Стало відомо, скільки затримані бандити заробляли за розпалювання міжнаціональної і міжрелігійної ворожнечі в Україні

2 жовтня 2017, 16:16 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У МВС заявили, що бандити вчиняли злочини просто за гроші / фото СБУ Позаштатний радник міністра внутрішніх справ, народний депутат України (фракція «Народний фронт») Антон Геращенко заявляє, що учасникам бандитської групи, яка розпалювала міжнаціональну і міжрелігійну ворожнечу в Україні, платили по 300-500 доларів за злочин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко сказав сьогодні в коментарі журналістам.

«Самі виконавці - це люди без будь-яких політичних поглядів, вони це робили просто за гроші. Їм платили за участь у таких терористичних актах по 300-500 доларів», - зазначив він.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 жовтня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці затримали бандитську групу, яка причетна до злочинів з розпалювання ворожнечі в Україні і пов'язана з екс-«регіоналами».

 

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теги до статті:Підпали храмів,Синагога,Скандали, кримінал
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