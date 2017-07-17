Рада ВСЦ ЄХБ вирішила «не вважати служителем братства ВСЦ ЄХБ» пастора церкви «Слово Життя» В.Кунця

14 липня 2017 р. відбулося позачергове засідання Ради ВСЦ ЄХБ. У процесі підготовки до засідання Ради Союзу була утворена спільна комісія, до складу якої увійшли служителі – представники Союзу ЄХБ, Об’єднання церков ЄХБ м. Києва та Київської області, а також Місіонерського центру «Слово Життя».

Комісія проаналізувала всі наявні документи, угоди, договори та рішення Ради Союзу, що стосуються будівництва храму "Миру, любові та єдності" в центрі Києва, через який між баптистами і розгорівся конфлікт.

На засіданні Ради заслухали В.Я. Кунця, який виклав для присутніх своє розуміння суті конфлікту, звинувачень на адресу Союзу та особисте бачення щодо вирішення питання.

Голова робочої комісії К.П. Галайко доповів про висновки роботи комісії. А саме те, що висунуті звинувачення В.Я. Кунця до Союзу в результаті вивчених питань «не підтверджуються і є безпідставними».

Рада ВСЦ ЄХБ постановила, що конфлікт довкола будівництва храму "Миру, любові та єдності" в центрі Києва виник через «непослідовні та неправомірні дії В.Я. Кунця, через порушення ним домовленостей, які були прийняті на засіданнях Ради ВСЦ ЄХБ у 2014-2015 роках». Володимиру Кунцю Рада ще раз запропонувала «покаятися і зупинитися в його безчинних діях».

За результатами засідання Ради було прийнято рішення «не вважати В.Я. Кунця служителем братства ВСЦ ЄХБ», оскільки, як сказано у рішенні Ради, «В.Я. Кунець не розкаюється в безчинних діях, у приниженні служителів, у неправді та поширенні наклепів, що провокує поділення між служителями». Рада Союзу закликала В.Я. Кунця «до покаяння та осмислення своєї поведінки».

Рада попросила всіх служителів церков братства молитися за покаяння Володимира Яковича у своїх діях.

«Дорогі брати-служителі! Ми розуміємо, що інформація про конфлікт вийшла за межі церков ВСЦ ЄХБ і потребує виважених і послідовних рішень. Ми з болем говоримо про наявні проблеми і віримо, що наш Господь, як Голова Церкви, допоможе нам відповідально, в дусі єдності, остаточно вирішити всі проблемні питання та спільно розвивати служіння в Україні та за її межами», ­ ­закликали паству Голова ВСЦ ЄХБ В.С. Антонюк та Правління ВСЦ ЄХБ.

Як РІСУ повідомляла, недобудований храм "Миру, любові та єдності" в центрі Києва, на Печерську, став причиною конфлікту між баптистськими громадами столиці. Зокрема, пастор церкви "Слово життя" Володимир Кунець заявив, що його відсторонили від будівництва храму незаконно, як і незаконними є претензії ВСЦ ЄХБ щодо будівлі.

Зі свого боку, голова Союзу баптистів Валерій Антонюк запевнив, що Рада Союзу ЄХБ на підставі звернень самого Володимира Кунця взяла повну юридичну відповідальність за завершення будівництва храмового комплексу та його подальшу експлуатацію, що будівництво храму ведеться за фінансової підтримки багатьох конфесій, громад та приватних осіб. Він назвав "брехнею і перекручуванням" версію із будівництвом храму, яку поширює Володимир Кунець. Останній заявляє, що Союз баптистів хоче, аби храм належав їм.

Володимир Кунець 26 червня подав у цій справі заяву в поліцію. На сьогодні щодо конфлікту навколо храму "Миру, любові та єдності" в Києві відкрите кримінальне провадження.