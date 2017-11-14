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Депутати зробили Різдво 25 грудня вихідним днем
16 листопада 2017, 11:23 | Релігійні свята і традиції | 1 | | Код для блогу | |
Верховна Рада на пленарному засіданні 16 листопада 2017 р. прийняли законопроект № 5496, що встановлює офіційний вихідний день 25 грудня. В цей день християни, що користуються григоріанським календарем, святкують Різдво Христове.
Законопроект має багато співавторів з різних політичних сил, що свідчить про широку підтримку цього питання різними фракціями Парламенту, — повідомив власкор РІСУ.
Доповідав законопроект народний депутат Павло Унгурян. Він нагадав, що окрім римо-католиків та протестантів, 25 грудня відзначають Різдво Христове й 9 з 14 Помісних Православних Церков. Авторський колектив апелював до міжнародного досвіду країн, в яких є дві дати для святкування Різдва: за григоріанським та юліанським календарями.
Одночасно з розглядом цього питання під стенограму спікер Парламенту Андрій Парубій вніс зміни до запропонованого законопроекту. Він запропонував скасувати вихідний день 2 травня, лишивши тільки 1 травня. Проте для цієї пропозиції не вистачило голосів Радикальної партії, яка виступає проти скасування вихідного дня 2 травня. Однак в залі Парламенту виникла тупикова ситуація. Частина депутатів не хотіла підтримувати впровадження ще одного вихідного, тобто хотіли замість 2 травня зробити вихідний день 25 грудня. Однак інша група народних обранців була проти скасування вихідним днем 2 травня. Врешті решт компроміс вдалося знайти, і депутати підтримали скасування 2 травня вихідним днем.
«За» проголосувало 238 народних депутатів, проти лише 7. Тепер законопроект передадуть на підпис Президенту, після чого він одразу ж вступить в силу. Тобто вже цього року християни, які живуть за григоріанським календарем, матимуть вихідний день на Різдво Христове.
Нагадаємо, що у Верховній Раді на розгляді знаходиться ще понад десяток законопроектів, які стосуються релігійної тематики.
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- 16 листопада 2017, 12:14| Коментувати коментар
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- 16 листопада 2017, 18:35
Скажіть, будь ласка, а в яких європейських католицьких чи протестанських державах на державному рівні прийнято святкувати Різдво за юліанським календарем??? Чи мають там православні чи грекокатолики |
- 16 листопада 2017, 16:32
Хочеться лише тут уточнити, що 25 грудня Різдво Христове відзначають не лише римо-католики та частина православних. А й ПРОТЕСТАНТИ. Розмаїта християнська течія (ціла низка деномінацій), про |
- 16 листопада 2017, 12:59 |
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Можливо, за простішою у керуванні машиною такого б не сталося. |
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