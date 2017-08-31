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МЗС України вимагає від Росії припинити релігійні гоніння в Криму
2 вересня 2017, 10:56 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 0 | | Код для блогу | |
Заяву щодо блокування російською окупаційною владою головного храму УПЦ КП в Криму оприлюднило МЗС України. У документі вміщена вимога до РФ «негайно відновити безперешкодний доступ віруючих УПЦ КП до храму в Сімферополі, припинити релігійні гоніння та втручання у діяльність Кримської єпархії УПЦ КП та забезпечити виконання зобов’язань у рамках міжнародного права».
Також у Міністерстві звернулися до міжнародної спільноти, зокрема Європейського Союзу та його країн-членів, до США, Канади та інших демократичних країн, міжнародних організацій, зокрема ООН, РЄ та ОБСЄ з проханням засудити напад на український храм у Сімферополі.
«Російська окупаційна влада продовжує свою політику, спрямовану на перешкоджання діяльності УПЦ КП на тимчасово окупованій території АР Крим, та робить усе можливе для припинення її діяльності на території Криму. Від початку окупації Російською Федерацією Криму на півострові здійснюється захоплення приміщень церкви, відбувається незаконне заволодіння її майном, проводяться обшуки у її приміщеннях, здійснюється тиск на священнослужителів. Такі дії окупаційної влади є систематичним порушенням фундаментальних прав і свобод людини, зокрема свободи совісті та віросповідання, норм міжнародного права», - йдеться у заяві, поширеній прес-службою МЗС.
«Занепокоєність й глибоку стурбованість» діями російської влади щодо громад УПЦ КП висловило і Міністерство культури.
«Закликаємо міжнародні правозахисні інституції звернути увагу та відреагувати на цей та інші факти зухвалого придушення осередків Українського Православ’я на території анексованої Автономної республіки Крим. Вкотре наголошуємо на тому, що вірні Української Церкви в Криму страждають за власні переконання через недотримання окупантами основоположних прав людини». – йдеться у заяві Мінкульту.
Також Міністерство надіслало звернення до Генеральної прокуратури України, Прокуратури Автономної республіки Крим та інших правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку наведеному в цьому зверненні факту порушення прав віруючих.
Як РІСУ інформувала, вранці 31 серпня російські спецслужби у Криму заблокували храм св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української Православної Церкви Київського Патріархату в Сімферополі. Директор державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво» Андрій Щекун повідомив, що майно українського храму в Криму попсоване.
За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, щодо архиєпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента спецслужби застосували силу і травмували йому руку.
Сам архиєпископ розповів, що судові пристави забрали з храму хрест, церковний посуд, раритетні ікони, столовий посуд із порцеляни та кришталю, які були подаровані церкві, а також килими.
До цього він не раз заявляв, що після анексії УПЦ КП у Криму відчуває тиск із боку підконтрольної Росії "влади". У червні 2016 року "апеляційний суд" Севастополя зобов'язав Кримську єпархію звільнити приміщення на першому поверсі кафедрального собору Сімферополя й виплатити штраф розміром 500 тис. руб. (приблизно 215 тис. грн).
Прокуратура Автономної Республіки Крим заявила, що відреагує на дії російських силовиків.
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