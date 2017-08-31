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Пам’ятник королеві Франції Анні Київській, такий як у Санлісі, встановлено у Києві
1 вересня 2017, 13:00 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
В Києві, біля станції метро «Арсенальна», відкрили копію пам’ятника королеві Франції Анні Київській.
Про це повідомляє у Фейсбуці Український інформаційний простір.
Пам’ятник у Києві
Оригінал монументу заввишки 2,5 метри з 2005 року стоїть у французькому місті Санліс.
Пам’ятник у Санлісі
«Пам’ятник Анні є для мене особливим, адже має своєрідну енергетику. Цю постать можна вважати оберегом не лише Києва, але й усієї країни крізь віки. Мало хто знає, але саме завдяки зверненню французької громади зберегти Софію Київську – собор, який побудував батько Анни Ярослав Мудрий – радянська влада відмовилась від знесення цієї споруди у 1930-х роках», – сказав скульптор Микола Зноба.
За словами митця, прообразом доньки Ярослава Мудрого послужили кілька натурниць, а її сукня – це приблизний варіант одягу ХI століття. Скульптурою Анни Київської можна помилуватися на вулиці Івана Мазепи біля станції метро «Арсенальна».
Як вже РІСУ повідомляла, українці Франції щорічно відзначають День Анни Ярославни. У містечку Санліс, де жила і діяла донька Ярослава Мудрого Анна, королева Франції, традиційно відбувається День відзначення тисячолітніх зв’язків між Україною і Францією. Церкву в містечку Санліс українська греко-католицька єпархія придбала на гроші меценатів, переважно з України. Там організували Культурний Центр Анни Ярославни. Очолює єпархію владика Борис (Ґудзяк), правлячий архиєрей єпархії святого Володимира у Парижі для українців греко-католиків у Франції, Швейцарії та країнах Бенелюксу.
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