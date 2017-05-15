Запорізькі священнослужителі УПЦ (МП) після розмови з очільником ОДА відмінили масові акції

Голова облдержадміністрації Костянтин Бриль провів зустріч з головами церковних округів Запорізької єпархії на чолі з Митрополитом Запорізьким і Мелітопольським УПЦ (МП) Лукою. Також участь у спілкуванні взяв єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-католицької церкви Ян Собіло.

Про це повідомляє сайт Запорізької ОДА.

Зустріч відбулася з метою уникнення в Запорізькому регіоні загострення ситуації внаслідок запропонованих у Верховній Раді України законопроектів №4128 та №4511, які стосуються внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо зміни релігійними громадами підлеглості).

За словами представників духовенства, вони планували привернути увагу громадськості щодо неприпустимості прийняття цих законопроектів, аби не розділяти громадян України за релігійними ознаками, а також дотримання принципів відокремлення релігії від держави. Для підтримки свободи волевиявлення церковники планували провести мітинг.

Проте Костянтин Бриль підкреслив, що така акція може стати причиною загострення ситуації в регіоні, а також призвести до розколу запорізької громади.

- Останнім часом ми бачимо в регіоні чимало спроб розколу нашого суспільства. Наш ворог активно використовує кожну можливість, тож ми маємо бути мудрішими і дивитись у майбутнє, - наголосив голова облдержадміністрації Костянтин Бриль.

Аби думка духовенства була почута без акцій протесту та мітингів, присутні підписали звернення до народних депутатів України з проханням проаналізувати всі нюанси зазначених законопроектів. Крім цього, голова облдержадміністрації пообіцяв підготувати листи на адресу нардепів, Верховної Ради України та Президента України, аби відповідні державні органи були поінформовані про загострення ситуації в Запорізькій області у зв’язку із запропонованими змінами до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Костянтин Бриль також нагадав, що, розглянувши поданий законопроект, Головне науково-експертне управління парламенту висловило пропозицію відхилити його у першому читанні. Адже Конституція України гарантує кожному право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноосібно чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Крім цього, автономність релігійних громад є частиною плюралізму в демократичному суспільстві і таким чином безпосередньо підпадає під захист ст. 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Завдяки порозумінню з очільником регіону представники духовенства прийняли рішення про відміну масових акцій.