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Митрополит Запорізький УПЦ (МП) лякає міжконфесійною війною
16 травня 2017, 11:29 | Протести і конфлікти | | 0 | | Код для блогу | |
Сайт Запорізької єпархії УПЦ (МП) поширив заклик до віруючих прийти на молитовне стояння 17 травня о 17:00 на пл. Фестивальну у Запоріжжі. Таким чином вони хочуть протестувати проти голосування у Верховній Раді 18 травня законопроектів 4128 і 4511. В УПЦ (МП) вважають, що ці законопроекти «оправдовують рейдерське захоплення наших храмів і руйнування її структурного устрою».
В УПЦ (МП) цитують Григорія Сковороду і закликають не мовчати.
«Ми дуже добре знаємо, якою ціною доводиться розплачуватися за блюзнірство, до яких трагедій загальнонаціонального масштабу це призводить. Саме час витягти уроки з історії нашого народу, — йдеться у зверненні. — Народні депутати! НЕ ЗАБУВАЙТЕ, що натиснувши на кнопку «за» — ви підняли руку на нашу Матір-Церква!
Будемо молити Бога, щоб Він напоумив всіх тих, хто по дурості, нерозуміння, невихованості намагається образити наші релігійні почуття!»
Напередодні з окремим зверненням виступив сам митрополит Запорізький Лука.
“Наша Матір-Церква в небезпеці! Знову ворог роду людського через своїх клевретів намагається всіма можливими силами зруйнувати Її спасенне діяння! Своїми діями деякі «слуги народу» намагаються штовхнути не тільки нашу Церкву, але і нашу Батьківщину — Україну, у вирій міжконфесійної війни. На жаль, з історії країн, де виникали подібні війни, ми знаємо, що вона набагато страшніше війни нерелігійною.
Сьогодні неодемократи, які кричать про декомунізацію, самі пішли далі своїх вчителів — комуністів. Використовуючи їх методи тиску на Церкву, вони пропонують прийняти нові законопроекти, спрямовані на руйнування молитовного життя нашої Матері-Церкви, століттями встановленого церковно-адміністративного устрою”, – заявляє митрополит Лука.
Варто зауважити, що сайт «Громадське – Запоріжжя» цитує дещо іншу версію послання, в якому митрополит називає народних обранців «слугами диявола»: “Сегодня, слуги диавола, кричащие о декоммунизации, пошли дальше своих учителей — «неодемократов»”.
Як нагадує Громадське, у Запоріжжі митрополит Лука відомий підтримкою Партії регіонів та оголошеного у розшук “смотрящего” та спонсора партії Євгена Анісімова.
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