"Демократичний крок" - експерти прокоментували оголошення 25 грудня вихідним

Католики західного обряду й протестанти повинні отримати гідні можливості для виявлення своїх релігійних почуттів.

Так Gazeta.ua прокоментував релігієзнавець і нардеп Віктор Єленський рішення Верховної Ради зробити 25 грудня вихідним.

"Сотні тисяч католиків західного обряду, протестантів відзначають Різдво 25 грудня. І вони повинні отримати гідні можливості для виявлення своїх релігійних почуттів. На ситуацію можна дивитися під кутом дотримання прав людини. Немає католицького чи православного Різдва. Є свято, яке відзначають усі християни. Більшість православних світу живуть за григоріанським календарем, який увів Папа Римський Григорій XIII (за юліанським календарем рік триває 365 днів і 6 год. Це більше за сонячний рік. За півтора тисячоліття календар відстав на 10 днів. Тому 1582-го запровадили григоріанський календар: рік триває 365, а високосний - 366 днів. Україна перейшла на нього 1918-го. - Gazeta.ua). Але російська, українська, грузинська, сербська і єрусалимська Церкви святкують за юліанським, тобто старим календарем. За ним Різдво припадає на 7 січня.

Українські Православні й Греко-Католицька Церкви можуть перейти на григоріанський календар тільки за власним рішенням. Не думаю, що це можливо найближчим часом. Держава не має втручатися в це. Вона відокремлена від Церкви", - підсумував експерт.

2017 року українці матимуть 116 вихідних днів, із них 105 - це суботи й неділі.

Маємо 11 офіційних вихідних на державні свята. Європейці мають у середньому 10 державних вихідних на рік.

"Рішення зробити 25 грудня вихідним - красномовний демократичний крок. Адже так держава показує, що хоче створити комфортні умови для всіх громадян, - каже економіст Олександр Савченко. - У масштабах року один додатковий вихідний не вплине на економіку. Але в нас їх справді більше, ніж у значно заможніших країнах (у Німеччині - сім, у Великій Британії й Франції - по вісім. - Gazeta.ua). Вони розуміють корисність кожного дня і прагнуть проводити їх якомога продуктивніше. Нам варто переймати цей менталітет. Слід скасувати деякі червоні дні календаря - 1 травня і 8 березня. Також є пропозиція перенести вихідний із 9 травня – на 8-ме (цього дня 1945 року капітулювала нацистська Німеччина. З 2015-го в Україні це - День пам'яті та примирення. - Gazeta.ua), щоб відзначати це свято з усім світом".

Верховна Рада зробила 25 грудня вихідним в Україні. У цей день святкують Різдво за григоріанським календарем.

Відповідні зміни до Трудового кодексу підтримали 238 народних депутатів.

З ухваленням цього законопроекту Різдво Христове буде відзначатися в Україні двічі: за григоріанським календарем 25 грудня і за юліанським - 7 січня.

Разом із тим нардепи виключили з переліку вихідних 2 травня. Вихідним залишається тільки 1 травня – День праці.

Закон набуває чинності наступного дня після дня опублікування.