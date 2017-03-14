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В Одесі протестують проти дотування УПЦ (МП) з міського бюджету
14 березня 2017, 15:31 | Державно-конфесійні стосунки | | 0 | | Код для блогу | |
Представники різних Церков Одеси звернулися до мера та депутатів міськради із пропозицією відкласти рішення про виділення додаткових 325 тисяч гривень для Спасо-Преображенського собору УПЦ (МП).
Передача цих бюджетних коштів має розглядатися завтра, 15 березня.
Як зазначають автори Звернення, для них важливо, щоби міськрада керувалася принципом справедливості - надаючи фінансову допомогу релігійним організаціям, враховувала інтереси не тільки однієї конфесії, а багатьох Церков.
«Ми з радістю зустрічаємо і благословляємо всяку ініціативу держави щодо розвитку та зміцнення духовних цінностей в нашому регіоні. У зв'язку з чим хотіли б звернути увагу на такі будівельно-архітектурні пам'ятки які потребуватимуть підтримки як:
- Кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії є головним духовним центром для римо-католиків півдня України;
- Храм Різдва Христового Української Православної Церкви (МП) - найстаріший храм в Одесі, пам'ятник архітектури», - пишуть представники Церков.
Вони також підкреслюють, що все українське суспільство нині переживає фінансові проблеми, проте не дотується із місцевих бюджетів і тим більше не отримує зарплат. Окрім того, нагадують автори, Церква в
Україні відділена від держави і жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова.
Нагадаємо, в проекті бюджету Одеси на 2017 рік заплановано для Преображенського собору 1 млн 884 тисяч 200 гривень. Ці гроші вже затвердили виділити, коли ухвалили бюджет міста 7 грудня 2016 року.
Зараз конфлікт обертається навколо іншого питання. Бюджетна комісія міськради схвалила проект про виділення з бюджету ще 325 тис. гривень.
Виділені кошти підуть на оплату боргів за газ, а також на зарплати співробітникам собору, які виросли в зв'язку з дворазовим підвищенням мінімалки.
Під Зверненням до мера та депутатів міськради свої підписи поставили одеські очільники УГКЦ, РКЦ, УПЦ КП, ІПЦ, ЄХБ, ХРЦ, ХВЄ, ЄРПЦ, АСД, ОЄЦ і єврейської месіанської громади.
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