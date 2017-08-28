Силовики в Криму заблокували храм Київського Патріархату - архиєпископ Климент

У Криму вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української Православної Церкви Київського Патріархату в Сімферополі. Про це Крим.Реаліі повідомив архиєпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.

Як стверджує архиєпископ, його не впускають в храм.

«О 10 ранку виконавча служба увірвалася на територію церкви, зламала приміщення першого поверху, були зламані двері вівтаря на другому поверсі, доступ віруючим перекритий. Ніякі доводи про те, що територія першого поверху відповідно до договору оренди належить управлінню Єпархії, не діють. Вони показують якісь рішення суду, які зобов'язують Духовний центр виселитися з приміщення, хоча Духовного центру в управлінні Єпархії немає більше двох років», - сказав він.

Директор державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво» Андрій Щекун повідомив Крим.Реаліі, що майно українського храму в Криму попсоване.

«Зірвано замки, варвари вдерлися в храм, ламають вівтар, конфіскують образи», повідомив Щекун.

Виконавча служба поки не коментує те, що відбувається.