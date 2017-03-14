В Одесі протестують проти дотування УПЦ (МП) з міського бюджету

Представники різних Церков Одеси звернулися до мера та депутатів міськради із пропозицією відкласти рішення про виділення додаткових 325 тисяч гривень для Спасо-Преображенського собору УПЦ (МП).

Передача цих бюджетних коштів має розглядатися завтра, 15 березня.

Як зазначають автори Звернення, для них важливо, щоби міськрада керувалася принципом справедливості - надаючи фінансову допомогу релігійним організаціям, враховувала інтереси не тільки однієї конфесії, а багатьох Церков.

«Ми з радістю зустрічаємо і благословляємо всяку ініціативу держави щодо розвитку та зміцнення духовних цінностей в нашому регіоні. У зв'язку з чим хотіли б звернути увагу на такі будівельно-архітектурні пам'ятки які потребуватимуть підтримки як:

- Кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії є головним духовним центром для римо-католиків півдня України;

- Храм Різдва Христового Української Православної Церкви (МП) - найстаріший храм в Одесі, пам'ятник архітектури», - пишуть представники Церков.

Вони також підкреслюють, що все українське суспільство нині переживає фінансові проблеми, проте не дотується із місцевих бюджетів і тим більше не отримує зарплат. Окрім того, нагадують автори, Церква в

Україні відділена від держави і жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова.

Нагадаємо, в проекті бюджету Одеси на 2017 рік заплановано для Преображенського собору 1 млн 884 тисяч 200 гривень. Ці гроші вже затвердили виділити, коли ухвалили бюджет міста 7 грудня 2016 року.

Зараз конфлікт обертається навколо іншого питання. Бюджетна комісія міськради схвалила проект про виділення з бюджету ще 325 тис. гривень.

Виділені кошти підуть на оплату боргів за газ, а також на зарплати співробітникам собору, які виросли в зв'язку з дворазовим підвищенням мінімалки.

Під Зверненням до мера та депутатів міськради свої підписи поставили одеські очільники УГКЦ, РКЦ, УПЦ КП, ІПЦ, ЄХБ, ХРЦ, ХВЄ, ЄРПЦ, АСД, ОЄЦ і єврейської месіанської громади.