресну ходу у Білгороді-Дністровському. Таким чином вірні УПЦ КП нагадали про конституційну норму про релігійну свободу, яка щодо них порушується у місті.

kamin.jpgХресна хода розпочалася з молебню біля каменя на місці, де має постати пам’ятник новітнім героям України. Молитву очолив єпископ Одеський і Балтський УПЦ КП Марк.

Місцеві громадські активісти звернули увагу, що на захід не прийшов ніхто з представників влади і місцевих депутатів. Вони наголосили, що сьогодні порушується Конституція, зокрема, право на свободу віросповідання щодо православних українців Білгорода-Дністровського. «І подібно як хлопці на Сході, так і ми тут повинні воювати за кожен клаптик землі, за наші цінності, за нашу Церкву», — закликали учасники заходу.

Місце під капсулуНа подію прибули понад десять священиків УПЦ КП на чолі з владикою, місцеві віруючі та одновірці з області, а також представники добровольчих батальйонів і патріотичних організацій.

Хода пройшла вулицями Білгорода до місця, де громада УПЦ КП планує збудувати храм. Тут було закладено наріжний камінь з пам’ятною капсулою під будівництво Святопокровської церкви та відбулося парафіяльне свято.

Як розповів РІСУ настоятель місцевої громади і благочинний Білгород-Дністровський Київського Патріархату о. Іван Гуменюк, місцева влада робить їм різні перешкоди. Громаді УПЦ КП виділили дві ділянки під храм. Одна, як виявилося, одна вже належить іншому чоловіку і він хотів кошти за неї. А другу, яку громада відстоює, їм виділили рішенням міськради восени 2016 року. Але з того часу їм не дозволяють приступати до її оформлення, роблять численні перешкоди, не підписують документи. Натомість на генеральному плані міста ця ділянка позначена не під храм, а під житловий будинок. Громада через суд намагається відстояти своє право на храм. За цей час відбулося 8 судових засідань, всі з яких віруючі виграли. І тепер справа в обласному апеляційному судді, наступне засідання якого має відбутися 4 липня. Священик сподівається, що врешті буде прийнято остаточне рішення.

о. Іван ГуменюкОтець Іван Гуменюк зауважив, що місцеві мешканці бояться висловлювати свою проукраїнську позицію, щодо громади постійно звучать погрози. «Нещодавно був такий інцидент. На будівельному вагончику написали: Путін, уведи війська, убий Денисенка, убий Івана, тобто мене, — розповідає о. Іван. — Це все роблять для того, щоби людей залякати. Фактично священики Московського Патріархату як почували себе до Майдану і війни, так і зараз: що хочуть, те і роблять безкарно. Не приховують свої сепаратистські настрої. Наприклад, у болгарському Свято-Георгіївському храмі херувими і серафими розмальовані у кольорах російського прапора».

До речі, о. Іван прослужив в МП 20 років. Але коли почалася російська агресія, було вчинено провокацію 2 травня 2014 в Одесі, в МП відмовилися відспівувати місцевих патріотів, він вирішив перейти до УПЦ КП.

Хресна хода УПЦ КП в Білгороді-Дністровському

Хресна хода УПЦ КП в Білгороді-Дністровському

Хресна хода УПЦ КП в Білгороді-Дністровському

Хресна хода УПЦ КП в Білгороді-Дністровському

Хресна хода УПЦ КП в Білгороді-Дністровському

Хресна хода УПЦ КП в Білгороді-Дністровському

Хресна хода УПЦ КП в Білгороді-Дністровському

Хресна хода УПЦ КП в Білгороді-Дністровському

Хресна хода УПЦ КП в Білгороді-Дністровському

Хресна хода УПЦ КП в Білгороді-Дністровському

Місце, де має постати храм УПЦ КП

Система Orphus
теги до статті:Білгород-Дністровський,Свобода віросповідання,УПЦ КП на Одещині
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • enzian | 29 червня 2017, 12:01

      "УПЦ МП" у всьому світі визнають приблизно так само, як до 1991 р. визнавали "Українську РСР".

    • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

      Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.

    • Fr. Valerii | 26 червня 2017, 22:40

      Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими

    • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

      "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:55

      До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.

    Популярні статті місяця