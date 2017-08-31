У Львові мусульмани на Курбан-байрам організовують велике свято

1 вересня 2017, 16:05 | Іслам | 0 |   | Код для блогу |  | 

Курбан-байрамМусульманська громада Львова запрошує 4 вересня 2017 р. на урочисті заходи, приурочені до відзначення одного з найважливіших мусульманських свят — Курбан байраму.

Організатори: Релігійна громада мусульман Львова, за підтримки Духовного Управління Мусульман А. Р. Крим і Меджлісу кримськотатарського народу, Конгресу азербайджанців України, культурного центру кримських татар у Львові, узбецької діаспори Львова, культурної громади казанських татар, ГО «Кримській дім у Львові», ГО «Селям», БФ «Хайтарма», БФ «Hasene» (Німеччина) та Державного Управління у справах релігій Республіки Туреччина.

У заході в якості гостей візьмуть участь представники органів місцевої влади і партнерських громадських організацій, а також львів’яни з різних культурно-національних об’єднань міста, — повідомляє «Форпост».

Програма заходу:

15.00 – Початок

15.30 – Офіційне відкриття, історія свята, привітання організаторів та гостей заходу

16.30 — Концертна програма

17.00 – Традиційні частування та солодощі

17.30 – Конкурси, розважальна програма, атракціони

20.00 – Закриття

Місце проведення заходу: вулиця Болгарська, 4, центральний парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького (літня сцена в центральної частині парку).

Свято Ід аль Адха (Курбан-байрам) – це свято жертвопринесення, що починається вранці 10 зуль-хіджа за мусульманським місячним календарем і триває чотири дні. Ід аль адха — кульмінація хаджу (прощі в Мекку): прочани виконують обряд жертвопринесення в долині Міна на згадку про жертвопринесення Ібрагіма (бібл. Авраама). Згадка про цю подію є в Біблії і в Корані.

Контакти: координатор заходу — Ернест Абкелямов (093 8743536)

Система Orphus
теги до статті:Курбан-байрам (Ід аль-Адха),Мусульмани у Львові
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василь Кирилич | 1 вересня 2017, 14:42

      Мусульмани моляться. Коментар без коментарів. https://www.youtube.com/watch?v=gD9AzYJCaw8

    • Orest | 1 вересня 2017, 09:58

      Слава Богу усі живі та ніхто не постраждав. Вже було багато таких ситуацій з пограбування по різних регіонах України, погано що люди переходять усі адекватні межі і йдуть на такий крок.

    • Василий Петров | 31 серпня 2017, 23:25

      И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом, Лука 23:12.

    • Стефан | 31 серпня 2017, 23:21

      Крым придётся возвращать Украине, поэтому напоследок и пакостят.

    • Василий Петров | 31 серпня 2017, 22:58

      А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их, Иоанна 10:13.

    Популярні статті місяця