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Парламент розгляне дюжину релігійних законопроектів
6 вересня 2017, 09:51 | Законодавство | 0 | | Код для блогу | |
Проект порядку денного нової сесії Верховної Ради містить 12 законопроектів з релігійної проблематики, а також низку ініціатив, що стосуються суспільної моралі.
Хоча парламентарям не вдалося 5 вересня знайти консенсус і прийняти цей документ в цілому, Верховна Рада розпочала розгляд запланованих законопроектів, затвердивши тижневий порядок денний, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Протягом сьомої сесії парламент планує вирішити проблемні питання перереєстрації релігійних організацій як юридичних осіб:
Законопроект № 6642 про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (щодо оформлення документів релігійних організацій) – передбачає скасування обов’язку нотаріального посвідчення статутів і протоколів загальних зборів, як зайвої проміжної ланки процесу реєстрації релігійних організацій;
Законопроект № 6696 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо неприбуткового статусу релігійних організацій та включення їх до Реєстру неприбуткових установ та організацій – пропонує повністю скасувати перереєстрацію релігійних організацій шляхом визначення їх неприбуткового статусу безпосередньо у Податковому кодексі.
Також у порядку денному парламенту залишаються резонансні законопроекти, що стосуються свободи віросповідання та внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»:
Законопроект № 4128 щодо зміни релігійними громадами підлеглості – пропонує змінити порядок визначення членства в релігійній організації та прийняття рішень загальними зборами громади про зміну конфесійної юрисдикції;
Проект Закону № 4511 про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, – передбачає низку обмежень для відповідних релігійних організацій;
Законопроект № 5309 щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України – пропонує зобов'язати такі організації розширити свою назву з метою виявлення своєї приналежності до такої іноземної релігійної організації.
Крім цього, законопроект № 1012 про внесення змін до деяких законів України щодо мораторію на приватизацію культових будівель та майна передбачає поправки, спрямовані на захист майнових прав релігійних організацій, культові будівлі і споруди яких раніше були експропрійовані державою і підлягають поверненню ним у власність відповідно до зобов’язань України перед Радою Європи.
На розгляді Верховної Ради залишаються й ініціативи з питань мобілізації, капеланської та альтернативної служби:
Законопроект № 6643 щодо соціального захисту військових капеланів під час проведення антитерористичної операції – пропонує надати військовим капеланам такі ж самі соціальні гарантії, як і військовослужбовцям;
Законопроект № 6646 щодо нової редакції Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» – передбачає запровадження механізму направлення віруючих на альтернативну службу під час мобілізації;
Законопроект № 4485 передбачає подібні зміни, як і попередній проект.
Парламент також розгляне низку інших пропозицій, що стосуються свободи віросповідання:
Законопроект № 6747 щодо права лікаря на відмову від аборту через міркування совісті;
Законопроект № 5496 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів, який пропонує святкувати Різдво Христове не лише 7 січня, але і 25 грудня, як це роблять християне у більшості країн світу;
Законопроект № 6722 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо читання молитви «Отче наш» відразу після відкриття пленарних засідань);
Проект Постанови № 6153 про Звернення Верховної Ради України до Президента України Порошенка П.О. щодо присвоєння Святійшому Патріарху Київському і всієї Руси-України Філарету звання Герой України.
Окрім цього, у порядку денному Верховної Ради знаходяться законопроекти, які викликали протести релігійної спільноти та просімейних організацій через наявність у цих ініціативах понять “гендер”, “гендерна ідентичність”, “сексуальна орієнтація”:
Проект Закону № 5294 про запобігання та протидію домашньому насильству (друге читання);
Проект Закону № 1658 – проект Трудового кодексу України (друге читання).
Окрім цього, з тих же причин відкритим залишається питання щодо доцільності ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (законопроект № 0119).
Варто нагадати, що Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій запропонувала парламенту замість ратифікації Стамбульської Конвенції прийняти відповідні спеціальні закони, але без згаданих суперечливих термінологічних понять.
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