Депутати зробили Різдво 25 грудня вихідним днем

Верховна Рада на пленарному засіданні 16 листопада 2017 р. прийняли законопроект № 5496, що встановлює офіційний вихідний день 25 грудня. В цей день християни, що користуються григоріанським календарем, святкують Різдво Христове.

Законопроект має багато співавторів з різних політичних сил, що свідчить про широку підтримку цього питання різними фракціями Парламенту, — повідомив власкор РІСУ.

Доповідав законопроект народний депутат Павло Унгурян. Він нагадав, що окрім римо-католиків та протестантів, 25 грудня відзначають Різдво Христове й 9 з 14 Помісних Православних Церков. Авторський колектив апелював до міжнародного досвіду країн, в яких є дві дати для святкування Різдва: за григоріанським та юліанським календарями.

Одночасно з розглядом цього питання під стенограму спікер Парламенту Андрій Парубій вніс зміни до запропонованого законопроекту. Він запропонував скасувати вихідний день 2 травня, лишивши тільки 1 травня. Проте для цієї пропозиції не вистачило голосів Радикальної партії, яка виступає проти скасування вихідного дня 2 травня. Однак в залі Парламенту виникла тупикова ситуація. Частина депутатів не хотіла підтримувати впровадження ще одного вихідного, тобто хотіли замість 2 травня зробити вихідний день 25 грудня. Однак інша група народних обранців була проти скасування вихідним днем 2 травня. Врешті решт компроміс вдалося знайти, і депутати підтримали скасування 2 травня вихідним днем.

«За» проголосувало 238 народних депутатів, проти лише 7. Тепер законопроект передадуть на підпис Президенту, після чого він одразу ж вступить в силу. Тобто вже цього року християни, які живуть за григоріанським календарем, матимуть вихідний день на Різдво Христове.

Нагадаємо, що у Верховній Раді на розгляді знаходиться ще понад десяток законопроектів, які стосуються релігійної тематики.