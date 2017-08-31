1 вересня мусульмани України святкують Курбан-байрам – свято жертвопринесення

1 вересня 2017, 10:30 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Києві на території соборної мечеті "Ар-Рахма" 1 вересня відбувається урочистий захід на честь головного мусульманського свята – Курбан-Байрам.

В програмі заходу: святкова молитва, проповідь, привітання, відвідування мусульманського кладовища, благодійний ярмарок та святковий обід. Курбан-байрам - символ об'єднання віруючих незалежно від їх національності та соціального становища.

Подібні заходи відбудуться в мечетях та ісламських центрах по всій Україні.

Свято Ід аль адха (Курбан-байрам) –  це свято жертвопринесення, що починається вранці 10 зуль-хіджа за мусульманським місячним календарем і триває чотири дні. Ід аль адха — кульмінація хаджу (прощі в Мекку): прочани виконують обряд жертвопринесення в долині Міна на згадку про жертвопринесення Ібрагіма (бібл. Авраама). Згадка про цю подію є в Біблії і в Корані.

Здійснювати жертвопринесення наказано не тільки прочанам, а й кожному мусульманину, який має на це кошти. Жертовними тваринами вважаються корови, вівці й кози. Обряд виконується після святкової молитви, або у наступні два дні свята.

М’ясо жертовних тварин традиційно ділять на 3 частини: одну залишають собі, другу роздають як милостиню мусульманам, третю дарують родичам і сусідам, у тому числі й немусульманам. Гарна традиція — приготування з третьої частини курбану святкового частування — плову, шашлика, мантів — для сусідів, друзів, родичів і всіх, хто прийде в гості у святкові дні.

Сенс обряду жертвопринесення передусім духовний. Кожен мусульманин на чесно зароблені гроші повинен принести жертву й поділитися з бідними й незаможними, пригостити святкової їжею своїх гостей. Це — акт щедрості й пожертвування з надією на Боже прощення.

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теги до статті:Ісламські свята,Курбан-байрам,Мусульмани
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    Останні коментарі

    • Orest | 1 вересня 2017, 09:58

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    • Василий Петров | 31 серпня 2017, 23:25

      И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом, Лука 23:12.

    • Стефан | 31 серпня 2017, 23:21

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    • Василий Петров | 31 серпня 2017, 22:58

      А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их, Иоанна 10:13.

    • alimpik2017 | 31 серпня 2017, 19:42

      Стаття містить неповну інформацію щодо організаторів семінару, зокрема не зазначено організаторів кримськотатарської сторони: громадські організації "КримSOS" та "Кримськотатарський

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