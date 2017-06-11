Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2017 р.)

11 червня 2017, 14:19 | Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2017 р.) | 0 |   | Код для блогу |  | 

Дані Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України

Наказ Міністерства культури України від 29.03.2017 р. № 260 "Про річну статистичну звітність з питань державно-конфесійних відносин в Україні за 2016 рік (релігійні організації)"

Форма 1. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2017 р.

Інституції
 
 
 

Церкви та конфесії

 Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні		 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
ПРАВОСЛАВНІ
Українська Православна Церква (Московського Патріархату) 12328/12079/184/65
1
52		 208
4807
17
28		 10289/19 19
2052/2736		 3987
1/3986		 135
93/6/36
Українська Православна Церква Київського Патріархату 5114/4790/270/54
1
34		 60
219
25
12		 3479/3
 18
541/718		 1349
0/1349		 48
29/5/14
Українська Автокефальна Православна Церква 1195/1131/44/20
1
14		 13
21
7
2		 709
 8
65/75		 305
0/305		 12
8/0/4
Українська Автокефальна Православна Церква (оновлена) 31/27/4/0
-
1		 0 19
 0 8
0/8		 0
Руська Православна Старообрядницька Церква (Білокриницька згода) 54/46/1/7
1		 2
2


 33/- 8
0/8
Руська Православна Старообрядницька Церква (безпопівська згода) 13/11/0/2
 7 2
0/2
Руська Православна Старообрядницька Церква (Новозибківська згода) 6/5/1/0
 4 2
0/2
Російська Православна Церква Закордоном 30/30/0/0
1
2		 2
25
 35/4 1
30 / —
 8
0/8		 1
1/0/0
Російська Істино—Православна Церква 38/32/4/2

1

1		 35/5 5
0/5
Незалежні православні громади 70/56/6/8
 51/2 11
0/11		 3
3/0/0
Всього православних 18879/18207/514/158
5
103
 285
5074
50
42
 14660/
33		 46
2688/3529
 5685
1/5684		 199
134/11/54
КАТОЛИКИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Українська Греко—Католицька Церква 3394/3306/33/55
1
22		 102
1051
26
1		 2755/21 16
2047/223		 2002
3/1999		 58
25/2/31
Мукачівська Греко—Католицька Єпархія 468/468/0/0

2		 20
114
0
1		 328/13 1
73/0		 138
0/138		 3
2/0/1
Римо—Католицька Церква 934/898/26/10
1
18		 107
644
42
5		 622/308 10
361/25		 373
0/373		 19
10/0/9
Вірмено—Католицька Церква в Україні 2/2/0/0
 1/0 -
Всього католицьких 4768/4644/59/65
2
42
 229
1809
68
7
 3706
342		 27
2481/248
 2513
3/2510		 80
37/2/41
ЦЕРКВИ СХОДУ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно)
Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Вірменська Апостольська Церква, Українська єпархія 26/25/0/1
1
20/9 5
0/5
Релігійні організації Святої Апостольської Асирійської Церкви Сходу 4/4/0/0
 1 1
0/1
Всього орієнталістських християн 30/29/0/1
1		 21/9 6
0/6
БАПТИСТИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Всеукраїнський союз об'єднань Євангельських християн—баптистів 2479/2373/87/19
1
24
92
3		 2858/34 40
808/5331		 1320
0/1320		 24
13/0/11
Релігійні організації міжнародної Ради Церков Євангельських християн—баптистів 45/8/0/37
 32 11
0/11
Братство незалежних церков і місій євангельських християн—баптистів  17/14/3/0

1
2
 16/3 1
 4
0/4		 1
0/0/1
Інші баптистські релігійні організації   262/232/6/24
3
1
8
 263/23 8
0/132		 107
0/107		 — 
Всього баптистів 2803/2627/96/80
4
26
102
3
 3169/60 49
808/5463
 1442
0/1442
 25
13/0/12
ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯНИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Асоціація місіонерських церков євангельських християн України 17/17/0/0
1
1
4
 21 10
0/10
Об'єднання біблійних місіонерських церков України 1/1/0/0
 1 1
0/1
Собор незалежних євангельських церков України 4/4/0/0
1
 9/2 2
30/0		 1
0/1		 1
1/0/0
Інші релігійні організації євангельських християн 328/308/14/6
4
7
10
1		 306/9 7
310/235		 76
0/76		 2
2/0/0
Всього євангельських християн 350/330/14/6
6
8
14
1
 337/11 9
340/235
 88
0/88
 3
3/0/10
ХРИСТИЯНИ ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Всеукраїнський союз Християн віри євангельської (п'ятидесятників) 1601/1512/22/67
1
25
56
2		 2171/11 16
748/708		 1062
0/1062		 35
24/3/8
Релігійні організації Союзу Церкви Божої України 82/79/0/3
1
2
1		 76
45
0/45		 5
3/0/2
Релігійні організації центру Божої Церкви християн віри євангельської в Україні (в пророцтвах) 121/86/1/34
1
11
6		 197 1
—/25		 52
0/52		 2
1/1/0
Собор церков України християн віри євангельської "Відкрита Біблія" 9/9/0/0
1

1		 10 1
0/1
Союз вільних церков християн євангельської віри 107/101/1/5
1
7
10
1		 126/1 4
115/100		 53
0/53		 7
6/0/1
Інші релігійні організації християн віри євангельської 679/541/2/136
12
11
19
1		 723/30 7
172/260		 199
0/199		 14
12/0/2
Всього християн віри євангельської 2599/2328/26/245
17
56
92
5
 3303/42 28
1035/1093
 1412
0/1412
 63
46/4/13
АДВЕНТИСТИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Українська уніонна конференція церкви адвентистів сьомого дня 1016/957/21/38
2
8
3
1		 934/5
82/166		 712
3/709		 19
13/1/5
Церква Адвентистів сьомого дня реформаційного руху в Україні 40/25/0/15
1		 45
 15
0/15		 3
3/0/0
Інші релігійні організації адвентистів 6/5/0/1
4
 2
0/2
Всього адвентисти 1062/987/21/54
3
8
3
1
 983/5 4
82/166
 729
3/726
 22
16/1/5
ЛЮТЕРАНИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 		 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Німецька Євангелічно—Лютеранська Церква 30/29/1/0

1		 28/9 17
0/17		 1
1/0/0
Українська Лютеранська Церква 31/28/3/0
1
1		 25 1 12
0/12		 1
1/0/0
Інші лютеранcькі релігійні організації 18/16/0/2
1		 11 1 3
0/3
Всього лютерани 79/73/4/2
2
1
1		 64/9 2 32
0/32
 2
2/0/0
РЕФОРМАТИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 		 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Закарпатська Реформатська Церква 114/114
1
3		 78/17 113
0/113		 1
1/0/0
Українська Євангелічно-Реформатська Церква 4/4
0
0		 2
2
0/2		 0
Інші релігійні організації реформатів 10/9/1/0

 8/1 5
0/5
Всього реформати 128/127/1/0
1
3
88/18 120
0/120
 1
1/0/0
ХАРИЗМАТИ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 		 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Об'єднання незалежних харизматичних християнських церков України (Повного Євангелія) 317/306/5/6
1
3
2
1		 308/3 2
 87
0/87		 9
8/0/1
Українська Християнська Євангельська Церква 152/131/21/0
1
8
4		 111/1 4
15/62		 33
0/33		 12
11/0/1
Релігійні організації Церкви Живого Бога 53/53

1		 48/5 33
0/33		 1
1/0/0
Духовний центр "Нове покоління" християнських церков України 57/48/0/9
2
1		 60 12
0/12		 1
1/0/0
Духовний центр "Відродження" 24/21/0/3
3

4		 30 4
0/4		 4
2/0/2
Інші релігійні організації харизматичного типу 764/736/18/10
12
7
7
3		 758/19 8
562/85		 262
0/262		 30
18/3/9
Всього харизмати 1367/1295/44/28
19
19
14
8		 1315/28 14
577/147		 384
0/384		 57
41/3/13
ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТЕСТАНТІВ І ПРОТЕСТАНТСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 		 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Релігійні організації Англіканської Церкви 2/1/1
Релігійні організації пресвітеріан 64/61/2/1
3
1		 78/23 2
30/63		 21
0/21
Релігійні організації менонітів 7/6/0/1

1		 6/1 5
0/5
Релігійні організації назарян 25/18/2/5
1		 17 8
0/8
Релігійні організації молокан 4/3/1/0
 3 3
0/3
Релігійні організації об'єднаної Методистської Церкви України 7/7/0/0
1		 8
Новоапостольська Церква 55/46/2/7
1		 69/2 20
0/20
Релігійні організації християн суботнього дня 6/5/0/1
 7 6
0/6
Релігійні організації Церква Христа 116/102/14/0
2
3
88
1		 3
18/10		 15
0/15		 5
4/0/1
Релігійні організації "Армії Спасіння" в Україні 10/10
1		 11 3
0/3
Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони) 44/36/6/2
 401/93 23
0/23		 1
0/0/1
Свідки Єгови 919/552/0/366
1
2312/10 166
0/166
Окремі протестантські релігійні організації 95/92/3/0
2
1
8
1		 108/28 1
0/45		 18
0/18
Всього інші протестанти 1354/939/32/383
19
20
11
2		 3108/158 6
48/118		 288
0/288		 6
4/0/2
ЮДАЇЗМ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 		 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Об'єднання юдейських релігійних організацій України 77/71/5/1
1
1
2		 54/12 2
25/0		 17
0/17		 5
4/1/0
Всеукраїнський конгрес юдейських релігійних організацій 4/4/0/0
1
 6/- 1
20/0		 2
0/2		 1
1/0/0
Об'єднання хасидів Хабад Любавич юдейських релігійних організацій України 108/95/12/1
1
9
2
1		 78/32 4
108/150		 29
2/27		 21
17/1/3
Релігійні організації прогресивного юдаїзму 40/34/6/0
1
1		 21/3 7
0/7		 1
0/0/1
Інші юдейські релігійні організації 47/44/3/0
1		 26/7 8
0/8
Всього юдеї 276/248/26/2
4
11
5
1		 185/54 7
153/150		 63
2/61		 28
22/2/4
ІСЛАМ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 		 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Духовне управління мусульман України 112/111/1/0
1		 77/4 1
74/0		 40
0/40		 4
4/0/0
Духовний управління мусульман України "Умма" 21/20/1/0
1		 21 1
 2
0/2
 2
1/0/1
Духовне управління мусульман Криму 4/4
 5 4
0/4
Духовний центр мусульман України 17/17/0/0
1
1		 24/1 1
 16
0/16
Духовний центр мусульман Криму 2/2/0/0
 2/2
Релігійне управління незалежних мусульманських організацій України "Київський Муфтіят" 1/1/0/0
1		 3 1
22/0
Незалежні релігійні організації мусульман 76/74/2/0

1		 53/3 14
0/14		 3
2/0/1
Шиїтські релігійні громади 9/9/0/0
Всього мусульмани 242/238/4/0
4
2		 185/10 4
96/0		 76
0/76		 9
7/0/2
БУДДИЗМ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 		 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Духовне управління буддистів України 16/16/0/0
1		 1

 11 2
1/0/1
Релігійний центр Українського об'єднання буддистів школи Карма Каг'ю 9/9/0/0
1		 7
Інші релігійні організації буддистів 34/34/0/0
 24/2 3
0/3
Всього буддистів 59/59/0/0
2
 1 42/2 3
0/3		 2
1/0/1
ЕТНОКОНФЕСІЙНІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 		 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Релігійні організації караїмів 4/4/0/0
 3
Релігійні організації корейської християнської методистської церкви 1/1
 1
Релігійні організації даосизму 2/2
Окремі етноконфесійні релігійні організації 3/3
 1
Всього етноконфесійних релігійних організацій 10/10/0/0

 5
НОВІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯЗИЧНИЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 		 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Релігійні організації Рідної української національної віри 73/70/3/0
1		 53 5
0/5		 4
4/0/0
Духовний центр родового вогнища Рідної православної віри 21/21/0/0
2		 15 1
0/59		 4
0/4
 1
0/0/1
Релігійний центр об'єднання релігійних рідновірів України 6/6/0/0
1		 6 1
 2
0/2		 1
1/0/0
Релігійні організації церкви українських язичників 6/6/0/0
1		 6
Інші релігійні організації язичників 32/31/0/1

1
1
2		 27 1
 3
0/3
Всього язичницьких релігійних організацій 138/134/3/1
6
1
1
2		 106 3
0/59		 14
0/14		 6
5/0/1
НОВІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ православного, юдейського, орієнталістського та іншого походження Релігійні громади/з них діючі/недіючі/незареєст—ні, центри, управління Монастирі, ченці і черниці, місії, братства Священ—
нослужи—
телі, у т.ч. іноземці 		Духовні навчальні заклади, в них слухачів (денна/ заочно) Школи,
у т.ч. загальноосв.
/недільні
 		 Мас—медіа, у т.ч. друковані/ аудіовізу—ні/ електронні
Православна церква Божої Матері "Державна" 4/4/0/0
 11/11
Релігійні організації церкви Преображенної Божої Матері (Богородична церква) 2/1/0/1
 1/0
Релігійні організації месіанського юдаїзму 36/35/1/0

1
1		 36/0 8
0/8
Релігійні організації юдео-християн 8/6/2/0
2		 6/0 3
0/3
Релігійні організації Товариства Свідомості Крішни 43/38/0/5
1
5		 41/1 3
130/15		 7
0/7		 4
2/0/2
Релігійні організації прихильників Шрі Чінмоя 3/0/0/3
 3
Релігійні організації Всесвітньої чистої релігії (Сахаджа йога) 17/7/3/7
 6 2
0/2
Релігійні організації Руху Махаріші (трансцендентальна медитація) 2/0/0/2
 2 2
Інші нові релігійні організації орієнталістського походження 19/15/0/4 15
Релігійні організації віри Багаї 11/10/1/0
1		 7 2
0/2
Релігійні організації церкви Останнього заповіту 6/5/1/0
 2
1
0/1		 -
Релігійні організації Вселенської церкви великого білого братства (ЮСМАЛОС) 3/0/0/3
 3 -
Релігійні організації напрямку "Наука розуму" 6/1/1/4
 2 -
Релігійні організації церкви Саєнтологія 2/0/0/2
 -
Окремі нові релігійні організації 79/71/1/7
2
 38/0 6
0/6		 2
2/0/0
Всього НРР православного, юдейського, орієнталістського та іншого походження 157/133/7/17
2
6		 2
5
0		 106/11 3
130/5		 29
0/29		 6
4/0/2
ЗАГАЛОМ ПО УКРАЇНІ 34385/32468/854/1063
90
290		 515
6883
365
72		 31451/793 202
8438/11223		 12931
9/12922		 509
336/23/150

ЗВІТ про мережу релігійних організацій в Україні станом станом на 1 січня 2017 року (Форма № 1)

Звіт про забезпеченість церков і релігійних організацій України культовими будівлями та приміщеннями, пристосованими під молитовні, станом на 1 січня 2017 року (форма № 2)

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теги до статті:Департамент релігій і національностей при Мінкультури,Статистика Церков і Релігійних організацій України
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