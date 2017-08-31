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1 вересня мусульмани України святкують Курбан-байрам – свято жертвопринесення
1 вересня 2017, 10:30 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
У Києві на території соборної мечеті "Ар-Рахма" 1 вересня відбувається урочистий захід на честь головного мусульманського свята – Курбан-Байрам.
В програмі заходу: святкова молитва, проповідь, привітання, відвідування мусульманського кладовища, благодійний ярмарок та святковий обід. Курбан-байрам - символ об'єднання віруючих незалежно від їх національності та соціального становища.
Подібні заходи відбудуться в мечетях та ісламських центрах по всій Україні.
Свято Ід аль адха (Курбан-байрам) – це свято жертвопринесення, що починається вранці 10 зуль-хіджа за мусульманським місячним календарем і триває чотири дні. Ід аль адха — кульмінація хаджу (прощі в Мекку): прочани виконують обряд жертвопринесення в долині Міна на згадку про жертвопринесення Ібрагіма (бібл. Авраама). Згадка про цю подію є в Біблії і в Корані.
Здійснювати жертвопринесення наказано не тільки прочанам, а й кожному мусульманину, який має на це кошти. Жертовними тваринами вважаються корови, вівці й кози. Обряд виконується після святкової молитви, або у наступні два дні свята.
М’ясо жертовних тварин традиційно ділять на 3 частини: одну залишають собі, другу роздають як милостиню мусульманам, третю дарують родичам і сусідам, у тому числі й немусульманам. Гарна традиція — приготування з третьої частини курбану святкового частування — плову, шашлика, мантів — для сусідів, друзів, родичів і всіх, хто прийде в гості у святкові дні.
Сенс обряду жертвопринесення передусім духовний. Кожен мусульманин на чесно зароблені гроші повинен принести жертву й поділитися з бідними й незаможними, пригостити святкової їжею своїх гостей. Це — акт щедрості й пожертвування з надією на Боже прощення.
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