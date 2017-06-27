УПЦ КП у Білгороді-Дністровському хресною ходою нагадала про свої права

На День Конституції Одеська єпархія УПЦ КП провела хресну ходу у Білгороді-Дністровському. Таким чином вірні УПЦ КП нагадали про конституційну норму про релігійну свободу, яка щодо них порушується у місті.

Хресна хода розпочалася з молебню біля каменя на місці, де має постати пам’ятник новітнім героям України. Молитву очолив єпископ Одеський і Балтський УПЦ КП Марк.

Місцеві громадські активісти звернули увагу, що на захід не прийшов ніхто з представників влади і місцевих депутатів. Вони наголосили, що сьогодні порушується Конституція, зокрема, право на свободу віросповідання щодо православних українців Білгорода-Дністровського. «І подібно як хлопці на Сході, так і ми тут повинні воювати за кожен клаптик землі, за наші цінності, за нашу Церкву», — закликали учасники заходу.

На подію прибули понад десять священиків УПЦ КП на чолі з владикою, місцеві віруючі та одновірці з області, а також представники добровольчих батальйонів і патріотичних організацій.

Хода пройшла вулицями Білгорода до місця, де громада УПЦ КП планує збудувати храм. Тут було закладено наріжний камінь з пам’ятною капсулою під будівництво Святопокровської церкви та відбулося парафіяльне свято.

Як розповів РІСУ настоятель місцевої громади і благочинний Білгород-Дністровський Київського Патріархату о. Іван Гуменюк, місцева влада робить їм різні перешкоди. Громаді УПЦ КП виділили дві ділянки під храм. Одна, як виявилося, одна вже належить іншому чоловіку і він хотів кошти за неї. А другу, яку громада відстоює, їм виділили рішенням міськради восени 2016 року. Але з того часу їм не дозволяють приступати до її оформлення, роблять численні перешкоди, не підписують документи. Натомість на генеральному плані міста ця ділянка позначена не під храм, а під житловий будинок. Громада через суд намагається відстояти своє право на храм. За цей час відбулося 8 судових засідань, всі з яких віруючі виграли. І тепер справа в обласному апеляційному судді, наступне засідання якого має відбутися 4 липня. Священик сподівається, що врешті буде прийнято остаточне рішення.

Отець Іван Гуменюк зауважив, що місцеві мешканці бояться висловлювати свою проукраїнську позицію, щодо громади постійно звучать погрози. «Нещодавно був такий інцидент. На будівельному вагончику написали: Путін, уведи війська, убий Денисенка, убий Івана, тобто мене, — розповідає о. Іван. — Це все роблять для того, щоби людей залякати. Фактично священики Московського Патріархату як почували себе до Майдану і війни, так і зараз: що хочуть, те і роблять безкарно. Не приховують свої сепаратистські настрої. Наприклад, у болгарському Свято-Георгіївському храмі херувими і серафими розмальовані у кольорах російського прапора».

До речі, о. Іван прослужив в МП 20 років. Але коли почалася російська агресія, було вчинено провокацію 2 травня 2014 в Одесі, в МП відмовилися відспівувати місцевих патріотів, він вирішив перейти до УПЦ КП.