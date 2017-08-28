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«Іловайський деісис» – в столиці презентували виставку ікон
30 серпня 2017, 14:17 | Релігія та культура | 0 | | Код для блогу | |
У Києві 29 серпня відбулась презентація ікон «Іловайський деісис». Експозицію провели у столичній галереї «КалитаАртКлуб». Представлені ікони написані на ящиках з-під набоїв, які привезли з фронту. Як зазначають автори, проект присвячений вшануванню пам’яті українських військових, полеглих під час Іловайської трагедії.
Олександр Клименко та Соня Антлантова – автори проекту – зазначають, що їхня виставка є першою спробою звернутися до теми цієї трагедії. Причому звернутися не напряму, наприклад, за допомогою портрету, але більш опосередковано, використовуючи набір символів та образів східно-християнського мистецтва.
Деісис або ж деісус в перекладі з грецької означає «моління». В східній традиції це є центральний елемент іконостасу, де святі моляться Христу Вседержителю за людство під час Страшного суду. «Іловайський деісис» – це сучасна інтерпретація давньої традиції. Кінець історії в цьому випадку прив’язується до трагічних подій серпня 2014 року, адже святі моляться передовсім за загиблих під Іловайськом українських військових.
Ця експозиція є частиною більш ширшого проекту «Ікони на ящиках з під озброєнь». Наскрізною ідеєю цього проекту є перетворення смерті на життя та пов’язується з воскресінням мертвих. В такому контексті не дивно, що одяг святих певною мірою стилізовано під камуфляж. Це не тільки асоціація з одягом військових, а ще й наближення святих до реальних людських потреб і страждань. Автори зазначають, що таким чином вони намагалися стерти перетинку між нашим та потойбічним світом, показати як небо наближається до землі, а святі, що стоять перед Христом, на власні очі бачили пекло Іловайського котла і можуть про нього свідчити.
Нині цей проект існує у двох іпостасях. По-перше, ця мистецька виставка привертає увагу до війни на Донбасі. По-друге, це волонтерський проект, який за два роки свого існування зібрав на потреби Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова майже 2 млн гривень. За рік мистецька виставка була представлена у Європейському парламенті, Верховній Раді, Литовському Сеймі, представництві ЄС в Україні та багатьох європейських містах.
Ініціатори проекту навіть придумали своє гасло: «Придбай ікону – підтримай перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова – врятуй життя!».
Нагадаємо, що в Києві молитовно вшанували українських воїнів, які загинули в Іловайському котлі.
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