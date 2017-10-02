Нацполіція затримала злочинців, які організували напади на синагоги, посольство США і консульство Польщі

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що злочинців затримали, коли вони прямували підривати угорський пам'ятник на кордоні з Україною, повідомив 2 жовтня «Гордон».

Вони їхали підривати угорський пам'ятник на кордоні з Україною - виконувати чергове замовлення. Завдання було зробити терміново - останнім часом існує напруження в українсько-угорських відносинах. Теракт проти угорського пам'ятника на Верецькому перевалі в Закарпатській області повинен був підлити масла в вогонь.

Фахівці карного розшуку Нацполіціі затримали їх біля кордону. Вилучено при затриманні - гранати РГД-5, спеціально підготовлений вибуховий пристрій з приєднаним газовим балоном для детонації і гранати РГД-5.

Злочинна група з кількох людей, жителів Черкаської області розроблялася спеціальною групою карного розшуку під безпосереднім керівництвом Князєва і Аброськіна. Доведена участь цієї групи в 9 злочинах, скоєних у 2016-2017 роках і спрямованих на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості і міжнародних конфліктів.

Фіксація на місці злочинів, зразки і аналізи ДНК, свідчення, дані після затримання, свідчать - затримана злочинна група, яка здійснила низку злочинів:

1. У місті Чернівці, де в ніч на 19.11.2016 була сплюндрована Центральна єврейська синагога, на головний фасад якої було нанесено антисемітський напис.

2. У місті Умань, де 21.12.2016 зловмисники проникли на могилу рабина Нахмана і кинули голову свині з вирізаною свастикою.

3. В місті Києві, де 8.06.2017 зловмисники кинули гранату в Посольство США.

4. У місті Львів, де 30.06.2017 зловмисники спробували підпалити синагогу.

5. У місті Луцьк, де 10.07.2017 зловмисники кинули вибуховий пристрій в консульство Польщі.

6. У Києві, де 24.08.2017 в День Незалежності була кинута граната на вулиці Грушевського і були поранені рідні героя України Валерія Чібінеева.

7. У Києві, на вул. Курбаса де в той же день гранатами був підірваний пам'ятник учасникам бойових дій.

8. У місті Умань, де 21.09.2017 була кинута граната, від якої постраждали громадяни держави Ізраїль.

9. Група була затримана при виконанні теракту з підриву пам'ятника угорцям на Верецькому перевалі в Закарпатській області.

Виконавці наведених злочинів, що входять в так звану ОПГ «Торпеди» давно перебували в зоні уваги правоохоронців і звинувачувалися по низці інших злочинів.

Затримані виконавці та їх керівник - входять до групи впливу в минулому народних депутатів від Партії Регіонів від Черкаської області - Володимира Олійника та Сергія Тулуба.

Слідчими задокументований ланцюжок контактів злочинців із зазначеними персонами, які нині перебувають в Російській Федерації, а також з низкою керівників партії Опозиційний блок, що знаходяться в Україні.

Слідчі дії тривають.

«Слідчим і співробітникам спецслужб, які підключилися до розслідування - є ще значне поле роботи. Підбурювачів, терористів і провокаторів міжнаціональної ворожнечі і міжнародних конфліктів будемо зупиняти и жорстко», - повідомив А. Аваков.