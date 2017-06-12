Релігійна мережа в Україні за рік суттєво не змінилася

12 червня 2017, 13:22 | Органи влади у справах релігій | 0 |   | Код для блогу |  | 

170612_3stat.jpgВідповідно до оприлюдненого на сайті Міністерства культури України «Звіту про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2017 р.» , на початок цього року в Україні існує 34385 релігійних громад. З них 32468 є діючими зареєстрованими громадами, 854 — недіючими і ще 1063— діють без юридичної реєстрації.

За 2016 рік громад стало на 202 більше. У той же час, за 2015 рік кількість громад зросла на 402. Для порівняння, за 2013 рік громад стало на 2065 більше, на початок 2014 їх кількість становила — 35646. Таким чином, за останні три роки громад зменшилося, у першу чергу за рахунок окупованих територій, де облік не ведеться.

Департамент у справах релігій та національностей деталізував статистику та продовжує вичисляти недіючі громади. Зокрема, станом на поч. 2016 р. було нараховано 588 таких громад, а вже на початок цього року встановлено 854 недіючих громад.

Також за останній рік зменшилася кількість монастирів і монашества: з 526 до 515 і з 6901 до 6883 відповідно.

Натомість, зросла кількість шкіл, створених релігійними організаціями — з 12179 до 12931. З них лише 9 є загальноосвітніми навчальними закладами, решта — недільними школами.

Детальніше — чит. Форма 1. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2017 р.

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теги до статті:Департамент у справах релігій і національностей,Статистика Церков і Релігійних організацій України
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    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 12 червня 2017, 11:31

      Можливо до дефініції "невідомі" варто було б додати "засліплені ненавистю проти українського народу".

    • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 22:41

      Гумор-сатира.

    • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 15:11

      Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.

    • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:46

      Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі

    • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:40

      Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими

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