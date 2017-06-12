Релігійна мережа в Україні за рік суттєво не змінилася

Відповідно до оприлюдненого на сайті Міністерства культури України «Звіту про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2017 р.» , на початок цього року в Україні існує 34385 релігійних громад. З них 32468 є діючими зареєстрованими громадами, 854 — недіючими і ще 1063— діють без юридичної реєстрації.

За 2016 рік громад стало на 202 більше. У той же час, за 2015 рік кількість громад зросла на 402. Для порівняння, за 2013 рік громад стало на 2065 більше, на початок 2014 їх кількість становила — 35646. Таким чином, за останні три роки громад зменшилося, у першу чергу за рахунок окупованих територій, де облік не ведеться.

Департамент у справах релігій та національностей деталізував статистику та продовжує вичисляти недіючі громади. Зокрема, станом на поч. 2016 р. було нараховано 588 таких громад, а вже на початок цього року встановлено 854 недіючих громад.

Також за останній рік зменшилася кількість монастирів і монашества: з 526 до 515 і з 6901 до 6883 відповідно.

Натомість, зросла кількість шкіл, створених релігійними організаціями — з 12179 до 12931. З них лише 9 є загальноосвітніми навчальними закладами, решта — недільними школами.