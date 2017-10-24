На Львівщині з церкви вкрали давню незвичну ікону

Незвичну ікону вкрали з церкви поблизу села Губичі Старосамбірського району Львівської області. Про це повідомляє Львівська газета.

«Це ікона з цокольної частини іконостасу. Вона має яскраво виражений латинський характер, адже барельєфи – це латинський вплив на нашу іконографічну традицію. Перші ікони, де лики і руки мальовані, а шати зроблені рельєфно, з’являються у XVIII ст. Це було традиційно для майстрів школи Пінзеля. Однак у цьому випадку, очевидно, маємо справу з роботою місцевого майстра. Датується вона, найімовірніше, другою половиною ХVIII ст. Центральний сюжет ікони – це алегорія церкви», – розповів мистецтвознавець та директор музею УКУ Андрій Цибко.

Наприкінці вересня ікона ще була на місці, запевняють фахівці ПП «Центр пам’яткоохоронних досліджень», які у той час проводили паспортизацію пам’ятки.

Крадіжку не одразу помітили, адже церква розташована за кілька кілометрів від села, у лісі. До того ж це прикордонна територія – до польсько-українського кордону від святині лише два кілометри. Нині у ній правлять лише двічі на рік – на Зелені Свята та у другу неділю серпня, коли відбувається проща до Кальварії Пацлавської (Польща).

За словами відомого дослідника української сакральної архітектури Василя Слободяна, церква у селі Губичі датується першою половиною XVII ст. Це була одна з найвіддаленіших каплиць на шляхах прощі до Кальварії Пацлавської – одного з найвідоміших відпустових місць Перемиської єпархії.

«Церква датується 1630 роком. За легендою, цю церкву називали пастушковою через те, що збудована вона в місці, де пастухові приснилася Пресвята Богородиця», – розповів Василь Слободян.

В радянський час каплиця стояла зачиненою і була пограбована. Тож після її відновлення на початку 1990-х років її вистрій збирали зі всієї Львівської області. Стіни всередині церкви оббиті картоном, іконостас збірний.

За фактом крадіжки Старосамбірське відділення поліції відкрило кримінальне провадження за частиною 3 185 статті ККУ (крадіжка). Як зазначає активіст ініціативи “Варта-1” Ігор Зінкевич, тих, у кого є інформація щодо злочину, просять зголоситись в Старосамбірське відділення поліції.