В УПЦ КП не вбачають загрози у запровадженні біометричних паспортів

24 березня 2017, 10:19 | Релігія і суспільство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Українська Православна Церква Київського Патріархату підтримала запровадження в Україні біометричних документів, сам Патріарх Філарет ще минулого року отримав такий паспорт з відбитками пальців для виїзду за кордон.

Про це повідомив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк на своїй сторінці у Facebook, пише Українська правда.

"Церква підтримує цей процес (запровадження в Україні біометричних документів. - Ред.), тому що він безпосередньо впливає на безпеку - як самих громадян, так і всієї держави, і особливо в цей період. Не може якийсь пластик або номер впливати на Волю і Віру людини", - написав Соколюк після спілкування з Главою  УПЦ КП Патріархом Філаретом.

Соколюк також повідомив, що Патріарх Філарет вже отримав біометричний паспорт для виїзду за кордон з відбитками пальців та не бачить в цьому ніякої загрози чи проблеми.

"Патріарх Філарет також повідомив мене і надав дозвіл оприлюднити інформацію, що сам отримав у 2016 році біометричний паспорт для виїзду за кордон з відбитками пальців. І не бачить в цьому ніякої особистої загрози або проблеми", - повідомив голова ДМС.

Раніше повідомлялося, що Державна міграційна служба прогнозує, що на день почату дії безвізового режиму з ЄС громадяни України матимуть на руках більше 3,5 млн паспортів для виїзду за кордон.

Нагадаємо, у лютому віряни УПЦ (МП) у Рівному протестували проти впровадження біометричних паспортів, бо вважають такі новації проявом зла і обмеженням конституційних прав українців. Вони спершу пікетували приміщення ОДА, а потім перенесли акцію під стіни міграційної служби.

 

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теги до статті:Біометричний паспорт,Філарет (Денисенко)
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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