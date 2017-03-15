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Міськрада Одеси таки виділила додаткові гроші на утримання собору УПЦ (МП)
15 березня 2017, 13:33 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Депутати Одеської міської ради 54 голосами підтримали рішення про виділення додатково 325 тисяч гривень на утримання Спасо-Преображенського собору Української Православної Церкви (Московського Патріархату). Таким чином, витрати бюджетних коштів на цей храм в цьому році складають вже 2,2 мільйона гривень.
В ході сьогоднішньої сесії депутат Ганна Позднякова звернулася до колег з проханням не виділяти гроші, мотивувавши це зміненими політичними реаліями в країні за останні кілька років.
«Собор фінансується з 2010 року, проте тоді не був анексований Крим, не були тимчасово окуповані наші території, і не йшла війна, – заявила вона. – До того ж таке ставлення до церкви Московського Патріархату вносить розбрат в конфесійне середовище. І взагалі незрозуміло, як міськрада може фінансувати установу, яка не є комунальною і не є частиною територіальної громади».
Міський голова Геннадій Труханов вдаватися в дискусію не став і закликав депутатів «не піддаватися на провокації». Останні, в свою чергу, почули мера і підтримали виділення коштів для храму УПЦ (МП).
Нагадаємо, в бюджеті 2017 року на ці цілі вже було передбачено 1 млн 884 тисячі 200 гривень. Про це повідомляє «Думська».
Нагадаємо, представники різних Церков Одеси звернулися до мера та депутатів міськради із пропозицією відкласти рішення про виділення додаткових 325 тисяч гривень для Спасо-Преображенського собору УПЦ (МП). Як зазначали автори Звернення, для них важливо, щоби міськрада керувалася принципом справедливості - надаючи фінансову допомогу релігійним організаціям, враховувала інтереси не тільки однієї конфесії, а багатьох Церков. Кореспондент РІСУ Дмитро Горєвой з цього питання провів спеціальне журналістське розслідування.
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