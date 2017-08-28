У Києві молитовно вшанували полеглих в Іловайському котлі

На роковини пам’яті Іловайського котла у центрі Києва в понеділок, 28 серпня, лунали молитви та спогади про тих бійців, що не повернулись додому. Організатори спільно зі священиками закликали не полишати молитов за тих, кого уже немає поруч і за тих, хто продовжує захищати нас від зовнішньої агресії. Повідомляє власкор РІСУ Тетяна Калениченко.

«Якщо зібрати наш біль, то вийде ціла планета… Моя найбільша мрія - зупинити цю війну. Я хочу зібрати всіх дітей і посадити за один стіл, щоб вони знайшли слова і зупинили це кровопролиття. Найстрашніше те, що щодня нас, осиротілих матерів, стає більше, бо планета болю жива», - звернулась зі сцени матір загиблого хлопця, Людмила Григорівна Малухіна. 23-го травня 2014 року був перший бій її 21-річного сина з позивним «Марьянчик», з якого він не повернувся додому.

Після молебню за полеглих, священики з Михайлівського монастиря звернулись до присутніх з проханням не лише згадувати загиблих у своїх молитвах, а й молитись за наближення миру і збереження життів тих, хто зараз знаходиться на передовій, своїми діями наближаючи мир.

Військовий капелан Олеся Доліна нагадала, що вдовам та матерям загиблих до сих пір потрібна підтримка. Нерідко незнайома людина може не знати, як підійти до постраждалої, але краще робити цей крок, надати підтримку, яка може виглядати як побутова допомога або спільний чай з молитвою: «Найстрашніше для матерів та вдів починається вночі, коли вони лишаються на самоті зі своїми думками. Будь ласка, підходьте до них, говоріть з ними, не покидайте підтримувати».

Організатори зустрічі з «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» додатково звернулись до представників влади та громади, аби нагадати, що чимало обіцянок про фінансову підтримку, надання коштів для ремонту та підтримки дітей-сиріт бійців залишаються невиконаними. Додатково вони запропонували офіційно визнати 29 серпня Днем пам’яті загиблих бійців, що потребує узгодження.

Також на території Михайлівського монастиря протягом двох днів, 28-29 серпня, триває виставка «Блокпост пам’яті» Павла Нетесова, яка присвячена усім загиблим у зоні проведення Антитерористичної операції, та стане символічним спогадом про їхній внесок.

Ввечері 28 серпня відбулася акція пам’яті, під час якої запалили лампадки біля виставки та Стіни пам’яті, що розташована ззовні монастиря.

Нагадаємо, що основні трагічні події під Іловайськом відбувались у ці дні в 2014 році, коли українські війська зазнали найбільших втрат. Бійці, що опинились в оточенні, були розстріляні під час відкритого гуманітарного кордону, що стало переламним моментом у ході бойових дій на сході України.