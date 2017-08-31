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У Львові мусульмани на Курбан-байрам організовують велике свято
1 вересня 2017, 16:05 | Іслам | 0 | | Код для блогу | |
Мусульманська громада Львова запрошує 4 вересня 2017 р. на урочисті заходи, приурочені до відзначення одного з найважливіших мусульманських свят — Курбан байраму.
Організатори: Релігійна громада мусульман Львова, за підтримки Духовного Управління Мусульман А. Р. Крим і Меджлісу кримськотатарського народу, Конгресу азербайджанців України, культурного центру кримських татар у Львові, узбецької діаспори Львова, культурної громади казанських татар, ГО «Кримській дім у Львові», ГО «Селям», БФ «Хайтарма», БФ «Hasene» (Німеччина) та Державного Управління у справах релігій Республіки Туреччина.
У заході в якості гостей візьмуть участь представники органів місцевої влади і партнерських громадських організацій, а також львів’яни з різних культурно-національних об’єднань міста, — повідомляє «Форпост».
15.00 – Початок
15.30 – Офіційне відкриття, історія свята, привітання організаторів та гостей заходу
16.30 — Концертна програма
17.00 – Традиційні частування та солодощі
17.30 – Конкурси, розважальна програма, атракціони
20.00 – Закриття
Місце проведення заходу: вулиця Болгарська, 4, центральний парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького (літня сцена в центральної частині парку).
Свято Ід аль Адха (Курбан-байрам) – це свято жертвопринесення, що починається вранці 10 зуль-хіджа за мусульманським місячним календарем і триває чотири дні. Ід аль адха — кульмінація хаджу (прощі в Мекку): прочани виконують обряд жертвопринесення в долині Міна на згадку про жертвопринесення Ібрагіма (бібл. Авраама). Згадка про цю подію є в Біблії і в Корані.
Контакти: координатор заходу — Ернест Абкелямов (093 8743536)
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