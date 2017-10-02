Стало відомо, скільки затримані бандити заробляли за розпалювання міжнаціональної і міжрелігійної ворожнечі в Україні

У МВС заявили, що бандити вчиняли злочини просто за гроші / фото СБУ Позаштатний радник міністра внутрішніх справ, народний депутат України (фракція «Народний фронт») Антон Геращенко заявляє, що учасникам бандитської групи, яка розпалювала міжнаціональну і міжрелігійну ворожнечу в Україні, платили по 300-500 доларів за злочин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко сказав сьогодні в коментарі журналістам.

«Самі виконавці - це люди без будь-яких політичних поглядів, вони це робили просто за гроші. Їм платили за участь у таких терористичних актах по 300-500 доларів», - зазначив він.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 жовтня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці затримали бандитську групу, яка причетна до злочинів з розпалювання ворожнечі в Україні і пов'язана з екс-«регіоналами».