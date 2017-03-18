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В УПЦ КП не вбачають загрози у запровадженні біометричних паспортів
24 березня 2017, 10:19 | Релігія і суспільство | 0 | | Код для блогу | |
Українська Православна Церква Київського Патріархату підтримала запровадження в Україні біометричних документів, сам Патріарх Філарет ще минулого року отримав такий паспорт з відбитками пальців для виїзду за кордон.
Про це повідомив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк на своїй сторінці у Facebook, пише Українська правда.
"Церква підтримує цей процес (запровадження в Україні біометричних документів. - Ред.), тому що він безпосередньо впливає на безпеку - як самих громадян, так і всієї держави, і особливо в цей період. Не може якийсь пластик або номер впливати на Волю і Віру людини", - написав Соколюк після спілкування з Главою УПЦ КП Патріархом Філаретом.
Соколюк також повідомив, що Патріарх Філарет вже отримав біометричний паспорт для виїзду за кордон з відбитками пальців та не бачить в цьому ніякої загрози чи проблеми.
"Патріарх Філарет також повідомив мене і надав дозвіл оприлюднити інформацію, що сам отримав у 2016 році біометричний паспорт для виїзду за кордон з відбитками пальців. І не бачить в цьому ніякої особистої загрози або проблеми", - повідомив голова ДМС.
Раніше повідомлялося, що Державна міграційна служба прогнозує, що на день почату дії безвізового режиму з ЄС громадяни України матимуть на руках більше 3,5 млн паспортів для виїзду за кордон.
Нагадаємо, у лютому віряни УПЦ (МП) у Рівному протестували проти впровадження біометричних паспортів, бо вважають такі новації проявом зла і обмеженням конституційних прав українців. Вони спершу пікетували приміщення ОДА, а потім перенесли акцію під стіни міграційної служби.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.