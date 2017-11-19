- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
В УПЦ (МП) вирішили, що заступник голови Львівської облради розпалює релігійну ворожнечу
19 листопада 2017, 09:26 | Державно-конфесійні стосунки | 1 | | Код для блогу | |
В УПЦ (МП) заявили, що наміри заступника голови Львівської облради Володимира Гірняка видати посібник про вихід з-під церковного підданства Московського Патріархату, розпалюють релігійну ворожнечу, повідомляє Захід.нет.
У заяві голови юридичного відділу УПЦ (МП) протоєрея Олександра Бахова вказано, що Служба безпеки України не висувала УПЦ (МП) жодних претензій, то ж заяви Володимира Гірняка є наклепом і перевищенням службових повноважень.
«Це втручання у внутрішні справи релігійних громад УПЦ. Ці заяви є дискримінаційними, бо, за словами заступника голови облради, одна парафія погана, а інша – добра і всі повинні туди переходити. Тут порушується право на свободу віросповідання. Людині конкретно вказують, де молитись і до якої церкви належати. І для цього ще й методичку дають», – йдеться у заяві Олександра Бахова.
Протоєрей Олександр Бахов вважає, що заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк просто намагається заробити «політичні дивіденди на наступні вибори».
«Якщо цей чиновник вважає, що релігійні громади УПЦ на Львівщині якимось чином порушують закон, нехай звертається до правоохоронних органів, а не займається популізмом. Не можна зводити наклеп і безпідставно звинувачувати релігійні громади лише на підставі приватного переконання, заробляючи якісь політичні дивіденди на наступні вибори. Це є перевищення повноважень і втручання у внутрішні справи релігійних громад. Тим більше, що СБУ не пред’являла жодних претензій до діяльності парафій УПЦ на Львівщині», – заявив Олександр Бахов.
Він також додав, що слова Володимира Гірняка можуть погіршити міжконфесійні стосунки в регіоні.
Опублікована Центром інформації УПЦ заява Олександра Бахова є реакцією на слова Володимира Гірняка про наміри за власні кошти видати інструкцію для громад, які бажають вийти з-під церковного підданства московському патріархату.
Сам Гірняк про це заявляв на почату листопада: «Збираюсь своїм коштом видати посібник, де буде зазначено про те, які документи треба підготувати, якщо громада вирішить змінити церковне підданство. Ці речі мають бути в межах чинного законодавства. Тут не можна «працювати сокирою», не можна ламати щось. Але проводити просвітницьку роботу потрібно. Ми повинні зробити все можливе, аби утверджувати Україну – це перше. І друге – не дозволяти російських провокацій».
За його даними, на Львівщині діють 59 релігійних громад Московського Патріархату, сім з яких зареєстровані безпосередньо у Львові.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 19 листопада 2017, 20:47| Коментувати коментар
дякую Вам пане Володимире за ваш благий намір
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Католицька Церква сьогодні вперше відзначає Всесвітній день бідних | 19 листопада 2017, 10:51 | Релігійні церемонії та паломництво |
У Києві на гарячому схопили чоловіка, який у церкві поцупив коштовності | 19 листопада 2017, 10:26 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
В УПЦ (МП) вирішили, що заступник голови Львівської облради розпалює релігійну ворожнечу | 19 листопада 2017, 09:26 | Державно-конфесійні стосунки |
У Київ вперше привезуть мощі преподобного Паїсія Величковського | 18 листопада 2017, 15:50 | УПЦ (МП) |
У Вашингтоні відкрився унікальний музей Біблії | 18 листопада 2017, 15:13 | Світові |
Останні коментарі
- 19 листопада 2017, 20:47 |
- 19 листопада 2017, 19:11
"Діяльність отця Яна Бураса справді сподвижницька: він і господар, і натхненник. Але мені подобається найбільше, що в інтеграційному центрі місце є для всіх: римо- і греко-католиків, |
- 19 листопада 2017, 18:55 |
- 19 листопада 2017, 08:43
И, как обычно, - полный абсурд и бред сивой кобылы! Озвучиваемые здесь сбежавшим из дурдомовской палаты № 6 её постоянным и особенно неадекватным пациентом - тов. "Василием Петровым", |
- 18 листопада 2017, 21:24
Как ни странно это прозвучит, но на самом деле дьявол-яхве т.н. Нового Завета кроется в т.н. молитве Отче Наш!!!!! Не смотря на то, что Царство Христа на Небесах, Христос пришёл на землю к нам для |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 15 листопада 2017, 19:58
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
24 жовтня 2017, 16:41 | Репортажі | | 2 листопада 2017, 10:46
Релігійний діалог для мирного співжиття й подолання ненависті, — підсумки міжнародної конференції
31 жовтня 2017, 10:55 | Релігія і політика | 15 листопада 2017, 11:27
Єпархії УПЦ (МП) на окупованих територіях відмежовуються від України
20 жовтня 2017, 09:55 | Релігія і політика | 24 жовтня 2017, 13:47
У Кропивницькому збирають підписи під листом щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП)
1 листопада 2017, 07:41 | Релігійні свята і традиції | 4 листопада 2017, 16:51
1 листопада – День всіх святих за римо-католицьким календарем
Коментарі