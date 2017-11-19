В УПЦ (МП) вирішили, що заступник голови Львівської облради розпалює релігійну ворожнечу

В УПЦ (МП) заявили, що наміри заступника голови Львівської облради Володимира Гірняка видати посібник про вихід з-під церковного підданства Московського Патріархату, розпалюють релігійну ворожнечу, повідомляє Захід.нет.

У заяві голови юридичного відділу УПЦ (МП) протоєрея Олександра Бахова вказано, що Служба безпеки України не висувала УПЦ (МП) жодних претензій, то ж заяви Володимира Гірняка є наклепом і перевищенням службових повноважень.

«Це втручання у внутрішні справи релігійних громад УПЦ. Ці заяви є дискримінаційними, бо, за словами заступника голови облради, одна парафія погана, а інша – добра і всі повинні туди переходити. Тут порушується право на свободу віросповідання. Людині конкретно вказують, де молитись і до якої церкви належати. І для цього ще й методичку дають», – йдеться у заяві Олександра Бахова.

Протоєрей Олександр Бахов вважає, що заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк просто намагається заробити «політичні дивіденди на наступні вибори».

«Якщо цей чиновник вважає, що релігійні громади УПЦ на Львівщині якимось чином порушують закон, нехай звертається до правоохоронних органів, а не займається популізмом. Не можна зводити наклеп і безпідставно звинувачувати релігійні громади лише на підставі приватного переконання, заробляючи якісь політичні дивіденди на наступні вибори. Це є перевищення повноважень і втручання у внутрішні справи релігійних громад. Тим більше, що СБУ не пред’являла жодних претензій до діяльності парафій УПЦ на Львівщині», – заявив Олександр Бахов.

Він також додав, що слова Володимира Гірняка можуть погіршити міжконфесійні стосунки в регіоні.

Опублікована Центром інформації УПЦ заява Олександра Бахова є реакцією на слова Володимира Гірняка про наміри за власні кошти видати інструкцію для громад, які бажають вийти з-під церковного підданства московському патріархату.

Сам Гірняк про це заявляв на почату листопада: «Збираюсь своїм коштом видати посібник, де буде зазначено про те, які документи треба підготувати, якщо громада вирішить змінити церковне підданство. Ці речі мають бути в межах чинного законодавства. Тут не можна «працювати сокирою», не можна ламати щось. Але проводити просвітницьку роботу потрібно. Ми повинні зробити все можливе, аби утверджувати Україну – це перше. І друге – не дозволяти російських провокацій».

За його даними, на Львівщині діють 59 релігійних громад Московського Патріархату, сім з яких зареєстровані безпосередньо у Львові.