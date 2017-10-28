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Поліція знайшла викрадену на Львівщині ікону XVIII ст.
28 жовтня 2017, 18:51 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Викрадену з церкви в селі Губичі Старосамбірського району ікону XVIII ст знайшли. За інформацією джерела «Львівської газети», її знайшли тернопільські поліцейські неподалік Бучача Тернопільської області.
За інформацією зі Старосамбірського райвідділу поліції, найближчими днями його працівники мають поїхати та ідентифікувати ікону. Наразі деталей, як саме вдалось знайти викрадену ікону, у поліції не повідомляють.
Це один з небагатьох випадків за останні роки, коли викрадений твір мистецтва вдалося знайти.
Нагадаємо, йдеться про кольоровий барельєф розміром 2 х 1,5 метра, який, найімовірніше, датується другою половиною ХVIII ст. Наприкінці вересня ікона ще була на місці в церковці Святого Духа в с. Губичі.
Крадіжку не одразу помітили, адже церква розташована за кілька кілометрів від села, у лісі. До того ж це прикордонна територія – до польсько-українського кордону від святині лише два кілометри. Нині у ній правлять лише двічі на рік – на Зісланні Святого Духа та у другу неділю серпня, коли відбувається проща до Кальварії Пацлавської (Польща).
За словами відомого дослідника української сакральної архітектури Василя Слободяна, церква у селі Губичі датується першою половиною XVII ст. Це була одна з найвіддаленіших каплиць на шляхах прощі до Кальварії Пацлавської – одного з найвідоміших відпустових місць Перемиської єпархії.
«Церква датується 1630 роком. За легендою, цю церкву називали пастушковою через те, що збудована вона в місці, де пастухові приснилася Пресвята Богородиця», – розповідає Василь Слободян.
За фактом крадіжки Старосамбірське відділення поліції відкрило кримінальне провадження за частиною 3 185 статті ККУ (крадіжка).
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