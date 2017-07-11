У Києві між баптистами розгорівся конфлікт за недобудований храм

Недобудована релігійна споруда ‑ храм "Миру, любові та єдності"‑ в центрі Києва, на Печерську стала причиною конфлікту між баптистськими громадами столиці. Зокрема, пастор церкви "Слово життя" Володимир Кунець заявив, що його відсторонили від будівництва храму незаконно, як і незаконними є претензії ВСЦ ЄХБ щодо будівлі. Зі свого боку, голова Союзу баптистів Валерій Антонюк на офіційній прес-конференції з цього приводу запевнив, що жодних порушень з боку ВСЦ ЄХБ немає.

В офіційній заяві ВСЦ ЄХБ йдеться про те, що Рада Союзу ЄХБ на підставі звернень самого Володимира Кунця взяла повну юридичну відповідальність за завершення будівництва храмового комплексу та його подальшу експлуатацію.

Водночас, в ефірі "Громадського радіо" Володимир Кунець заявив: «Мене вже кілька разів побили, коли я намагався потрапити в церкву. Я брав участь у побудові храму ще з 1999 року. Тобто від початку й до кінця. А зараз мене туди не пускають. Ключова причина конфлікту така, що Союз баптистів хоче, аби храм належав їм".

Він також повідомив, що церква "Слово життя"уклала договір про співпрацю з головою Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів (ВСЦ ЄХБ) Валерієм Антонюком. Проте, як запевнив пастор, договір він змушений був розірвати через невиконання Валерієм Антонюком взятих зобов'язань.

У відповідь голова ВСЦ ЄХБ Валерій Антонюк виступив з офіційною заявою, коментуючи яку, зазначив, що виконує усі пункти договору і що будівництво храму ведеться за фінансової підтримки багатьох конфесій, громад та приватних осіб.

«Наш союз будує цей храм останні два роки. Усі юридичні документи знаходяться у нас. Усю документацію нам передав сам Володимир Кунець, з яким ми підписали договори. У цей храм ми вкладали свої кошти. Останній рік Володимир Кунець вважає, що все має повернутись у його власність. Це абсолютно незаконно. Ми будемо відстоювати свої права", ‑ розповів Валерій Антонюк.

Він також назвав "брехнею і перекручуванням" версію із будівництвом храму, яку поширює Володимир Кунець: "Ми в себе своє не захоплюємо. Воно наше. Ми контролюємо процес будівництва. Володимир Кунець робив безчинні дії, які потрібно було обмежити. Отець Кунець закривав двері храму і нікого не пускав. Це безчинно з його боку, як від священослужителя". Він також пояснив, чому найняв охоронців для храму: "Як і будь-яка будівельна організація, ми маємо охорону, яка контролює порядок на будівництві. Поліція фіксувала усе це не один раз».

Політик та бізнесмен Олександр Дубовий, який також є членом баптистської громади і у конфлікті виступає на боці Валерія Антонюка, повідомив "Громадському радіо", що охорона храму буде проінструктована, і конфлікт більше не переходитиме у силову площину.

Володимир Кунець 26 червня подав у цій справі заяву в поліцію. На сьогодні щодо конфлікту навколо храму "Миру, любові та єдності" в Києві відкрите кримінальне провадження.

Матеріал про конфлікт навколо храму "Миру, любові та єдності" опублікований і на сайті "Антикор". Там, зокрема, розглядають цей конфлікт через призму особистих майнових інтересів, що стосуються не лише храму, а й будівель поруч.