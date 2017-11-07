Сьогодні Православна Церква вшановує Нестора Літописця. В Україні – День української писемності і мови

9 листопада 2017, 09:47 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

Nestor_w.jpgПреподобний Нестор Літописець народився у п'ятдесятих роках XI століття в Києві. Юнаком він прийшов до преподобного Феодосія і став послушником. Ігумен Стефан, наступник святого Феодосія, звершив над Нестором чернечий постриг. Про його високий рівень духовного життя говорить те, що він у числі інших преподобних отців брав участь у вигнанні біса з Микити затворника, згодом Новгородського святителя.

Преподобний Нестор глибоко цінував істинне знання, поєднане зі смиренням і покаянням.

У монастирі преподобний Нестор ніс послух літописця. У вісімдесятих роках він написав «Читання про життя та загибель блаженних страстотерпців Бориса і Гліба» у зв'язку з перенесенням їх святих мощей до Вишгорода в 1072 році. Згодом він склав житіє преподобного Феодосія Печерського.

Головним подвигом життя преподобного Нестора було складання близько 1112-1113 років «Повісті врем’яних літ».

Нестор помер близько 1114 року, заповівши печерським ченцям-літописцям продовження своєї великої праці.

Він був похований у Ближніх печерах преподобного Антонія Печерського.

Святий Нестор є покровителем Київських духовних шкіл. Студенти звертаються до святого, з проханням про допомогу і підтримку в нелегкій справі осягнення богословських наук.

Сьогодні, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови. З 1997 року День української писемності відзначається щороку 9 листопада на честь літописця Нестора як послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що саме з Нестора-літописця і починається українська писемність.

За традицією, у цей день по радіо в прямому ефірі транслюють "Диктант національної єдності", який можуть написати всі бажаючі. Цю акцію було започатковано 2000 року. Відтоді щороку всі охочі – в Україні та за її межами – можуть взяти участь у написанні радіо диктанту? Продемонструвавши  єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово.

Богословські аспекти в творчості Нестора Літописця

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теги до статті:День української писемності та мови,Нестор Літописець
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