Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2017 р.)

|
Інституції
Церкви та конфесії
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|ПРАВОСЛАВНІ
|Українська Православна Церква (Московського Патріархату)
|12328/12079/184/65
1
52
|208
4807
17
28
|10289/19
|19
2052/2736
|3987
1/3986
|135
93/6/36
|Українська Православна Церква Київського Патріархату
|5114/4790/270/54
1
34
|60
219
25
12
|3479/3
|18
541/718
|1349
0/1349
|48
29/5/14
|Українська Автокефальна Православна Церква
|1195/1131/44/20
1
14
|13
21
7
2
|709
—
|8
65/75
|305
0/305
|12
8/0/4
|Українська Автокефальна Православна Церква (оновлена)
|31/27/4/0
-
1
|0
|19
—
|0
|8
0/8
|0
|Руська Православна Старообрядницька Церква (Білокриницька згода)
|54/46/1/7
1
|2
2
—
—
|33/-
|—
|8
0/8
|—
|Руська Православна Старообрядницька Церква (безпопівська згода)
|13/11/0/2
—
|—
|7
|—
|2
0/2
|—
|Руська Православна Старообрядницька Церква (Новозибківська згода)
|6/5/1/0
—
|—
|4
|—
|2
0/2
|—
|Російська Православна Церква Закордоном
|30/30/0/0
1
2
|2
25
|35/4
|1
30 / —
|8
0/8
|1
1/0/0
|Російська Істино—Православна Церква
|38/32/4/2
—
1
|—
—
1
|35/5
|—
|5
0/5
|—
|Незалежні православні громади
|70/56/6/8
—
|—
|51/2
|—
|11
0/11
|3
3/0/0
|Всього православних
|18879/18207/514/158
5
103
|285
5074
50
42
|14660/
33
|46
2688/3529
|5685
1/5684
|199
134/11/54
|КАТОЛИКИ
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|
Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Українська Греко—Католицька Церква
|3394/3306/33/55
1
22
|102
1051
26
1
|2755/21
|16
2047/223
|2002
3/1999
|58
25/2/31
|Мукачівська Греко—Католицька Єпархія
|468/468/0/0
—
2
|20
114
0
1
|328/13
|1
73/0
|138
0/138
|3
2/0/1
|Римо—Католицька Церква
|934/898/26/10
1
18
|107
644
42
5
|622/308
|10
361/25
|373
0/373
|19
10/0/9
|Вірмено—Католицька Церква в Україні
|2/2/0/0
—
|—
|1/0
|—
|-
|—
|Всього католицьких
|4768/4644/59/65
2
42
|229
1809
68
7
|3706
342
|27
2481/248
|2513
3/2510
|80
37/2/41
|ЦЕРКВИ СХОДУ
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|
Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Вірменська Апостольська Церква, Українська єпархія
|26/25/0/1
1
—
|—
|20/9
|—
|5
0/5
|—
|Релігійні організації Святої Апостольської Асирійської Церкви Сходу
|4/4/0/0
—
|—
|1
|—
|1
0/1
|—
|Всього орієнталістських християн
|30/29/0/1
1
|—
|21/9
|—
|6
0/6
|—
|БАПТИСТИ
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Всеукраїнський союз об'єднань Євангельських християн—баптистів
|2479/2373/87/19
1
24
|—
92
3
|2858/34
|40
808/5331
|1320
0/1320
|24
13/0/11
|Релігійні організації міжнародної Ради Церков Євангельських християн—баптистів
|45/8/0/37
—
|—
|32
|—
|11
0/11
|—
|Братство незалежних церков і місій євангельських християн—баптистів
|17/14/3/0
—
1
|—
2
—
|16/3
|1
|4
0/4
|1
0/0/1
|Інші баптистські релігійні організації
|262/232/6/24
3
1
|—
8
—
|263/23
|8
0/132
|107
0/107
|—
|Всього баптистів
|2803/2627/96/80
4
26
|—
102
3
|3169/60
|49
808/5463
|1442
0/1442
|25
13/0/12
|ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯНИ
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Асоціація місіонерських церков євангельських християн України
|17/17/0/0
1
1
|—
4
—
|21
|—
|10
0/10
|—
|Об'єднання біблійних місіонерських церков України
|1/1/0/0
—
|—
|1
|—
|1
0/1
|—
|Собор незалежних євангельських церков України
|4/4/0/0
1
—
|—
|9/2
|2
30/0
|1
0/1
|1
1/0/0
|Інші релігійні організації євангельських християн
|328/308/14/6
4
7
|—
10
1
|306/9
|7
310/235
|76
0/76
|2
2/0/0
|Всього євангельських християн
|350/330/14/6
6
8
|—
14
1
|337/11
|9
340/235
|88
0/88
|3
3/0/10
|ХРИСТИЯНИ ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Всеукраїнський союз Християн віри євангельської (п'ятидесятників)
|1601/1512/22/67
1
25
|—
56
2
|2171/11
|16
748/708
|1062
0/1062
|35
24/3/8
|Релігійні організації Союзу Церкви Божої України
|82/79/0/3
1
2
|—
1
|76
—
|—
—
|45
0/45
|5
3/0/2
|Релігійні організації центру Божої Церкви християн віри євангельської в Україні (в пророцтвах)
|121/86/1/34
1
11
|—
6
|197
|1
—/25
|52
0/52
|2
1/1/0
|Собор церков України християн віри євангельської "Відкрита Біблія"
|9/9/0/0
1
|—
—
1
|10
|—
|1
0/1
|—
|Союз вільних церков християн євангельської віри
|107/101/1/5
1
7
|—
10
1
|126/1
|4
115/100
|53
0/53
|7
6/0/1
|Інші релігійні організації християн віри євангельської
|679/541/2/136
12
11
|—
19
1
|723/30
|7
172/260
|199
0/199
|14
12/0/2
|Всього християн віри євангельської
|2599/2328/26/245
17
56
|—
92
5
|3303/42
|28
1035/1093
|1412
0/1412
|63
46/4/13
|АДВЕНТИСТИ
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Українська уніонна конференція церкви адвентистів сьомого дня
|1016/957/21/38
2
8
|—
3
1
|934/5
|4
82/166
|712
3/709
|19
13/1/5
|Церква Адвентистів сьомого дня реформаційного руху в Україні
|40/25/0/15
1
|—
|45
—
|—
|15
0/15
|3
3/0/0
|Інші релігійні організації адвентистів
|6/5/0/1
—
|—
|4
—
|—
|2
0/2
|—
|Всього адвентисти
|1062/987/21/54
3
8
|—
3
1
|983/5
|4
82/166
|729
3/726
|22
16/1/5
|ЛЮТЕРАНИ
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Німецька Євангелічно—Лютеранська Церква
|30/29/1/0
—
1
|—
|28/9
|—
|17
0/17
|1
1/0/0
|Українська Лютеранська Церква
|31/28/3/0
1
|—
1
|25
|1
|12
0/12
|1
1/0/0
|Інші лютеранcькі релігійні організації
|18/16/0/2
1
|—
|11
|1
|3
0/3
|—
|Всього лютерани
|79/73/4/2
2
1
|—
1
|64/9
|2
|32
0/32
|2
2/0/0
|РЕФОРМАТИ
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Закарпатська Реформатська Церква
|114/114
1
3
|—
|78/17
|—
|113
0/113
|1
1/0/0
|Українська Євангелічно-Реформатська Церква
|4/4
0
0
|—
|2
|—
—
|2
0/2
|0
|Інші релігійні організації реформатів
|10/9/1/0
—
—
|—
|8/1
|—
|5
0/5
|—
|Всього реформати
|128/127/1/0
1
3
|—
—
|88/18
|—
|120
0/120
|1
1/0/0
|ХАРИЗМАТИ
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Об'єднання незалежних харизматичних християнських церков України (Повного Євангелія)
|317/306/5/6
1
3
|—
2
1
|308/3
|2
—
|87
0/87
|9
8/0/1
|Українська Християнська Євангельська Церква
|152/131/21/0
1
8
|—
4
|111/1
|4
15/62
|33
0/33
|12
11/0/1
|Релігійні організації Церкви Живого Бога
|53/53
—
1
|—
|48/5
|—
|33
0/33
|1
1/0/0
|Духовний центр "Нове покоління" християнських церков України
|57/48/0/9
2
—
|—
1
|60
|—
|12
0/12
|1
1/0/0
|Духовний центр "Відродження"
|24/21/0/3
3
—
|—
—
4
|30
|—
|4
0/4
|4
2/0/2
|Інші релігійні організації харизматичного типу
|764/736/18/10
12
7
|—
7
3
|758/19
|8
562/85
|262
0/262
|30
18/3/9
|Всього харизмати
|1367/1295/44/28
19
19
|—
14
8
|1315/28
|14
577/147
|384
0/384
|57
41/3/13
|ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТЕСТАНТІВ І ПРОТЕСТАНТСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Релігійні організації Англіканської Церкви
|2/1/1
—
|—
|—
|—
|—
|—
|Релігійні організації пресвітеріан
|64/61/2/1
3
1
|—
|78/23
|2
30/63
|21
0/21
|—
|Релігійні організації менонітів
|7/6/0/1
—
|—
—
1
|6/1
|—
|5
0/5
|—
|Релігійні організації назарян
|25/18/2/5
1
|—
|17
|—
|8
0/8
|—
|Релігійні організації молокан
|4/3/1/0
—
|—
|3
|—
|3
0/3
|—
|Релігійні організації об'єднаної Методистської Церкви України
|7/7/0/0
1
|—
|8
|—
|—
|—
|Новоапостольська Церква
|55/46/2/7
1
|—
|69/2
|—
|20
0/20
|—
|Релігійні організації християн суботнього дня
|6/5/0/1
—
|—
|7
|—
|6
0/6
|—
|Релігійні організації Церква Христа
|116/102/14/0
2
|—
3
—
|88
1
|3
18/10
|15
0/15
|5
4/0/1
|Релігійні організації "Армії Спасіння" в Україні
|10/10
1
|—
|11
|—
|3
0/3
|—
|Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони)
|44/36/6/2
—
|—
|401/93
|—
|23
0/23
|1
0/0/1
|Свідки Єгови
|919/552/0/366
1
|—
|2312/10
|—
|166
0/166
|—
|Окремі протестантські релігійні організації
|95/92/3/0
2
1
|—
8
1
|108/28
|1
0/45
|18
0/18
|—
|Всього інші протестанти
|1354/939/32/383
19
20
|—
11
2
|3108/158
|6
48/118
|288
0/288
|6
4/0/2
|ЮДАЇЗМ
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Об'єднання юдейських релігійних організацій України
|77/71/5/1
1
1
|—
2
|54/12
|2
25/0
|17
0/17
|5
4/1/0
|Всеукраїнський конгрес юдейських релігійних організацій
|4/4/0/0
1
|—
|6/-
|1
20/0
|2
0/2
|1
1/0/0
|Об'єднання хасидів Хабад Любавич юдейських релігійних організацій України
|108/95/12/1
1
9
|—
2
1
|78/32
|4
108/150
|29
2/27
|21
17/1/3
|Релігійні організації прогресивного юдаїзму
|40/34/6/0
1
1
|—
|21/3
|—
|7
0/7
|1
0/0/1
|Інші юдейські релігійні організації
|47/44/3/0
|—
1
|26/7
|—
|8
0/8
|—
|Всього юдеї
|276/248/26/2
4
11
|—
5
1
|185/54
|7
153/150
|63
2/61
|28
22/2/4
|ІСЛАМ
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Духовне управління мусульман України
|112/111/1/0
1
|—
|77/4
|1
74/0
|40
0/40
|4
4/0/0
|Духовний управління мусульман України "Умма"
|21/20/1/0
1
|—
|21
|1
|2
0/2
|2
1/0/1
|Духовне управління мусульман Криму
|4/4
—
|—
|5
|—
|4
0/4
|—
|Духовний центр мусульман України
|17/17/0/0
1
1
|—
|24/1
|1
—
|16
0/16
|—
|Духовний центр мусульман Криму
|2/2/0/0
—
|—
|2/2
|—
|—
|—
|Релігійне управління незалежних мусульманських організацій України "Київський Муфтіят"
|1/1/0/0
1
|—
|3
|1
22/0
|—
|—
|Незалежні релігійні організації мусульман
|76/74/2/0
—
1
|—
|53/3
|—
|14
0/14
|3
2/0/1
|Шиїтські релігійні громади
|9/9/0/0
—
|—
|—
|—
|—
|—
|Всього мусульмани
|242/238/4/0
4
2
|—
|185/10
|4
96/0
|76
0/76
|9
7/0/2
|БУДДИЗМ
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Духовне управління буддистів України
|16/16/0/0
1
|1
—
—
|11
|—
|—
|2
1/0/1
|Релігійний центр Українського об'єднання буддистів школи Карма Каг'ю
|9/9/0/0
1
|—
|7
|—
|—
|—
|Інші релігійні організації буддистів
|34/34/0/0
—
|—
|24/2
|—
|3
0/3
|—
|Всього буддистів
|59/59/0/0
2
—
|1
|42/2
|—
|3
0/3
|2
1/0/1
|ЕТНОКОНФЕСІЙНІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Релігійні організації караїмів
|4/4/0/0
—
|—
|3
|—
|—
|—
|Релігійні організації корейської християнської методистської церкви
|1/1
—
|—
|1
|—
|—
|—
|Релігійні організації даосизму
|2/2
—
|—
|—
|—
|—
|—
|Окремі етноконфесійні релігійні організації
|3/3
—
|—
|1
|—
|—
|—
|Всього етноконфесійних релігійних організацій
|10/10/0/0
—
—
|—
|5
|—
|—
|—
|НОВІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯЗИЧНИЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Релігійні організації Рідної української національної віри
|73/70/3/0
1
|—
|53
|—
|5
0/5
|4
4/0/0
|Духовний центр родового вогнища Рідної православної віри
|21/21/0/0
2
|—
|15
|1
0/59
|4
0/4
|1
0/0/1
|Релігійний центр об'єднання релігійних рідновірів України
|6/6/0/0
1
|—
|6
|1
—
|2
0/2
|1
1/0/0
|Релігійні організації церкви українських язичників
|6/6/0/0
1
|—
|6
|—
|—
|—
|Інші релігійні організації язичників
|32/31/0/1
—
1
|—
1
2
|27
|1
—
|3
0/3
|
|Всього язичницьких релігійних організацій
|138/134/3/1
6
1
|—
1
2
|106
|3
0/59
|14
0/14
|6
5/0/1
|НОВІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ православного, юдейського, орієнталістського та іншого походження
|Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління
|Монастирі, ченці і черниці, місії, братства
|Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці
|Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
|Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
|Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
|Православна церква Божої Матері "Державна"
|4/4/0/0
—
|—
|11/11
|—
|—
|—
|Релігійні організації церкви Преображенної Божої Матері (Богородична церква)
|2/1/0/1
—
|—
|1/0
|—
|—
|—
|Релігійні організації месіанського юдаїзму
|36/35/1/0
—
1
|—
1
|36/0
|—
|8
0/8
|—
|Релігійні організації юдео-християн
|8/6/2/0
—
|—
2
|6/0
|—
|3
0/3
|—
|Релігійні організації Товариства Свідомості Крішни
|43/38/0/5
1
5
|—
|41/1
|3
130/15
|7
0/7
|4
2/0/2
|Релігійні організації прихильників Шрі Чінмоя
|3/0/0/3
—
|—
|3
|—
|—
|—
|Релігійні організації Всесвітньої чистої релігії (Сахаджа йога)
|17/7/3/7
—
|—
|6
|—
|2
0/2
|—
|Релігійні організації Руху Махаріші (трансцендентальна медитація)
|2/0/0/2
—
|2
|2
|—
|—
|—
|Інші нові релігійні організації орієнталістського походження
|19/15/0/4
|—
|15
|—
|—
|—
|Релігійні організації віри Багаї
|11/10/1/0
1
|—
|7
|—
|2
0/2
|—
|Релігійні організації церкви Останнього заповіту
|6/5/1/0
—
|—
|2
|—
|1
0/1
|-
|Релігійні організації Вселенської церкви великого білого братства (ЮСМАЛОС)
|3/0/0/3
—
|—
|3
|—
|—
|-
|Релігійні організації напрямку "Наука розуму"
|6/1/1/4
—
|—
|2
|—
|—
|-
|Релігійні організації церкви Саєнтологія
|2/0/0/2
—
|—
|—
|—
|—
|-
|Окремі нові релігійні організації
|79/71/1/7
—
|—
2
—
|38/0
|—
|6
0/6
|2
2/0/0
|Всього НРР православного, юдейського, орієнталістського та іншого походження
|157/133/7/17
2
6
|2
5
0
|106/11
|3
130/5
|29
0/29
|6
4/0/2
|ЗАГАЛОМ ПО УКРАЇНІ
|34385/32468/854/1063
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290
|515
6883
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72
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|509
336/23/150