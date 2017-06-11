Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2017 р.)

Інституції





Церкви та конфесії Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні ПРАВОСЛАВНІ Українська Православна Церква (Московського Патріархату) 12328/12079/184/65

1

52 208

4807

17

28 10289/19 19

2052/2736 3987

1/3986 135

93/6/36 Українська Православна Церква Київського Патріархату 5114/4790/270/54

1

34 60

219

25

12 3479/3

18

541/718 1349

0/1349 48

29/5/14 Українська Автокефальна Православна Церква 1195/1131/44/20

1

14 13

21

7

2 709

— 8

65/75 305

0/305 12

8/0/4 Українська Автокефальна Православна Церква (оновлена) 31/27/4/0

-

1 0 19

— 0 8

0/8 0 Руська Православна Старообрядницька Церква (Білокриницька згода) 54/46/1/7

1 2

2

—

—

33/- — 8

0/8 — Руська Православна Старообрядницька Церква (безпопівська згода) 13/11/0/2

— — 7 — 2

0/2 — Руська Православна Старообрядницька Церква (Новозибківська згода) 6/5/1/0

— — 4 — 2

0/2 — Російська Православна Церква Закордоном 30/30/0/0

1

2 2

25

35/4 1

30 / —

8

0/8 1

1/0/0 Російська Істино—Православна Церква 38/32/4/2

—

1 —

—

1 35/5 — 5

0/5 — Незалежні православні громади 70/56/6/8

— — 51/2 — 11

0/11 3

3/0/0 Всього православних 18879/18207/514/158

5

103

285

5074

50

42

14660/

33 46

2688/3529

5685

1/5684 199

134/11/54 КАТОЛИКИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Українська Греко—Католицька Церква 3394/3306/33/55

1

22 102

1051

26

1 2755/21 16

2047/223 2002

3/1999 58

25/2/31 Мукачівська Греко—Католицька Єпархія 468/468/0/0

—

2 20

114

0

1 328/13 1

73/0 138

0/138 3

2/0/1 Римо—Католицька Церква 934/898/26/10

1

18 107

644

42

5 622/308 10

361/25 373

0/373 19

10/0/9 Вірмено—Католицька Церква в Україні 2/2/0/0

— — 1/0 — - — Всього католицьких 4768/4644/59/65

2

42

229

1809

68

7

3706

342 27

2481/248

2513

3/2510 80

37/2/41 ЦЕРКВИ СХОДУ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)

Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Вірменська Апостольська Церква, Українська єпархія 26/25/0/1

1

— —

20/9 — 5

0/5 — Релігійні організації Святої Апостольської Асирійської Церкви Сходу 4/4/0/0

— — 1 — 1

0/1 — Всього орієнталістських християн 30/29/0/1

1 — 21/9 — 6

0/6

— БАПТИСТИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Всеукраїнський союз об'єднань Євангельських християн—баптистів 2479/2373/87/19

1

24 —

92

3 2858/34 40

808/5331 1320

0/1320 24

13/0/11 Релігійні організації міжнародної Ради Церков Євангельських християн—баптистів 45/8/0/37

— — 32 — 11

0/11 — Братство незалежних церков і місій євангельських християн—баптистів 17/14/3/0

—

1 —

2

— 16/3 1

4

0/4 1

0/0/1 Інші баптистські релігійні організації 262/232/6/24

3

1 —

8

— 263/23 8

0/132 107

0/107 — Всього баптистів 2803/2627/96/80

4

26 —

102

3

3169/60 49

808/5463

1442

0/1442

25

13/0/12

ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯНИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Асоціація місіонерських церков євангельських християн України 17/17/0/0

1

1 —

4

— 21 — 10

0/10 — Об'єднання біблійних місіонерських церков України 1/1/0/0

— — 1 — 1

0/1 — Собор незалежних євангельських церков України 4/4/0/0

1

— — 9/2 2

30/0 1

0/1 1

1/0/0 Інші релігійні організації євангельських християн 328/308/14/6

4

7 —

10

1 306/9 7

310/235 76

0/76 2

2/0/0 Всього євангельських християн 350/330/14/6

6

8 —

14

1

337/11 9

340/235

88

0/88

3

3/0/10

ХРИСТИЯНИ ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Всеукраїнський союз Християн віри євангельської (п'ятидесятників) 1601/1512/22/67

1

25 —

56

2 2171/11 16

748/708 1062

0/1062 35

24/3/8 Релігійні організації Союзу Церкви Божої України 82/79/0/3

1

2 —

1 76

— —

— 45

0/45 5

3/0/2 Релігійні організації центру Божої Церкви християн віри євангельської в Україні (в пророцтвах) 121/86/1/34

1

11 —

6 197 1

—/25 52

0/52 2

1/1/0 Собор церков України християн віри євангельської "Відкрита Біблія" 9/9/0/0

1 —

—

1 10 — 1

0/1 — Союз вільних церков християн євангельської віри 107/101/1/5

1

7 —

10

1 126/1 4

115/100 53

0/53 7

6/0/1 Інші релігійні організації християн віри євангельської 679/541/2/136

12

11 —

19

1 723/30 7

172/260 199

0/199 14

12/0/2 Всього християн віри євангельської 2599/2328/26/245

17

56 —

92

5

3303/42 28

1035/1093

1412

0/1412

63

46/4/13

АДВЕНТИСТИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Українська уніонна конференція церкви адвентистів сьомого дня 1016/957/21/38

2

8 —

3

1 934/5 4

82/166 712

3/709 19

13/1/5 Церква Адвентистів сьомого дня реформаційного руху в Україні 40/25/0/15

1 — 45

— — 15

0/15 3

3/0/0 Інші релігійні організації адвентистів 6/5/0/1

— — 4

— — 2

0/2 — Всього адвентисти 1062/987/21/54

3

8 —

3

1

983/5 4

82/166

729

3/726

22

16/1/5

ЛЮТЕРАНИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Німецька Євангелічно—Лютеранська Церква 30/29/1/0

—

1 — 28/9 — 17

0/17 1

1/0/0 Українська Лютеранська Церква 31/28/3/0

1 —

1 25 1 12

0/12 1

1/0/0 Інші лютеранcькі релігійні організації 18/16/0/2

1 — 11 1 3

0/3 — Всього лютерани 79/73/4/2

2

1 —

1 64/9 2 32

0/32

2

2/0/0

РЕФОРМАТИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Закарпатська Реформатська Церква 114/114

1

3 — 78/17 — 113

0/113 1

1/0/0 Українська Євангелічно-Реформатська Церква 4/4

0

0 — 2

—

— 2

0/2 0 Інші релігійні організації реформатів 10/9/1/0

—

— — 8/1 — 5

0/5 — Всього реформати 128/127/1/0

1

3 —

— 88/18 — 120

0/120

1

1/0/0

ХАРИЗМАТИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Об'єднання незалежних харизматичних християнських церков України (Повного Євангелія) 317/306/5/6

1

3 —

2

1 308/3 2

— 87

0/87 9

8/0/1 Українська Християнська Євангельська Церква 152/131/21/0

1

8 —

4 111/1 4

15/62 33

0/33 12

11/0/1 Релігійні організації Церкви Живого Бога 53/53

—

1 — 48/5 — 33

0/33 1

1/0/0 Духовний центр "Нове покоління" християнських церков України 57/48/0/9

2

— —

1 60 — 12

0/12 1

1/0/0 Духовний центр "Відродження" 24/21/0/3

3

— —

—

4 30 — 4

0/4 4

2/0/2 Інші релігійні організації харизматичного типу 764/736/18/10

12

7 —

7

3 758/19 8

562/85 262

0/262 30

18/3/9 Всього харизмати 1367/1295/44/28

19

19 —

14

8 1315/28 14

577/147 384

0/384 57

41/3/13 ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТЕСТАНТІВ І ПРОТЕСТАНТСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Релігійні організації Англіканської Церкви 2/1/1

— — — — — — Релігійні організації пресвітеріан 64/61/2/1

3

1 — 78/23 2

30/63 21

0/21 — Релігійні організації менонітів 7/6/0/1

— —

—

1 6/1 — 5

0/5 — Релігійні організації назарян 25/18/2/5

1 — 17 — 8

0/8 — Релігійні організації молокан 4/3/1/0

— — 3 — 3

0/3 — Релігійні організації об'єднаної Методистської Церкви України 7/7/0/0

1 — 8

— — — Новоапостольська Церква 55/46/2/7

1 — 69/2 — 20

0/20 — Релігійні організації християн суботнього дня 6/5/0/1

— — 7 — 6

0/6 — Релігійні організації Церква Христа 116/102/14/0

2 —

3

— 88

1 3

18/10 15

0/15 5

4/0/1 Релігійні організації "Армії Спасіння" в Україні 10/10

1 — 11 — 3

0/3 — Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони) 44/36/6/2

— — 401/93 — 23

0/23 1

0/0/1 Свідки Єгови 919/552/0/366

1 —

2312/10 — 166

0/166 — Окремі протестантські релігійні організації 95/92/3/0

2

1 —

8

1 108/28 1

0/45 18

0/18 — Всього інші протестанти 1354/939/32/383

19

20 —

11

2 3108/158 6

48/118 288

0/288 6

4/0/2 ЮДАЇЗМ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Об'єднання юдейських релігійних організацій України 77/71/5/1

1

1 —

2 54/12 2

25/0 17

0/17 5

4/1/0 Всеукраїнський конгрес юдейських релігійних організацій 4/4/0/0

1

— 6/- 1

20/0 2

0/2 1

1/0/0 Об'єднання хасидів Хабад Любавич юдейських релігійних організацій України 108/95/12/1

1

9 —

2

1 78/32 4

108/150 29

2/27 21

17/1/3 Релігійні організації прогресивного юдаїзму 40/34/6/0

1

1 — 21/3 — 7

0/7 1

0/0/1 Інші юдейські релігійні організації 47/44/3/0 —

1 26/7 — 8

0/8 —

Всього юдеї 276/248/26/2

4

11 —

5

1 185/54 7

153/150 63

2/61 28

22/2/4 ІСЛАМ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Духовне управління мусульман України 112/111/1/0

1 — 77/4 1

74/0 40

0/40 4

4/0/0 Духовний управління мусульман України "Умма" 21/20/1/0

1 — 21 1

2

0/2

2

1/0/1 Духовне управління мусульман Криму 4/4

— — 5 — 4

0/4 — Духовний центр мусульман України 17/17/0/0

1

1 — 24/1 1

— 16

0/16 — Духовний центр мусульман Криму 2/2/0/0

— — 2/2 — — — Релігійне управління незалежних мусульманських організацій України "Київський Муфтіят" 1/1/0/0

1 — 3 1

22/0 — — Незалежні релігійні організації мусульман 76/74/2/0

—

1 — 53/3 — 14

0/14 3

2/0/1 Шиїтські релігійні громади 9/9/0/0

— — — — — — Всього мусульмани 242/238/4/0

4

2 — 185/10 4

96/0 76

0/76 9

7/0/2 БУДДИЗМ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Духовне управління буддистів України 16/16/0/0

1 1

—

— 11 — — 2

1/0/1 Релігійний центр Українського об'єднання буддистів школи Карма Каг'ю 9/9/0/0

1 — 7 — — — Інші релігійні організації буддистів 34/34/0/0

— — 24/2 — 3

0/3 —

Всього буддистів 59/59/0/0

2

— 1 42/2 — 3

0/3 2

1/0/1 ЕТНОКОНФЕСІЙНІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Релігійні організації караїмів 4/4/0/0

— — 3 — — — Релігійні організації корейської християнської методистської церкви 1/1

— — 1 — — — Релігійні організації даосизму 2/2

— — — — — — Окремі етноконфесійні релігійні організації 3/3

— — 1 — — — Всього етноконфесійних релігійних організацій 10/10/0/0

—

— — 5 — — — НОВІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯЗИЧНИЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Релігійні організації Рідної української національної віри 73/70/3/0

1 — 53 — 5

0/5 4

4/0/0 Духовний центр родового вогнища Рідної православної віри 21/21/0/0

2 — 15 1

0/59 4

0/4

1

0/0/1 Релігійний центр об'єднання релігійних рідновірів України 6/6/0/0

1 — 6 1

— 2

0/2 1

1/0/0 Релігійні організації церкви українських язичників 6/6/0/0

1 — 6 — — — Інші релігійні організації язичників 32/31/0/1

—

1 —

1

2 27 1

— 3

0/3

Всього язичницьких релігійних організацій 138/134/3/1

6

1 —

1

2 106 3

0/59 14

0/14 6

5/0/1 НОВІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ православного, юдейського, орієнталістського та іншого походження Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—

нослужи—

телі, у т.ч. іноземці Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,

у т.ч. загальноосв.

/недільні

Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні Православна церква Божої Матері "Державна" 4/4/0/0

— — 11/11 — — — Релігійні організації церкви Преображенної Божої Матері (Богородична церква) 2/1/0/1

— — 1/0 — — — Релігійні організації месіанського юдаїзму 36/35/1/0

—

1 —

1 36/0 — 8

0/8 — Релігійні організації юдео-християн 8/6/2/0

— —

2 6/0 — 3

0/3 — Релігійні організації Товариства Свідомості Крішни 43/38/0/5

1

5 — 41/1 3

130/15 7

0/7 4

2/0/2 Релігійні організації прихильників Шрі Чінмоя 3/0/0/3

— — 3 — — — Релігійні організації Всесвітньої чистої релігії (Сахаджа йога) 17/7/3/7

— — 6 — 2

0/2 — Релігійні організації Руху Махаріші (трансцендентальна медитація) 2/0/0/2

— 2 2 — — — Інші нові релігійні організації орієнталістського походження 19/15/0/4 — 15 — — — Релігійні організації віри Багаї 11/10/1/0

1 — 7 — 2

0/2 — Релігійні організації церкви Останнього заповіту 6/5/1/0

— — 2 —

1

0/1 - Релігійні організації Вселенської церкви великого білого братства (ЮСМАЛОС) 3/0/0/3

— — 3 — — - Релігійні організації напрямку "Наука розуму" 6/1/1/4

— — 2 — — - Релігійні організації церкви Саєнтологія 2/0/0/2

— — — — — - Окремі нові релігійні організації 79/71/1/7

— —

2

— 38/0 — 6

0/6 2

2/0/0 Всього НРР православного, юдейського, орієнталістського та іншого походження 157/133/7/17

2

6 2

5

0 106/11 3

130/5 29

0/29 6

4/0/2 ЗАГАЛОМ ПО УКРАЇНІ 34385/32468/854/1063

90

290 515

6883

365

72 31451/793 202

8438/11223 12931

9/12922 509

336/23/150